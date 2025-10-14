Mladi glumci pod vodstvom Alana Kralja zapalili atmosferu u Kaptol Boutique Cinema Zagreb

Zaplet filma je jednostavan: Mladi fotograf u potrazi za fotografijom koja će mu donijeti napredovanje na poslu postaje svjedok ubojstva, koje je posve slučajno i snimio svojim fotoaparatom. Fotografije mogu promijeniti tijek njegova života na razne načine jer počinitelj zločina je utjecajni mafijaš koji ne preza, očito, ni od najtežih zločina. U cijelom ovome zapletu mladi autor filma „Exposure“, Alan Kralj, na duhovit način predstavlja zaplet priče i ostavlja nas u neizvjesnosti što će se dogoditi s glavnim likom. Kao mogućnost nam daje dva scenarija, od kojih ni jedan ne kreće u pozitivnom smjeru.

Ovaj kratkometražni film zasigurno će svakog gledatelja držati u napetosti od prvog do posljednjeg kadra, ali i izazvati osmjeh jer se Alan vješto poigrao satiričkim elementima uslijed naizgled po život opasnih scena.

Foto: Igor Šoban/Pixsell

„Cijeli život me zanimaju filmovi, a bavim se snimanjem i društvenim mrežama mpa sa se htio okušati i u snimanju filma. Odabrao sam ovaj kratki, 20-minutni format da iskusim cijeli proces snimanja i doznam sviđa li mi se takav način umjetničkog izražavanja. Scenarij sam počeo pisati dok sam završavao srednju školu. Bilo je dosta pauze jer sam napisao jednu verziju pa mi se nije sviđala, potom sam krenuo ispočetka“, kaže 20-godišnji Alan Kralj, inače student 2. godine ekonomije.

Glumačka ekipa

13.10.2025., Zagreb - Promocija debitantskog kratkometraznog filma Exsposure mladog redatelja Alana Kralja u Kaptol Boutique Cinema. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

Da bi projekt ugledao svjetlo dana i bio realiziran, Alan je okupio mladu ekipu glumaca, a malo je reći kako su Lovro Juraga, Filip Palčić, Borna Knežević, Filip Vidović, Roko Protić, Tomislav Dunder doista bili dorasli ovome zadatku.

Radnja ovoga kratkometražnog krimi filma smještena je u 80-e godine prošlog stoljeća, a kroz kadrove, kao i duhovito obrađene scene provlači se onaj Guy Ritchievski stil, koji odiše britanskim crnim humorom.

13.10.2025., Zagreb - Promocija debitantskog kratkometraznog filma Exsposure mladog redatelja Alana Kralja u Kaptol Boutique Cinema. Photo: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL

„Guy Ritchie mi je inspiracija, njegovi filmovi su mi zabavni i dinamični. Mlad sam pa si ne uzimam za pravo pričati o nekim velikim temama. Za početak, htio sam neku jednostavnu fabulu, koju bih mogao oživjeti pred kamerom na zabavan način. Sredstva su bila ograničena, ali upravo takvi uvjeti potiču na još veću kreativnost“, na kraju svečane produkcije komentirao nam je autor Alan Kralj.

Mladi autor ima u planu napraviti dužu verziju ovoga filma, a trenutno razmišlja o nekoliko mogućih završetaka. Nadamo se skoroj realizaciji dugometražne verzije i želimo sreću glavnome protagonistu koji se našao u mreži opsanog kriminalca.