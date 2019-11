Na Interliberu nas čekaju Luka Modrić, disertacija Miroslava Škore, sniženja do 80 posto i besplatan ulaz

Iako statistike pokazuju drukčije, više od 120.000 ljubitelja knjiga očekuje se na 42. Interliberu koji vrata otvara u utorak 12. studenog. Uprava Velesajma pohvalila se da ove godine ima osamnaest posto izlagača više te da je i izložbeni prostor povećan pet posto. Posjetitelje će dočekati oko dvije stotine programa koje će organizirati više od 380 izlagača iz trinaest zemalja, s naglaskom na Rusku Federaciju koja će prezentirati i projekte Foruma slavenskih kultura, ali i predstaviti deseti broj časopisa Strane književnosti posvećen Hrvatskoj. Najveći izdavači knjigoljupce dočekuju sa stotinama naslova, a raspon popusta uglavnom se kreće od dvadeset pa čak do osamdeset posto.

Od stranih gostiju valja spomenuti britansku spisateljicu Sharon Bolton koja će u Zagrebu predstaviti hrvatski prijevod romana “U sjeni zla” koji je objavilo Znanje. Školska knjiga ima i poseban mamac, ukoričenu doktorsku disertaciju predsjedničkog kandidata Miroslava Škore “Glazba i autorsko pravo”, koju će predstaviti, zanimljivo, sociolog Slaven Letica, a ne stručnjak za autorsko pravo i tata ZAMP-a te bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović. “Nasljeđe koje je u sferi glazbene industrije, kao i kreativnih industrija u cijelosti, ostavilo vrijeme socijalističkog samoupravljanja ogleda se danas i u zakonskim rješenjima koja ne prepoznaju ulogu i važnost glazbenika, kao ni način pravednog valoriziranja njihovih prava i statusa u društvu”, piše Škoro u uvodu knjige koja će sasvim sigurno zaintrigirati i stručnu i širu javnost.

Fraktura je za Interliber pripremila novi roman Miljenka Jergovića “Herkul”, dok se Profil pohvalio prvim romanom i dalje tajnovite Elene Ferrante “Mučna ljubav”, ali i knjigom “Kontroverze hrvatske povijesti 20. stoljeća” neumornog Ive Goldsteina. Mozaik knjiga tradicionalno okuplja svoje najdragocjenije autore poput Pavla Pavličića, Mire Gavrana, Sanje Pilić, Sanje Polak... ali i Gorana Tribusona koji će i na Velesajmu govoriti o romanu “Otac od bronce” koji je nedavno osvojio nagrade Ksaver Šandor Đalski i Fran Galović.

Na štandu Disputa bit će i najnoviji roman odlične spisateljice Mihaele Gašpar “Nemirnica”, dok će naklada Ocean more uz svog favorita Karla Ovea Knausgaarda javnosti ponuditi i roman Roberta Seethalera “Polje” i zbirku priča Lucije Berlin “Večer u raju”. VBZ je pripremio autobiografiju Vedrane Rudan “Ples oko sunca”, “Malu psihološku kuharicu” Mirjane Krizmanić i putopis Borisa Veličana “Stakleni grad” te nove knjige Ivice Ivaniševića i Ivice Prtenjače. Matica hrvatska pohvalila se knjigom akademika Viktora Žmegača “Portreti gradova”, ali i knjige “Dva stoljeća uplakane Hrvatske” Pavla Rittera Vitezovića, prvog prijevoda na hrvatski poznatog epa koji je napisan na latinskom jeziku, a tu je i četvrto izdanje “Priča iz Vukovara” Siniše Glavaševića.

I na Interliberu će se prodavati autobiografija Luke Modrića “Moja igra” koja će uskoro biti dostupna i u engleskom, japanskom, korejskom, francuskom, talijanskom, ruskom, nizozemskom, poljskom, češkom, slovenskom i mađarskom prijevodu. Knjiga koju je Modrić napisao u suradnji sa sportskim novinarom Robertom Matteonijem bit će predstavljena baš u tjednu Interlibera pa je moguć i dolazak Modrića na Velesajam. Na štandu Večernjeg lista i 24 sata moći će se nabaviti i knjiga sjećanja Mate Granića baš kao i autobiografija Krešimira Ćosića.

Hena com je upravo objavio roman Elif Shafak, finalistice Bookerove nagrade “10 minuta i 38 sekundi u ovom neobičnom svijetu”, a tu je i roman Andresa Neumana “Lom”. Na svom štandu Hena com će u subotu 16. studenoga ugostiti svoje autore Zorana Žmirića, Davora Špišića, Kseniju Kušec... ali i Zijaha Sokolovića koji je ukoričio tekst svoje slavne predstave “CABAres CABArei” koju Pero Kvesić stavlja uz bok Balaševićevih i Dedićevih stihova. Zaklada Petar Kočić ponovno će na Interliberu Kočićevim perom nagraditi jednog pisca, a ovog puta to je bosanski pjesnik i prozaik Darko Cvijetić nagrađen za roman prvijenac “Schindlerov lift” koji je objavio sarajevski Buybook. Na Interliberu će biti predstavljena i knjiga “Xi Jinping pripovijeda kineski san” kineskoga predsjednika Xi Jinpinga, baš kao i novi krimić Rade Jarka “Doći će jednom klizati”. Program Rijeke kao europske prijestolnice kulture predstavit će Emina Višnić, Roman Simić, Lela Vujanić i Ognjen Strpić, a tu je i promocija knjige Nine Raspudića “Kratki espresso”. Na Velesajmu će biti predstavljena i monografija Gorana Bare “Budi ponosan” iz pera Aleksandra Dragaša, baš kao i knjiga Anđe Marić “Ringo Janči”. Mario Grčević predstavit će knjigu “Ime Hrvat u etnogenezi južnih Slavena”, a na sajam će u petak popodne doći i bosanskohercegovačka autorica Martina Mlinarević, autorica knjige “Huzur”.

Interliber će otvoriti zagrebački gradonačelnik Milan Bandić jer je Grad Zagreb uz Ministarstvo kulture pokrovitelj najmasovnije hrvatske literarne manifestacije na koju je i ove godine ulaz besplatan, a koja se ponovno organizira paralelno s atraktivnim sajmom Reboot Infogamerom. •