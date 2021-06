Moja e-bajkovnica je čarobno interaktivno online carstvo za najmlađe

Popularno zagrebačko nezavisno kazalište HIT TEATAR koje cijelo jedno desetljeće uživa naklonost publike, ovih je dana lansirao novi projekt namijenjen najmlađima – MOJU E-BAJKOVNICU.

Riječ je o čarobnom interaktivnom online svijetu u kojem caruju najljepše bajke svijeta i zabavno-edukativne priče, a mališani mogu putem tableta ili mobitela istodobno slušati, crtati i čitati. Moja e-bajkovnica pomaže razvoju pažnje i imaginacije, stimulira ljubav prema riječima, njeguje samoizravažanje, obrazovnog je karaktera te je prije svega – sjajna zabava. Kako je njezino korištenje lako, djeca će je brzo zavoljeti, jer je idealna da skrati vrijeme do omiljenog crtića, zamijeni park tijekom kišnog dana ili uspava za laku noć. Uz to, budi njihovu kreativnost, pa dok slušaju priču, samo jedan klik vodi ih do paleta boja, gdje mogu prstima crtati i brisati po ekranu i svojim viđenjem priče napraviti vlastiti crtež slikovnice, koji se može i printati te zalijepiti na hladnjak za uspomenu.

Glavna urednica Moje e-bajkovnice je Matea Elezović-Brdar, ilustracije je osmislio Ivan Klepac, dok je za glazbeni dio zaslužan Leo Anđelković. Kvartet priča – Šašava škvadra, Gospođica laž, Žir i kesten i Šareni tajnur – potpisuje poznati hrvatski komediograf i scenarist Matko Elezović, web development povjeren je Mihaelu Gibi, a društvu raznolikih likova glasom su 'život udahnuli' Matea Elezović Brdar, Vedran Komerički, Petra Težak, Josip Elezović, Leo Anđelković i Lenon Anđelković.

„Danas se mora ići ukorak s vremenom, u kojem je život bez mobitela i tableta nezamisliv. Djeci su čuda tehnologije posebno intrigantna, pa me veseli da im možemo ponuditi kvalitetan i zanimljiv sadržaj. S obzirom na nove generacije djece kojima sve brzo dosadi i teško im je zaokupiti pažnju, e-bajkovnica je prije svega interaktivna i raznolika. Hit teatar uvijek misli na svoju publiku, i to od najmlađih pa sve do najstarijih“, rekla je umjetnička voditeljica Hit teatra i urednica Moje e-bajkovnice, Matea Elezović-Brdar.

Posjetite Moju e-bajkovnicu na http://mojaebajkovnica.com/ i neka mašta s vama i vašim klincima i klincezama radi svašta.