Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Debitantski film

Mladi glumci pod vodstvom Alana Kralja zapalili atmosferu u Kaptol Boutique Cinema Zagreb

Zagreb: Promocija debitantskog kratkometražnog filma "Exsposure"
Foto: Igor Šoban/Pixsell
1/5
VL
Autor
VL
14.10.2025.
u 12:49

U ponedjeljak, 13. listopada, u Kaptol Butique Cinema Zagreb, u 19.00 sati održana je premijera debitantskoga kratkometražnog filma „Exposure“ mladoga autora Alana Kralja. Ujedno scenarist, redatelj i producent, Alan je svoj 20-minutni film predstavio publici u nekoliko prikazivanja tijekom večeri.

Zaplet filma je jednostavan: Mladi fotograf u potrazi za fotografijom koja će mu donijeti napredovanje na poslu postaje svjedok ubojstva, koje je posve slučajno i snimio svojim fotoaparatom. Fotografije mogu promijeniti tijek njegova života na razne načine jer počinitelj zločina je utjecajni mafijaš koji ne preza, očito, ni od najtežih zločina. U cijelom ovome zapletu mladi autor filma „Exposure“, Alan Kralj, na duhovit način predstavlja zaplet priče i ostavlja nas u neizvjesnosti što će se dogoditi s glavnim likom. Kao mogućnost nam daje dva scenarija, od kojih ni jedan ne kreće u pozitivnom smjeru.

Ovaj kratkometražni film zasigurno će svakog gledatelja držati u napetosti od prvog do posljednjeg kadra, ali i izazvati osmjeh jer se Alan vješto poigrao satiričkim elementima uslijed naizgled po život opasnih scena. 

Zagreb: Promocija debitantskog kratkometražnog filma "Exsposure"
Foto: Igor Šoban/Pixsell

„Cijeli život me zanimaju filmovi, a bavim se snimanjem i društvenim mrežama mpa sa se htio okušati i u snimanju filma. Odabrao sam ovaj kratki, 20-minutni format da iskusim cijeli proces snimanja i doznam sviđa li mi se takav način umjetničkog izražavanja. Scenarij sam počeo pisati dok sam završavao srednju školu. Bilo je dosta pauze jer sam napisao jednu verziju pa mi se nije sviđala, potom sam krenuo ispočetka“, kaže 20-godišnji Alan Kralj, inače student 2. godine ekonomije. 

Glumačka ekipa

Zagreb: Promocija debitantskog kratkometražnog filma "Exsposure"
13.10.2025., Zagreb - Promocija debitantskog kratkometraznog filma Exsposure mladog redatelja Alana Kralja u Kaptol Boutique Cinema. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Da bi projekt ugledao svjetlo dana i bio realiziran, Alan je okupio mladu ekipu glumaca, a malo je reći kako su Lovro Juraga, Filip Palčić, Borna Knežević, Filip Vidović, Roko Protić, Tomislav Dunder doista bili dorasli ovome zadatku. 

Radnja ovoga kratkometražnog krimi filma smještena je u 80-e godine prošlog stoljeća, a kroz kadrove, kao i duhovito obrađene scene provlači se onaj Guy Ritchievski stil, koji odiše britanskim crnim humorom. 

Zagreb: Promocija debitantskog kratkometražnog filma "Exsposure"
13.10.2025., Zagreb - Promocija debitantskog kratkometraznog filma Exsposure mladog redatelja Alana Kralja u Kaptol Boutique Cinema. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL

„Guy Ritchie mi je inspiracija, njegovi filmovi su mi zabavni i dinamični. Mlad sam pa si ne uzimam za pravo pričati o nekim velikim temama. Za početak, htio sam neku jednostavnu fabulu, koju bih mogao oživjeti pred kamerom na zabavan način. Sredstva su bila ograničena, ali upravo takvi uvjeti potiču na još veću kreativnost“, na kraju svečane produkcije komentirao nam je autor Alan Kralj.

Mladi autor ima u planu napraviti dužu verziju ovoga filma, a trenutno razmišlja o nekoliko mogućih završetaka. Nadamo se skoroj realizaciji dugometražne verzije i želimo sreću glavnome protagonistu koji se našao u mreži opsanog kriminalca. 

Ključne riječi
Exposure Kaptol Boutique Cinema Alan Kralj

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"Idu dani"
'naš Charlie Chaplin'

Tridesetak hrvatskih kina prikazuje filmove u kojima je briljirao Ivica Vidović

Povodom Svjetskog dana audiovizualne baštine, koji će se u hrvatskim kinima obilježiti od 23. do 27. listopada, besplatno možete pogledati pet filmskih klasika u kojima je Ivica Vidović ostvario neke od svojih najupečatljivijih uloga. Na repertoaru su: "Kad čuješ zvona" Antuna Vrdoljaka, "Idu dani" Fadila Hadžića, "Kužiš stari moj" Vanče Kljakovića, "Ritam zločina" Zorana Tadića i "Servantes iz Malog Mista" Daniela Marušića

3
Hrabre teme

Paralela između bivše Jugoslavije i današnjeg uspona nacionalizma i ekstremne desnice u Europi

19. Festival tolerancije od 22. do 25. listopada u Zadru donosi četiri dana filmskih premijera, edukacija i rasprava o temama koje mijenjaju zajednicu - od Holokausta i ratnih sukoba do migracija, identiteta mladih, rodne i rasne diskriminacije te umjetnosti kao sredstva otpora. Prikazuju se filmovi s Cannesa, Berlinalea, Venecije i Sundancea, a jedan od njih je i dokumentarac "Home Game" Lidije Zelović koji suočava publiku s paralelama između bivše države i današnjice

Bob Trevino Likes It
Piše Jelena Ružić

Dirljiva priča o slučajnom prijateljstvu na Facebooku koja dira do suza

“Bob Trevino Likes It” redateljice Tracie Laymon najnoviji je film koji je postao član dramedijskog društva, točnije humornih drama koje su posljednjih godina sve popularnije. Redateljica je film snimila inspirirana situacijom iz vlastitog života kada je, tražeći svog biološkog oca na internetu, upoznala stranca s kojim je vrlo brzo postala prijateljica, a u filmu sličnu situaciju proživljava i Lily, glavna junakinja koju je utjelovila Barbie Ferreira

Učitaj još