Što god učinili, nemojte zaspati! Vraća se Freddy Krueger i opet nas proganja kroz snove

Jedan od najlegendarnijih zlikovaca u povijesti horor filma, Freddy Krueger, vraća se na velika platna. Službeno je najavljen novi nastavak u franšizi "Strava u Ulici brijestova", a vijest je potvrdio The Hollywood Reporter. Filmski studio Paramount Pictures osigurao je američka prava na originalni scenarij horor klasika iz 1984. godine, koji je napisao i režirao majstor žanra Wes Craven. Taj film, zajedno sa svojim nastavcima, definirao je horor osamdesetih i devedesetih godina, stvorivši besmrtnog antagonista s kandžama koji svoje žrtve proganja u snovima.

Prava na novi film dala je obitelj pokojnog redatelja, koju čine njegova udovica Iya Labunka i sin Jonathan, a oboje će preuzeti uloge producenata. Wes Craven preminuo je 2015. godine u svom domu u Los Angelesu u 76. godini, no njegovo nasljeđe nastavlja živjeti. U izjavi za medije, Labunka je izrazila uzbuđenje zbog novog projekta. "Veselimo se što ćemo svijet 'Strave u Ulici brijestova' približiti novoj generaciji obožavatelja. Znamo da bi Wes bio oduševljen vidjevši kako horor zauzima svoje dugo očekivano mjesto u kulturnom kanonu. Jedva čekamo da svi zajedno sjednemo u mračnom kinu - oko današnje logorske vatre - dok se odvija sljedeće poglavlje priče 'Strave u ulici brijestova'", poručila je Cravenova udovica.

Iako je projekt potvrđen, detalji su još uvijek obavijeni velom tajne. Zasad nije poznat službeni naziv filma, redatelj ni glumačka postava. Jedina potvrđena informacija jest da će radnja biti "smještena u svijet 'Strave u Ulici brijestova' i temeljena na originalnom scenariju". Obožavatelji se nadaju da će se novi film vratiti korijenima franšize i ponuditi psihološki teror koji je original učinio bezvremenskim klasikom.

Franšiza "Strava u Ulici brijestova" započela je 1984. godine i prerasla u jedan od najomiljenijih i najprepoznatljivijih horor serijala svih vremena. Originalni film, u kojem su glumili Heather Langenkamp i Johnny Depp u svom filmskom debiju, bio je ogroman komercijalni uspjeh za tada malu producentsku kuću New Line Cinema. S budžetom od samo 1,1 milijun dolara, film je na kino blagajnama zaradio više od 57 milijuna dolara. Njegova inovativna premisa, koja je brisala granice između snova i stvarnosti, udahnula je novi život slasher podžanru.

U središtu priče je sadistički ubojica djece Freddy Krueger, kojeg su roditelji njegovih žrtava živog spalili, no on se vraća iz mrtvih kako bi lovio tinejdžere u njihovim snovima. Krueger se pojavio u ukupno devet filmova - originalu, sedam nastavaka i remakeu iz 2010. godine - te u televizijskoj seriji i videoigrama.

Glumac Robert Englund postao je ikona žanra portretirajući tog ubojicu prepoznatljivog po crveno-zelenom prugastom džemperu, šeširu i kožnoj rukavici s metalnim oštricama. Englund je glumio Freddyja sve do crossover filma "Freddy vs. Jason" iz 2003. godine. U remakeu iz 2010. godine, koji je bio financijski uspješan, ali su ga kritičari i publika loše prihvatili, ulogu je preuzeo Jackie Earle Haley.