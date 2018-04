Karizmatična i nježna Mimi u domaćem trijumfu Evelin Novak

Prvi nastup hrvatske sopranistice Evelin Novak na hrvatskoj opernoj pozornici ispraćen je u ponedjeljak navečer ovacijama punoga gledališta zagrebačkog HNK. To je bilo i očekivano s obzirom na to da su u Zagreb na predstavu Puccinijeve opere La Bohème autobusima i karavanom osobnih automobila stigli brojni Međimurci iz Gornjeg Mihaljevca, rodnog mjesta berlinske primadone, kao i okolnih sela i gradova.

Uklopila se u postavu

To nipošto ne znači da ovacije nisu bile zaslužene pjevačkim i glumačkih umijećem ove sjajne umjetnice. Štoviše, nakon odgledane druge predstave u kojoj je nastupila, u srijedu, to možemo i tvrditi s potpunom sigurnošću. Međutim, za zagrebačku Operu važno je reći da sjajna Evelin Novak, inače osoba i umjetnica lišena ama baš svake taštine i oholosti, nije zasjenila ostatak postave, nego se zdušno uklopila i svojom karizmatičnom i nježnom Mimi donijela dodatnu vrijednost odličnom ansamblu, prije svega uigranom društvu boema s pariškog tavana Stjepanu Franetoviću kao Rodolfu te Ljubomiru Puškariću, Lucianu Batiniću i Davoru Radiću u ulogama Marcella, Collinea i Schaunarda. Drugi slavuj ove predstave bila je i ovaj put Ivana Lazar kao Musetta, uza sve redom odlične tumače ostalih epizodnih karaktera. No, preksinoćnja izvedba imala je još jednog junaka, mladog dirigenta Vetona Marevcija, koji je ovom predstavom debitirao i briljirao, a sasvim sigurno i diplomirao, pošto nam njegov siguran i nadahnut nastup daju za pravo da prejudiciramo odluku profesorske komisije iz lože pokraj pozornice.

Mozak, srce i duša

Muziciranje orkestra, preuzetog od maestra Bareze, imalo je pod Marevcijevim vodstvom karakter, mozak, srce i dušu stapajući se poticajno s glasovima solista i zbora, u rasponu od suptilne osjećajnosti do koloritnih eksplozija. Marevci je također imao svoje “navijače”, obitelj, kolege i prijatelje koji doista nisu imali nijedan razlog za suzdržanost u glasnom odobravanju. Bilo je lijepo u gledalištu susresti i maestra Uroša Lajovica, Marevcijeva profesora i mentora, a zbog dolaska i pružanja podrške svom iznimno nadarenom sugrađaninu, za primjer drugima, treba pohvaliti i službenu delegaciju Grada Karlovca, predvođenu zamjenicom gradonačelnika, pročelnicom Gradskog odjela za kulturu i ravnateljem Zorin doma.