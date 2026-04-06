#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Stranci zbog ovog hrle u Hrvatsku: 'Cijene su od 30 do 50 posto povoljnije u odnosu na konkurenciju'

Snježana Bičak
06.04.2026.
u 06:31

U Hrvatsku se još u 19. stoljeću odlazilo na liječenje – dišnih puteva uz Jadran, a reuma, kožnih bolesti, kostobolje u toplice u Slavoniju ili Zagorje.

Zdravstveni turizam je budućnost, slažu se stručnjaci, a za Hrvatsku je to bila i prošlost; razlog zbog kojeg su nas aristokrati i otkrili kao destinaciju. U Hrvatsku se još u 19. stoljeću odlazilo na liječenje – dišnih puteva uz Jadran, a reuma, kožnih bolesti, kostobolje u toplice u Slavoniju ili Zagorje.

– Zdravstveni turizam predstavlja sve prisutniji segment hrvatske turističke ponude tijekom čitave godine. Hrvatska je poznata po dugoj tradiciji zdravstvenog turizma, kao destinacija nudimo kvalitetu, pouzdanost u smislu stručnog kadra i blizinu brojnim tržištima. Vrlo smo konkurentni i kada govorimo o cijenama, koje su od 30 do 50 posto povoljnije u odnosu na konkurenciju. Dodatno, ovaj proizvod bilježi visoke stope rasta unazad nekoliko godina, što ga svrstava među najbrže rastuće oblike turizma, a gosti zdravstvenog turizma u prosjeku troše 20 do 30 posto više od klasičnih turista. Kada govorimo o sezonalnosti, upravo je zdravstveni turizam proizvod koji nije vezan uz ljetne mjesece, odnosno njegova je najveća snaga u tome što generira dolaske u pred i posezoni, čime pridonosi produljenju turističke godine i ravnomjernijem opterećenju destinacija – kaže Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

OT
otrovnijezik
07:01 06.04.2026.

Baš me briga što je strancima u Hrvatskoj jeftinije. Napišite što je jeftino za nas Hrvate u Hrvatskoj.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

