Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
predstavljena knjiga krune polondaka

'Moj osobni Buda': Intimna ispovijest, društvena kritika i filozofski roman u jednom

Zagreb: Predstavljanje knjige "Moj osobni Buda" Krune Polondaka
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Tia Špero
29.11.2025.
u 14:25

Roman "Moj osobni Buda" predstavili su u petak u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića autor Kruno Polondak, urednica Majda Tometić i recenzentica Anamarija Krišto

U Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, u petak predstavljena je knjiga "Moj osobni Buda" autora Krune Polondaka. Uz autora, i voditelja Ljudevita Grgurića Grgu, o knjizi govorili su urednica Majda Tometić i recenzentica Anamarija Krišto. Knjiga neobičnog imena, "Moj osobni Buda", objavljena u Nakladi Nika, nije Polondakov prvi roman, ali je prvi koji je dobio svoje korice. 

Nastao je, kazao je autor, iz osobne potrebe za dubljim promišljanjem vlastite priče, a rečenica od koje je sve počelo i koja mu se neprekidno motala po glavi bila je: "Rođen sam kao četvrto dijete, ali jedini sin." Roman je pisan u ich-formi, s elementima autobiografije, ali nije u potpunosti autobiografski, već intimna ispovijest glavnog junaka, koji dolazi iz disfunkcionalne obitelji, ali koji je odabrao pronaći svoj put i ne pokoriti se društvenim konvencijama.

Majda Tometić, urednica romana, istaknula važnost i vrijednost filozofskih promišljanja i društvene kritike u romanu te pohvalila kompleksnost sporednih likova kroz koje se ti elementi razvijaju.

"Autor u romanu propituje individualnost, toleranciju, odnos prema društvu i vjeri, te nudi slojevitu naraciju u kojoj se čitatelj identificira s likovima i njihovim emocijama. To su tako dobra filozofska promišljanja, intervencije u odnos društva prema različitosti i individualnosti. Teško je roman "Moj osobni Buda" staviti u neku žanrovsku ladicu. Ovo je baš ispovjedna proza", kazala je Tometić. 

Zagreb: Predstavljanje knjige "Moj osobni Buda" Krune Polondaka
Kruno Polondak i urednica Majda Tometić
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Anamarija Krišto pohvalila je pak jednostavnost i iskrenost romana, koji potiče čitatelja na razmišljanje o sebi.

"To zrači od prvih stranica ove knjige. Kruno nam je ponudio jednu jednostavnu, sirovu priču u kojoj se vi možemo prepoznati. Hrabro je i potrebno da netko piše tako iskreno te da nas time potakne na razmišljanje. Nećete u njoj pronaći uzvišenost, smjernice kako da razvijete svoju duhovnost. Ova knjiga vam ne nudi gotove okvire i obrasce, već vas kroz priču i likove upoznaje sa životom, lijepim i onim manje lijepim njegovim nijansama. Divno je da jedna knjiga može ponuditi ovako puno", kazala je. 

A na konačno pitanje, misli li da je junak romana sretan ili nesretan, Polondak odgovorio je: "Mislim da je on sigurno sretan jer je izabrao jedan potpuno drugačiji put nedefiniran društvom, navikama okoline, Izabrao biti drugačiji, izabrao biti svoj i našao je svoje mjesto u svom vremenu. Ono što bismo zasigurni željeli svi. Najveća stvar u životu jest da živite i da pustite druge da žive svoje živote". 

Zagreb: Predstavljanje knjige "Moj osobni Buda" Krune Polondaka
Kruno Polondak, Majda Tometić i Anamarija Krišto
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kruno Polondak, rođen 1967. godine, po zanimanju je frizer, no njegovi alati su, uz škare, kist i olovka. Neumorno piše i slika ne opterećujući se konačnim otvarenjem svojih kreativnih procesa. Inspiraciju pronalazi u scemu čega se dotakne. Ili onda pronalazi njega. 

Ključne riječi
Naklada Nika Anamarija Krišto Majda Tometić Kruno Polondak književnost knjige

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
Vlasnik Sandorfa Ivan Sršen

Kako sam 20 godina vodio epsku bitku za objavu jedne jedine knjige – Zappine autobiografije

"Dvadeset godina borio sam se da dobijem prava na Zappinu autobiografiju i kad sam već izgubio nadu, stigao mi je mail: Ivane, sjajne vijesti! Godinama nisam mogao doći do Zappine udovice Gail, ali kad sam konačno došao do nje, sve dogovorio i krenuo u L.A. na potpisivanje ugovora, javljeno mi je da je umrla" o svom ludom iskustvu priču je ispričao pokretač i vlasnik izdavačke kuće Sandorf Ivan Sršen

Učitaj još

Kupnja