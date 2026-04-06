Ratovi su postali idealno pokriće za prošle promašaje, a i izgovor za buduće

Ratovi su idealno pokriće za vlastite promašaje i izgovor za sve buduće protukrizne mjere. Iako je činjenica da se rat na Bliskom istoku odrazio na cijene energenata i pogurao godišnju inflaciju u Hrvatskoj u ožujku na 4,7 posto, najvišu u europodručju, i prije toga, u prva dva mjeseca ove godine, dok još nije ni počeo napad na Iran, bili smo drugi najgori u eurozoni, s harmoniziranom stopom inflacije od 3,9 posto. Gora je bila samo Slovačka s četiri posto. Kako je onda počeo rat na "našem otoku"?



Prema OECD-u, tome je značajno pridonijelo povećanje plaća u državnom i javnom sektoru – potaknulo je agregatnu potražnju, a potražnja, znamo, katalizira rast cijena. Povećana državna potrošnja i korištenje novca iz EU fondova dodatno su stimulirali ekonomski rast (i cijene), što uz manjak radne snage stvara inflatorne pritiske. I već bi se u libertarijanskoj mantri moglo zaključiti da je država kriva za sve, da – nije. Prethodio je kumulativni rast cijena, što iz prethodnih kriza, što iz gladi trgovačkih lanaca koji su ih nastavili podizati i onda kad su se na svjetskim tržištima davno "ohladile". Telekomi su čak indeksirali svoje cijene s inflacijom. E, tu jest kriva država, to im nije smjela dopustiti. Još prije – priprema za euro podizanjem cijena unaprijed, a onda i u euru – "zaokruživanjem" ili i bez ikakvog obrazloženja i logike. Osim zarade.