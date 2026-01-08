Može li se nasilje dogoditi bilo kome, pita Katja Grcić u predstavi o femicidu

Nova predstava "Prema podacima: druga" u režiji i prema tekstu Katje Grcić, ovjenčanim nagradom Marin Držić, bit će izvedena 15. i 23. siječnja u 20 sati u Centru za kulturu Maksimir. Riječ je o intimnoj predstavi koja donosi tri priče o (ne)ljubavi kao o mjestu gdje se nasilje, zablude, humor i strahovi vrte u krug krajolika jedne ženske psihe u potrazi za nečim sigurnim, trajnim i svojim. Predstavu izvode Linda Begonja, Lada Bonacci i Nikolina Prkačin.

Može li se nasilje dogoditi bilo kome? Postoje li određeni obrasci, preduvjeti i okolnosti koje osiguravaju plodno tlo za različite oblike eksploatacije i zlostavljanja? Koju ulogu pritom igra izolacija, materijalna (ne)stabilnost, obrazovanje, dob, odgoj, društveni kapital?

Gdje je izlaz i je li dostupan svakome? U kojoj mjeri društvo, udruge, javne službe mogu osigurati podršku, pomoć, zaštitu? I naposlijetku, kakav je unutarnji krajolik žene koja se zatekne u takvoj situaciji?

Pitanjima poput ovih bavi se kazališni komad "Prema podacima: druga" nastao prema dramskom tekstu autorice Katje Grcić, koji je osvojio nagradu Marin Držić 2022. godine. Istovremeno mučan i ironičan, hladan i topao, kognitivan i emotivan, komad uprizoruje intenzivan, duboko intiman krug u kojem se presijecaju tri priče, tri razine svijesti, tri životna puta - krug jednako zatvoren koliko i otvoren, jednako daleko koliko i blizu, jednako tuđi koliko i naš. Možemo li unutar njega susresti drugoga? A sebe?

- Žao mi je da od kada sam prije tri godine napisala tekst "Prema podacima: druga" (čije se naslov referira na numeričku statistiku broja femicida u Hrvatskoj) tema ne prestaje biti sve mučnija, ali drago mi je da umjetnost, barem što se ove teme tiče, ide ukorak s vremenom. Nakon premijerne izvedbe u prosincu, priliku da s nama podijelite prostor introspekcije i "guljenja slojeva" imat ćete i u siječnju, veljači i ožujku 2026. u Centru za kulturu Maksimir - o projektu kaže autorica Katja Grcić.

Režiju, dramaturgiju i tekst potpisuje Katja Grcić, a scenografiju, kostimografiju i vizuale Petar Novak. Za scenski pokret je zadužena Margareta Sinković, glazbu Elizabeta Marjanović, a svjetlo Lana Nežmah. Predstava nastaje u produkciji UO KADAR, asistentica produkcije je Ingrid Jakšić, a autor fotografija Sven Mrkonjić.