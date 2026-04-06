rad Josipa Radića

Maketa Zagrebačke katedrale izrađena je od tisuća komada bračkog kamena. Umjetnik je u nju uložio šest tisuća sati rada

Zagrebačka katedrala
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
06.04.2026.
u 19:05

Minijaturna Zagrebačka katedrala bit će izložena u crkvi u Pučišćima, zajedno s ranijim radom umjetnika Josipa Radića, maketom Bazilike svetog Petra

Minijaturna maketa Zagrebačke katedrale, rad umjetnika Josipa Radića, koji je na njoj radio gotovo pet godina, uloživši oko šest tisuća sati rada, predstavljena je i blagoslovljena u Pučišćima na otoku Braču.

Autor je u maketu ugradio više od 31 tisuće komadića bračkog kamena te oko dvije tisuće bakrenih listića, stvarajući nevjerojatno preciznu repliku jedne od najvažnijih sakralnih građevina u Hrvatskoj.

Posebnu vrijednost ovom djelu daje i činjenica da je u maketu ugrađen originalni kamen Zagrebačke katedrale, postavljen na mjestu groba blaženog Alojzija Stepinca, čime ova minijatura dobiva dodatnu simboliku i duhovnu dimenziju, objavila je u ponedjeljak Splitsko-dalmatinska županija.

Župan te županije Blaženko Boban istaknuo je kako u "ovom radu nije prisutna samo vrhunska preciznost i pedantnost – u njemu je utkana i vjera, predanost te snažna simbolična povezanost sjevera i juga Hrvatske". "Posebno fascinira činjenica da je iz srca bračkog kamena ugrađen i dio kamena same katedrale", rekao je Boban.

Autor Radić naglasio je kako mu taj rad predstavlja veliko životno iskustvo i kako ne bi bio moguć bez podrške obitelji i mještana iz Pučišća.

Minijaturna Zagrebačka katedrala bit će izložena u crkvi u Pučišćima, zajedno s njegovim ranijim radom – maketom Bazilike svetog Petra.

Nadbiskup, apostolski nuncij, mons. Nikola Eterović, također je izrazio oduševljenje viđenim, istaknuvši kako je riječ o "kamenoj čipki" – iznimnom ostvarenju koje svjedoči o nevjerojatnoj preciznosti i umjetničkom umijeću. "Ova minijatura može biti poticaj svima da se nastavi obnova Zagrebačke katedrale nakon potresa 2020. godine. Riječ je o djelu koje nadilazi umjetnost i postaje inspiracija", poručio je Eterović.

