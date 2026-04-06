RadioTeatar obilježava 100 godina zagrebačkih radijskih valova. Pridružite im se na proslavi u Voćarskoj!

Proljeće je stiglo u grad, a s njim je započela i četvrta sezona letećeg kazališno-radijskog ciklusa na zagrebačkoj Šalati. Za RadioTeatar Bajsić i prijatelji koji se u svom kazališnom i zvučnom umjetničkom radu inspirira poviješću radija i starim radijskim fonoarhivima, prije svega u predstavi „Hoerspiel: mala igra za slušanje (i gledanje)“ - ovo proljeće je svečanije od ostalih proljeća.

Prije točno 100 godina se u malom improviziranom studiju iznad bivše konjušnice na Gornjem gradu po prvi puta emitirao radijski program. Danas čuveni „Halo, halo, ovdje Radio Zagreb“ je u eter te davne 1926. godine izgovorio prvi direktor radija dr. Ivo Štern, no to nije bilo zabilježeno. Više desetljeća kasnije, u znatno modernijim uvjetima, Šternov pozdrav je ponovila i snimila Božena Begović, književnica, osnivačica Pionirskog kazališta i prva spikerica Radio Zagreba.

Stoljeću radija u čast, ovog proljeća na zagrebačkoj Šalati zrak ispunjavaju šumovi, valovi i titraji koji se prelijevaju među krošnjama, dok na “zvučnim obalama” pristaju predstave za odrasle i djecu, radionice, slušaonice te brojni dodatni sadržaji paralelnih pozornica: zvučne šetnje, svirke, druženja i već planetarno popularne palačinke!

„Halo, halo, ovdje Radio Voćarska - u čast stoljeću radija“ je sanjarski program u kojem se šumovi krošnji i tihi valovi etera i kazališnih prizora stapaju u intimno iskustvo okupljanja susjeda svih generacija pozivajući na povratak koncentriranom slušanju. Inspiriran bogatom radijskom i kazališnom ostavštinom Zvonimira Bajsića, maestra radiofonije koji je žudio za tišinom a veći dio života je proveo upravo u blizini Voćarske.

U subotu 11. travnja u 19:30 publika ulazi u prostor kvarta kroz zvučnu šetnju „Soundwalk na prstima“, nakon koje u 20:00 slijedi predstava za odrasle „Predsoblja“. U nedjelju 12. travnja u 20:00 ponovno se otvara zvučna ruta „Do Tošinih stuba“, a večer završava u 20:30 predstavom „Hoerspiel: mala igra za slušanje (i gledanje) - stoljeću radija u čast“. Četvrtak 16. travnja u 11:00 rezerviran je za vrtićke grupe i izvedbu „Zika Zika Muzika“, dok u subotu 18. travnja u 11:00 gostuje dječja predstava „BASKA – poema s puno problema“ Trupe OvoOno, namijenjena publici od 7 do čak 107 godina. U nedjelju 19. travnja u 11:00 izvodi se „Ratovi svjetova“ , predstva za uzrast od 9 do 13 godina.

Vikend 25. i 26. travnja donosi vrhunac ciklusa. U subotu u 11:00 igra predstava za uzrast od 5 do 12 godina „Drvo koje je pjevalo“, u 19:30 se premijerno izvodi zvučna šetnja „Glogovac“, a u 20:30 slijedi koncert Zack Dust benda i gostiju. U nedjelju se program odvija kroz cijeli dan: u 16:00 i 17:30 za djecu od 2 do 5 godina izvest će se „MaLoLu“, u 18:30 premijera zvučne šetnje „Glogovac“, u 19:30 predstava „Soundtrack za film koji nije snimljen“, te u 21:00 koncert Radio Mediteran Big Banda s glazbom iz predstave „Mediteranski brevijar, na valovima Radio Mediterana“. Od podneva do ponoći dvorište postaje otvoreni radijski prostor sa svirkama, kvizovima, druženjem i – neizostavnim palačinkama.

Ulaznice za programe dostupne su putem sustava Core Event.



Vidimo se na Voćarskoj cesti 71!