završetak 'Downton Abbey'

Posljednji film donosi skandal, suze i konačnu sudbinu voljenog imanja

Downton Abbey
IMDb
VL
Autor
vecernji.hr
19.09.2025.
u 11:18

Nakon šest sezona i dva filma, saga o obitelji Crawley završava trećim i posljednjim nastavkom, "Downton Abbey: The Grand Finale", koji u hrvatskim kinima igra od 11. rujna

Nakon gotovo petnaest godina, šest raskošnih sezona i dva uspješna filma, zavjesa se konačno spušta na jednu od najomiljenijih televizijskih priča našeg doba. "Downton Abbey: The Grand Finale", treći i posljednji film u franšizi, stigao je u kina i označava emotivan oproštaj od obitelji Crawley i njihove vjerne posluge. Dugogodišnji obožavatelji diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju odgovore na ključna pitanja o budućnosti likova i sudbini samog imanja, a nakon američke premijere, film je stigao i pred domaću publiku te se u hrvatskim kinima počeo prikazivati 11. rujna.

Radnja filma, smještena u rane 1930-e, stavlja obitelj Crawley pred nove izazove: javni skandal zbog razvoda Lady Mary i financijske probleme koji prijete prodajom imanja. Dok nova generacija preuzima kormilo, posljednje poglavlje donosi konačne rasplete za sve voljene likove, potvrđujući da imanje ostaje u sigurnim rukama. Film je prožet i dirljivim hommageom pokojnoj Dame Maggie Smith, a kreatori su se pobrinuli da svaki lik dobije zadovoljavajući završetak, zaokružujući priču kratkim vinjetama o njihovoj budućnosti tijekom odjavne špice.

Popularnost ove serije leži u jedinstvenoj kombinaciji bijega u raskošnu prošlost i bavljenja univerzalnim temama poput ljubavi, gubitka i obiteljskih veza, a valja reći i kako je ova priča majstorski spojila visoku dramu i sapunicu, nudeći publici utjehu i nostalgiju kroz vrhunsku produkciju.

"Downton Abbey" je uspio tamo gdje su mnogi pali – postao je više od serije; postao je dio života milijuna gledatelja. U eri televizije kojom su dominirali mračni antijunaci, ova topla britanska drama bila je dašak svježeg zraka i dokaz da publika i dalje cijeni priče o časti, dužnosti i, prije svega, ljudskosti. Interakcija između aristokracije i posluge, dva svijeta pod istim krovom, stvorila je bogatu tapiseriju odnosa koji su prelazili klasne granice. Odnos između Lady Mary i njezine sluškinje Anne, ili poštovanje koje je gospodin Carson gajio prema obitelji, postali su srce serije.

Iako je "The Grand Finale" najavljen kao definitivni kraj, nasljeđe Downton Abbeyja će živjeti. Serija je redefinirala žanr povijesne drame i dokazala da priče iz prošlosti mogu snažno odjeknuti u sadašnjosti. Kreatori su, svjesni odgovornosti prema publici, stvorili završetak koji ne samo da pruža odgovore, već slavi putovanje dugo petnaest godina. Kako je rekao glumac Hugh Bonneville, koji tumači lik Lorda Granthama, ponosan je što je bio dio nečega što će još dugo odjekivati i omogućavati ljudima bijeg od svakodnevice. 

