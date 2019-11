Magija skulpturanog pokreta - izložba najslavnijeg američkog kipara Alexandera Caldera

U sklopu Ciklusa Najveći kipari XX. stoljeća Umjetnički paviljon u Zagrebu ove godine predstavlja američkog kipara ALEXANDERA CALDERA (1898., Lawnton, Pennsylvania – 1976., New York). Calderov opus usmjeren je na kinetičku umjetnost, odnosno na oblik umjetničkog izražavanja u kojemu je pokret glavni dio estetike umjetničkog objekta. Stoga se Umjetnički paviljon odlučio prirediti izložbu na kojoj predstavlja upravo kipareve mobilne skulpture - mobile i stabile. Dok se kod mobila pokret postiže strujanjem zraka ili primjerice vjetrom, kod stabila pokret „stvara” sam promatrač svojim obilaskom uokolo skulpture ili, primjerice, svojim prolaskom kroz skulpturu kod izrazito velikih stabila.

Djela izložena na ovoj izložbi pripadaju tzv. zreloj fazi Calderova opusa, po kojoj je on danas prepoznatljiv. Važno je istaknuti da su Calderovi mobili i stabili 1952. nagrađeni i na Bijenalu u Veneciji, kao i da se danas mogu vidjeti, ne samo u najpoznatijim svjetskim i europskim muzejima, već i na javnim površinama diljem svijeta. Uz skulpture izložba obuhvaća i 23 umjetnine iz slikarskog opusa kipara. Naime, slikarstvu je umjetnik također posvećivao veliku pažnju, a jedio dio njegova slikarskog opusa usko je vezan s dijelom kiparskog opusa.

Za izložbu u Umjetničkom paviljonu skulpture i slike Alexandra Caldera posudili su najznačajniji europski muzeji poput: Centre Georges Pompidou (Paris, Francuska), Tate Modern (London, Velika Britanija), Ludwig Museum (Köeln, Njemačka), Louisiana Museum (Danska), Fondation Maeght (Francuska) i Peggy Guggenheim Collection (Venecija, Italija).

Izložba u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu prva je u Hrvatskoj, i u ovom dijelu Europe, koja predstavlja opus ovoga globalno važnog umjetnika i otvorena je sve do 5. siječnja 2020. godine, a može se vidjeti svaki dan (osim ponedjeljka) od 11 do 20 sati, Petkom do 21 sat.

Kako bismo približili, odnosno povećali interes spram apstraktne umjetnost U Umjetničkom smo paviljonu priredili niz programa tijekom trajanja izložbe. Tako, primjerice, adventski mjesec prosinac u našoj galeriji donosi brojne sadržaje za mlade jer smo uz izložbu osmislili edukativno-zabavne radionice na kojima će polaznici moći pokazati svoje viđenje apstraktne umjetnosti.

Kako bi dobili što bolji uvod u radionicu i inspiraciju za vlastite radove polaznici će, zajedno s muzejskom pedagoginjom Umjetničkog paviljona, razgledat izložbu i uz njezino stručno vodstvo dobiti širi uvid u izložbu kao i saznati neke detalje iz Calderovog života. Sudionici na radionicama će kroz vodstvo otkriti zašto Caldera nazivamo jednim od najvećih kipara 20. stoljeća i što njegova umjetnost znači za povijest likovne umjetnosti općenito. Posvetit ćemo se pojmovima mobil i stabil koji su sinonimi za Caldera i objasniti kako je došao na ideju izrade istih te što ti pojmovi znače. Iako je danas najpoznatiji kao kipar, na izložbi je, kao što je već prethodno rečeno, moguće vidjeti i njegove slikarske radove. Stoga će polaznici radionica kroz stručno vodstvo biti podrobnije upoznati i sa slikarskim opusom, naročito s važnošću boje, koja je bila izrazito bitan element kako u Calderovom slikarstvu tako i u kiparstvu.

Bez obzira na uzrast polaznika, vodstva će biti primjerena njihovoj dobi kako bi mogli što više toga razumjeti i samim time od „mladih” nogu zavoljeti umjetnost.

Rad na radionicama je zamišljen kao samostalan i/ili u paru gdje će se polaznici okušati u izradi mobila i stabila na kreativan i zabavan način.

Kako biste mogli vaše najmlađe na vrijeme prijaviti na besplatne likovno-edukativne radionice u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, pratite naše objave na društvenim mrežama i na službenoj web stranici. Veselimo se vašem dolasku!



Radno vrijeme izložbenog prostora je od utorka do nedjelje od 11 do 20 sati, petkom do 21 sat.

Od utorka do subote u 12 i 17 sati organizirano je besplatno stručno vodstvo za građanstvo.