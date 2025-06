Kolege se opraštaju od Dedića: 'Kakva li će svirka biti tamo gore kad se udružite Oliver, Aki i ti'

U nedjelju, u 53. godini života, umro je jedan od najpoznatijih hrvatskih jazz pijanista i skladatelj Matija Dedić. Njegov prerani odlazak potresao je domaću glazbenu scenu. Kolege glazbenici i prijatelji opraštaju se od njega dirljivim objavama na društvenim mrežama, prisjećajući se zajedničkih trenutaka i njegove glazbene ostavštine.

Gibonni koji je bio Matijin dugogodišnji prijatelj i kolega na Instagramu je podijelio tužne riječi posvećene njemu: "Mili moj dječače, mi koji smo se zvali braćom... Hvala ti za dušu, toplu i plemenitu. Hvala ti za godine prijateljstva, iskrenog i rijetkog. Hvala ti za muziku, brate. Srest ćemo se opet, tamo negdje gdje prsti taknu tipku, između šapata i tišine…

Voli te tvoj Gibo."

Hrvatska kazališna redateljica Snježana Banović na svom je Facebooku podijelila emotivno sjećanje:

"Matija i Alma. Prije tri godine, na dubrovačkom poklonu naše predstave “Simone” u kojoj je on maestralno svirao skladbe svog oca Arsena. Moj Matija, tvoj je odlazak sigurno neka kriva informacija, to nije dio priča koje smo pričali, divno surađujući. To ne može biti… imao si uvijek neki uvrnuti humor, gnjavio si nas, a mi smo se smijale i sve je na kraju uvijek bilo po tvom. Ali ovo…ne, to nije bio plan.

Tuga neopisiva. Nevjerica. Šok. Nenadoknadiv gubitak. Sve te riječi, otrcane, a duboko istinite.

Sućut tvojim najdražima, Gabi & Lu", napisala je.

"Dragi naš Matija, dragi moj školski, hvala ti što si svojim čudesnim talentom uljepšavao ovaj svijet… Kakva li će svirka večeras biti tamo gore, kad se udružite Oliver, Aki i ti. Putuj sretno prijatelju…", napisala je pjevačica Ivana Plechinger.

Akademski slikar i grafičar Miron Milić podijelio je pjesmu Family Boilers Quarteta na svom Facebook profilu uz toplu priču: "Šetam prekjučer po šibenskoj Varoši s prijateljicom i pitam gdje je Arsenova kuća jer sam apsolutni obožavatelj i volio bih vidjeti gdje je rođen i odrastao. Ona mi u to spomene kako se još još uvijek sjeća kako je Gabi išla niz ulicu i zvala malog Matiju koji se negdje igrao i ta slika je ostavila na mene takav dojam da kad sam došao u apartman sam si pustio sve što imam od njega na kompu i naravno Boilers Quartet te slikao mural i osjećao se divno slušajući ga kako svira. Danas sam pretužan dok ga opet slušam."

Brojni hrvatski umjetnici i glazbenici, među kojima su Vanna, Luka Nižetić, Enis Bešlagić, Paula Jusić, Ivanka Mazurkijević također su oprostili od kolege dirljivim porukama na društvenim mrežama. Odlazak ovog umjetnika velik je gubitak za hrvatsku glazbenu scenu.