Maketa Zagrebačke katedrale izrađena je od tisuća komada bračkog kamena. Umjetnik je u nju uložio šest tisuća sati rada

Minijaturna maketa Zagrebačke katedrale, rad umjetnika Josipa Radića, koji je na njoj radio gotovo pet godina, uloživši oko šest tisuća sati rada, predstavljena je i blagoslovljena u Pučišćima na otoku Braču.

Autor je u maketu ugradio više od 31 tisuće komadića bračkog kamena te oko dvije tisuće bakrenih listića, stvarajući nevjerojatno preciznu repliku jedne od najvažnijih sakralnih građevina u Hrvatskoj.

Posebnu vrijednost ovom djelu daje i činjenica da je u maketu ugrađen originalni kamen Zagrebačke katedrale, postavljen na mjestu groba blaženog Alojzija Stepinca, čime ova minijatura dobiva dodatnu simboliku i duhovnu dimenziju, objavila je u ponedjeljak Splitsko-dalmatinska županija.

Župan te županije Blaženko Boban istaknuo je kako u "ovom radu nije prisutna samo vrhunska preciznost i pedantnost – u njemu je utkana i vjera, predanost te snažna simbolična povezanost sjevera i juga Hrvatske". "Posebno fascinira činjenica da je iz srca bračkog kamena ugrađen i dio kamena same katedrale", rekao je Boban.

Autor Radić naglasio je kako mu taj rad predstavlja veliko životno iskustvo i kako ne bi bio moguć bez podrške obitelji i mještana iz Pučišća.

Minijaturna Zagrebačka katedrala bit će izložena u crkvi u Pučišćima, zajedno s njegovim ranijim radom – maketom Bazilike svetog Petra.

Nadbiskup, apostolski nuncij, mons. Nikola Eterović, također je izrazio oduševljenje viđenim, istaknuvši kako je riječ o "kamenoj čipki" – iznimnom ostvarenju koje svjedoči o nevjerojatnoj preciznosti i umjetničkom umijeću. "Ova minijatura može biti poticaj svima da se nastavi obnova Zagrebačke katedrale nakon potresa 2020. godine. Riječ je o djelu koje nadilazi umjetnost i postaje inspiracija", poručio je Eterović.