Hrabre teme

Paralela između bivše Jugoslavije i današnjeg uspona nacionalizma i ekstremne desnice u Europi

VL
Autor
Vecernji.hr
10.10.2025.
u 10:53

19. Festival tolerancije od 22. do 25. listopada u Zadru donosi četiri dana filmskih premijera, edukacija i rasprava o temama koje mijenjaju zajednicu - od Holokausta i ratnih sukoba do migracija, identiteta mladih, rodne i rasne diskriminacije te umjetnosti kao sredstva otpora. Prikazuju se filmovi s Cannesa, Berlinalea, Venecije i Sundancea, a jedan od njih je i dokumentarac "Home Game" Lidije Zelović koji suočava publiku s paralelama između bivše države i današnjice

Četiri dana filma, dijaloga i premijera koje mijenjaju pogled na svijet - 19. Festival tolerancije koji nas očekuje od 22. do 25. listopada u Zadru u II Palače, Providurovoj i Kneževoj, donosi nagrađivane filmove s Cannesa, Berlinalea, Venecije i Sundancea, ekskluzivne projekcije, gostovanja autora i rasprave koje povezuju umjetnost i zajednicu.

Festival i ove godine donosi hrabre i nekonvencionalne teme, od Holokausta i ratnih sukoba do migracija, identiteta mladih, rodne i rasne diskriminacije te umjetnosti kao sredstva otpora. Jedan od zaštitnih znakova Festivala je Tolerance Talk, prostor gdje profesori, studenti, aktivisti i diplomati ravnopravno razmjenjuju mišljenja. Program se nastavlja uz Koktele tolerancije, zamišljene kao mjesto susreta gdje se umjetnost pretače u razgovor, a razgovor u stvarne društvene veze. Na taj način Festival pokazuje da kultura nije samo na platnu, nego i u međuljudskim odnosima koje zajedno gradimo. 

Program ovogodišnjeg izdanja u Zadru kurirali su Snježana Tribuson, Boško Picula i Ivica Perinović, uz umjetničku savjetnicu Dinu Pokrajac, s namjerom da filmovima otvore aktualna društvena pitanja i potaknu dijalog s publikom. Filmovi su tradicionalno podijeljeni u četiri kategorije. Ugriz stvarnosti donosi intrigantne dokumentarce, dok program Spektar prikazuje aktualne igrane filmove visokih produkcijskih standarda. U sekciji Mali koraci prikazuju se filmovi za djecu i mlade, a program Samo Kratko posvećen je iznimnim domaćim i stranim filmovima kratkog metra.

Boško Picula ističe da u vremenu kada se čini da se svijet vraća u godine sukoba, nasilja i netolerancije, filmovi Festivala tolerancije nisu samo zrcalo stvarnosti nego i trajno nadahnuće da se tolerancija živi u svakom dijelu društva. S njim se slaže i Ivica Perinović, naglašavajući da Festival u ovim okolnostima postaje svjetionik za sve koji žele razumjeti i empatično sudjelovati, posebno sada kada ratne sukobe pratimo uživo, a polarizacija nikada nije bila izraženija. Kao temelj autoriteta u selekcijskom timu, Snježana Tribuson dodaje da su odabrani filmovi usmjereni na ljudska prava, prava žena, migracije, ratne tragedije, Holokaust i aktualne europske izazove, te vjeruje da će publika u Zadru prepoznati snagu i relevantnost tih priča.

Među najatraktivnijim ostvarenjima ovogodišnjeg programa izdvajamo Arco (Cannes 2025., nagrada Cristal Annecy 2025.), animiranu priču o desetogodišnjoj djevojčici Iris ikoja u Parizu 2075. susreće misterioznog dječaka na krovovima grada, priču koja postaje metafora prijateljstva i solidarnosti. Mala sestra (Cannes 2025., Queer Palm i nagrada za najbolju glavnu žensku ulogu Nadiji Melliti), u režiji Hafsie Herzi donosi priču o Fatimi, najmlađoj kćeri u obitelji, koja je rastrgana između obiteljskih očekivanja i vlastite želje za slobodom. Sulejmanova priča (Cannes 2024., nagrada Un Certain Regard - najbolji glumac i nagrada mladih), emotivan je portret mladog migranta iz Gvineje koji radeći kao dostavljač hrane u Parizu pokušava pronaći svoje mjesto i dostojanstvo u društvu. Yalla Parkour (DOC NYC 2024. -  Grand Jury Prize, Panorama Berlinale 2025.), donosi priču mladoj Palestinki iz Gaze koja kroz parkour pronalazi slobodi i otpornost u nemogućim okolnostima. Home Game (nagrada publike Nordisk Panorama), dokumentarac redateljice Lidije Zelović, suočava publiku s paralelama između bivše Jugoslavije i današnjeg uspona nacionalizma i ekstremne desnice u Europi, podsjećajući da je borba protiv podjela i mržnje jednako važna tada kao i danas.      

Prema najavi festivala svjetsku premijeru u Zadru imat će Život je nezamisliv bez muzike, dokumentarac o ulozi glazbe u preživljavanju najstrašnijih iskustava dječaka iz Holokausta, uz sudjelovanje protagonista. The Commandant’s Shadow, dokumentarac redateljice Daniele Völker, bavi se susretom sina zapovjednika Auschwitza i preživjele logorašice te pitanjima krivnje, sjećanja i pomirenja. Film je prikazan u sekciji Berlinale Special 2024., a u svibnju 2025. dospio je na uži popis kandidata za Emmy nagradu za najbolji dokumentarni film. Projekciji će se pridružiti redateljica Daniela Völker, preživjela holokausta Vesna Domany Hardy i predstavnik britanskog veleposlanstva. Posebnu pažnju izaziva i Porcelain War (Oscar nominacija, Sundance 2024. – Grand Jury Prize), dokumentarac o ukrajinskim umjetnicima koji usred rata stvaraju porculanske skulpture kao oblik otpora.

Edukacijski program ostaje snažan i prepoznatljiv segment festivala, uključujući radionice u suradnji s UNHCR-om kroz film Island of Hope, te programe koji mladima približavaju toleranciju i ljudska prava kroz film i razgovor.

Tolerance Talk, prepoznatljive javne panel-rasprave Festivala tolerancije, i ove godine donose aktualne teme koje povezuju film i društveni dijalog. U Tolerance Talk raspravi koja slijedi nakon filma Mala sestra, otvorit će se pitanja o identitetu, građanstvu i europskim vrijednostima, kao i o ulozi mladih u oblikovanju suvremenog društva. O ovoj temi razgovarat će predstavnici Ureda za udruge Vlade RH u sklopu promocije CERV programa i profesori i studenti Sveučilišta u Zadru. Kroz projekt Mreža gradova Sound of Diversity, čiji je član i Festival tolerancije otvorit će se rasprava koja se nadovezuje na Hacking Hate (2024.), film koji istražuje fenomen neonacističkih influencera i širenje govora mržnje na internetu. Rasprava će biti posvećena digitalnom ekstremizmu, njegovom utjecaju na mlade i otpornosti zajednica. U njoj će sudjelovati novinari, fact-checkeri, znanstvenici, influenceri i mladi aktivisti. Ulaz na sve programe je besplatan!

Festival tolerancije organiziraju Udruga Festival suvremenog židovskog filma iz Zagreba i Centar nezavisne kulture – Kino Zona iz Zadra, uz podršku Grada Zadra, UNHCR Hrvatska, HAVC-a, Turističke zajednice Grada Zadra, Zadarska županija i brojni drugi.

Partneri nisu uključeni u odabir filmova, niti partnerstvo uključuje podršku sadržaju ili porukama filmova.

