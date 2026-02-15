'Nijedan hrvatski političar nije slavna osoba, no to je bio Tito koji je ulagao u izgradnju svog i imidža države'

"Propaganda slavnih" Mirele Holy i Nikoline Borčić, u izdanju Školske knjige, predstavljena je na VERN-u.

Holy je naglasila da u Hrvatskoj ne postoji slavna osoba kao takva, no postoje regionalno i lokalne poznate osobe. Istaknula je i da u Hrvatskoj postoje osobe koje su kontinuirano poznate i sveprisutne u medijima, no da iza njih ne postoji cijela "mašinerija" stručnjaka za odnose s javnošću i marketing koji bi kontinuirano brinuli o njihovom imidžu te ih "pakirala" u dovoljno dobro prepoznatljiv "proizvod".

Nijedan živući hrvatski političar nije slavna osoba, ustvrdila je, no to je bio, primjerice, Josip Broz Tito koji je ulagao u izgradnju svog i imidža države kojoj je bio na čelu, a na tome je radila i jedna od najboljih svjetskih tvrtki koja se bavi PR-om, Edelman.

Holy navodi i kako je za uspjeh u industriji slavnih potrebno imati tri ključne karakteristike - karizmatičnost, iskrenost odnosno autentičnost te stručnost.

Borčić se osvrnula na povezanost svijeta slavnih osoba tj. celebrityja i političkog svijeta, što je pojasnila na primjeru portorikanskog repera Bad Bunnyja koji je pažnju svjetske javnosti dobio i nastupom na ovogodišnjem Super Bowlu.

Naglasila je da je Bad Bunny ušao u povijest kao prvi latinoamerički glazbenik koji je pjevao isključivo na španjolskom jeziku u svom nastupu, a time je, dodaje, redefinirao narativ vezan uz to tko je i što je SAD kao država, ali i što je to "mainstream".

Istaknuvši kako se pjevačica Lady Gaga, jedna od gošći koncerta, morala prilagoditi njegovom nastupu, a ne obrnuto, Borčić je ustvrdila kako je time latinoamerički reper poručio da Latinoamerikanci nisu tek manjina u Sjedinjenim Državama.

Takav politički istup jednog umjetnika, dodaje Borčić, isprovocirao je reakciju i predsjednika Donalda Trumpa koji se, drži, osjećao ugroženim jer mu je Bad Bunny "preoteo" popularnost.

Njegov primjer služi i kao primjer tzv. "underdog" priče, narativa o osobi koja je "ni iz čega" postala "nešto", a što je priča s kojom se lako identificirati.

Recenzentica i sociologinja Marija Geiger Zeman istaknula je da su fenomeni slave i slavnih, sociološki gledano, vrlo kompleksni te da slavni u sebi imaju usađenu ambivalenciju odnosno kontradikciju.

"Svi ih prate, svi sve znaju o njima, a s druge strane, srame se to priznati jer postoji 'stigma' o slavnima kao banalnim, trivijalnim, neautentičnim i površnim osobama", dodaje.

Slavne osobe posjeduju simbolički kapital, ističe Geiger Zeman, koji se može upotrijebiti na različite načine - od potvrđivanja dominantnih vrijednosti i hijerarhije u društvu do propitivanja istih i otvaranja puteva alternativnim i transformirajućim pričama.

Pamela Anderson je, smatra Geiger Zeman, slavna osoba koja je uspješno redefinirala svoj brend te je od utjelovljenja hiperseksualizirane ženstvenosti postala simbol odbacivanja takve ženstvenosti i svojim radom otvorila javni prostor za teme kao što su položaj etničkih, rasnih i drugih manjina te žena.

Urednica knjige Sonja Miličević Vukelić naglasila je sveobuhvatnost i dubinu pristupa autorica koje temi slavnih osoba pristupaju na način koji nije provokacijski, već informacijski, kao i da je sadržaj knjige jasan, pristupačan i zanimljiv te je uvid u svijet industrije slavnih u koji malo tko ima pristup.

Miličević Vukelić ističe i da je "Propaganda slavnih" i sveučilišni udžbenik koji može poslužiti svima koji se u svom radu bave fenomenima slave i slavnih osoba, ali i kao knjiga koja će svakome tko ju pročita biti vrlo koristan vodič kroz te pojave.