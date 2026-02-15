Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Knjiga o fenomenu slavnih osoba

'Nijedan hrvatski političar nije slavna osoba, no to je bio Tito koji je ulagao u izgradnju svog i imidža države'

Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
Hina
15.02.2026.
u 10:40

Knjiga "Propaganda slavnih" Mirele Holy i Nikoline Borčić, u izdanju Školske knjige, koja otkriva načine na koja "industrija slavnih" djeluje, kako mediji kreiraju slavne osobe te kako one često postanu i moćno političko oružje, predstavljena je na Sveučilištu VERN

"Propaganda slavnih" Mirele Holy i Nikoline Borčić, u izdanju Školske knjige, predstavljena je na VERN-u.

Holy je naglasila da u Hrvatskoj ne postoji slavna osoba kao takva, no postoje regionalno i lokalne poznate osobe. Istaknula je i da u Hrvatskoj postoje osobe koje su kontinuirano poznate i sveprisutne u medijima, no da iza njih ne postoji cijela "mašinerija" stručnjaka za odnose s javnošću i marketing koji bi kontinuirano brinuli o njihovom imidžu te ih "pakirala" u dovoljno dobro prepoznatljiv "proizvod". 

Nijedan živući hrvatski političar nije slavna osoba, ustvrdila je, no to je bio, primjerice, Josip Broz Tito koji je ulagao u izgradnju svog i imidža države kojoj je bio na čelu, a na tome je radila i jedna od najboljih svjetskih tvrtki koja se bavi PR-om, Edelman. 

Holy navodi i kako je za uspjeh u industriji slavnih potrebno imati tri ključne karakteristike - karizmatičnost, iskrenost odnosno autentičnost te stručnost. 

Borčić se osvrnula na povezanost svijeta slavnih osoba tj. celebrityja i političkog svijeta, što je pojasnila na primjeru portorikanskog repera Bad Bunnyja koji je pažnju svjetske javnosti dobio i nastupom na ovogodišnjem Super Bowlu

Naglasila je da je Bad Bunny ušao u povijest kao prvi latinoamerički glazbenik koji je pjevao isključivo na španjolskom jeziku u svom nastupu, a time je, dodaje, redefinirao narativ vezan uz to tko je i što je SAD kao država, ali i što je to "mainstream". 

Istaknuvši kako se pjevačica Lady Gaga, jedna od gošći koncerta, morala prilagoditi njegovom nastupu, a ne obrnuto, Borčić je ustvrdila kako je time latinoamerički reper poručio da Latinoamerikanci nisu tek manjina u Sjedinjenim Državama. 

Takav politički istup jednog umjetnika, dodaje Borčić, isprovocirao je reakciju i predsjednika Donalda Trumpa koji se, drži, osjećao ugroženim jer mu je Bad Bunny "preoteo" popularnost. 

Njegov primjer služi i kao primjer tzv. "underdog" priče, narativa o osobi koja je "ni iz čega" postala "nešto", a što je priča s kojom se lako identificirati. 

Recenzentica i sociologinja Marija Geiger Zeman istaknula je da su fenomeni slave i slavnih, sociološki gledano, vrlo kompleksni te da slavni u sebi imaju usađenu ambivalenciju odnosno kontradikciju. 

"Svi ih prate, svi sve znaju o njima, a s druge strane, srame se to priznati jer postoji 'stigma' o slavnima kao banalnim, trivijalnim, neautentičnim i površnim osobama", dodaje. 

Slavne osobe posjeduju simbolički kapital, ističe Geiger Zeman, koji se može upotrijebiti na različite načine - od potvrđivanja dominantnih vrijednosti i hijerarhije u društvu do propitivanja istih i otvaranja puteva alternativnim i transformirajućim pričama. 

Pamela Anderson je, smatra Geiger Zeman, slavna osoba koja je uspješno redefinirala svoj brend te je od utjelovljenja hiperseksualizirane ženstvenosti postala simbol odbacivanja takve ženstvenosti i svojim radom otvorila javni prostor za teme kao što su položaj etničkih, rasnih i drugih manjina te žena. 

Urednica knjige Sonja Miličević Vukelić naglasila je sveobuhvatnost i dubinu pristupa autorica koje temi slavnih osoba pristupaju na način koji nije provokacijski, već informacijski, kao i da je sadržaj knjige jasan, pristupačan i zanimljiv te je uvid u svijet industrije slavnih u koji malo tko ima pristup. 

Miličević Vukelić ističe i da je "Propaganda slavnih" i sveučilišni udžbenik koji može poslužiti svima koji se u svom radu bave fenomenima slave i slavnih osoba, ali i kao knjiga koja će svakome tko ju pročita biti vrlo koristan vodič kroz te pojave. 

Ključne riječi
Pamela Anderson Marija Geiger Zeman Lad Gaga Donald Trump VERN' Školska knjiga knjiga Nikolina Borčić Mirela Holy Tito Bad Bunny

Komentara 4

Pogledaj Sve
LE
LetItBe
10:59 15.02.2026.

Gospođo Holy, niti do sada mi se niste sviđali....

VA
VanjaPlank
11:01 15.02.2026.

Prodavanje magle ispraznih ljudi

JO
Jojmene
11:04 15.02.2026.

Kajgodarije. To je knjiga koju ni drugar'ce same ne bi č'tale bez prijetnje oružjem.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-10/anna_cordioli-_2__1_.jpg
Premium sadržaj
12
Anna Cordioli u Zagrebu

Ugledna psihologinja: Pojam rodna ideologija nema veze sa znanošću. Izmislili su ga s ciljem zastrašivanja ljudi

Mladima, osobito djevojkama, ne treba savjet, nego netko tko će im pomoći da pronađu vlastiti glas i odrastu, kaže ugledna psihoanalitičarka i teoretičarka roda koja će gostovati 16. i 17. veljače kao predavačica na međunarodnom kongresu "Kad hrana boli: poremećaji hranjenja kod djece i mladih", koji organiziraju Centar za poremećaje hranjenja BEA i Klinika za psihijatriju "Sveti Ivan"

122
Znanstveno dokumentirani zločini nad Hrvatima u Sloveniji

'U Hudoj jami pronašli smo bijelu masu leševa. Sve je bilo vidljivo. Pamtit ćemo taj užas dok smo živi'

U zagrebačkom HNK predstavljena je opsežna znanstvena knjiga "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji" Mitje Ferenca i Uroša Košira koja daje iscrpan opis ukupno 14 grobišta iz kojih su ekshumirani posmrtni ostatci žrtava te 32 potvrđene lokacije grobišta od utvrđenih 750 prikrivenih grobišta širom Slovenije. Monografija sadržava 735 stranica na kojima je prikazano 839 fotografija i 99 zemljovida. S pomoću QR kodova, zemljovida i pametnih mobitela čitatelji lako mogu pronaći groblja i odati počast žrtvama

Premium sadržaj
25
Jadranka Kosor:

'S kontuzijom mozga ostavljena sam sama, zaključana i prepuštena sebi. Tada sam shvatila da i najveća ljubav može prerasti u čistu mržnju'

Bivša premijerka u novoj knjizi "Žene koje mašu rukama" u nakladi zagrebačke Frakture, piše o boli, prolaznosti, ali i stanju u društvu, a u razgovoru s nama prisjetila se i bivših ljubavi i svojih literarnih početaka kada je imala samo 15 godina kada je na Večernjakovu natječaju za najbolju kratku priču objavljen njezin prvi rad

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!