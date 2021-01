Kako teče spašavanje umjetnina iz ruševina Petrinje i Siska?

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek nazočila je u petak evakuaciji arhivskog gradiva iz oštećenog Sabirnog arhivskog centra u Petrinji, poručivši kako bi do kraja idućeg tjedna s područja pogođenog potresom trebalo biti evakuirano sve do čega se može doći.

Nakon što su u četvrtak evakuirane umjetnine iz Galerije Krsto Hegedušić u Petrinji, ministrica je sa suradnicima u petak nazočila početku evakuacije petrinjskog spremišta Državnog arhiva, koja se odvija u koordinaciji Stožera civilne zaštite, pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatske vojske te djelatnika Državnog arhiva u Sisku i Hrvatskog državnog arhiva.

Tijekom sljedećih dana evakuacija će se nastaviti na svim mjestima gdje će biti moguće prići inventaru, rekla je Obuljen Koržinek, a u nedjelju dolaze i talijanski stručnjaci specijalizirani za izvlačenje inventara i umjetnina iz ruševina, koji će pomoći u obilasku zgrada koje su nesigurne i u koje se ne može ući, kako bi se napravila procjena što se uopće može evakuirati.

Ministrica je naglasila kako je za dio inventara po crkvama u mjestima u okolici Petrinje i Gline, ali i Siska te prema Velikoj Gorici, upitno hoće li ih se uspjeti spasiti, no za sada je teško raditi procjene. "Moramo voditi računa u prvome redu o sigurnosti ljudi i ljudskim životima. Pokušat ćemo spasiti, naravno, sve što se može. Ja vjerujem da ćemo do kraja sljedećeg tjedna evakuirati sve ono do čega će se moći doći", rekla je Obuljen Koržinek.

U ponedjeljak počinje popisivanje štete radi prijave za konsolidaciju. Trajat će tri do četiri dana, a provodit će ga dvadesetak timova od po dvoje ljudi koji će biti raspoređeni u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim mjestima.

U obnovi sačuvati vizualni identitet, ali uz osuvremenjivanje u zaštiti od potresa i energetskoj učinkovitosti

Govoreći o šteti koju je potres prouzročio na vrijednoj spomeničkoj jezgri Petrinje, ministrica je kazala da će pri obnovi naglasak biti na očuvanju vizualnog identiteta povijesnih građevina, ali uz nužno osuvremenjivanje u smislu energetske učinkovitosti i zaštite od potresa.

"Za Petrinju je jasno da je kompletna povijesna jezgra jako stradala. U ovom trenutku razmišljamo o tome da se za Petrinju napravi projekt obnove sličan poslijeratnoj obnovi Vukovara, dakle da sačuvamo i obnovimo jezgru koja je identitet grada", rekla je ministrica.

Dio građevina morat će se obnavljati faksimilski, a dio rekonstrukcijom, pojačanjima i protupotresnim učvršćivanjem, napomenula je Obuljen Koržinek. Također će biti nužno u dogovoru s Gradom i gradonačelnikom te s uredom za državnu imovinu riješiti sva postojeća imovinsko-pravna pitanja kako bi se moglo krenuti u brzu obnovu, naglasila je.

U pristupu obnovi Siska i Gline, gdje su oštećenja manja, naglasak će biti na bavljenje pojedinačnim zgradama. Procjena štete radit će se po metodologiji kakva je nedavno primijenjena i za zagrebački potres, nakon čega će biti napravljen cjelovit projekt obnove, rekla je.

Na pitanje novinara kako komentira tvrdnje nekih građana da su im kod prijašnjih obnova građevina koje su pod zaštitom konzervatori branili pojačanu uporabu armature i željeza, ministrica je istaknula kako je čula različite interpretacije, ali da je stav njezina ministarstva da se kulturna baština najbolje može sačuvati tako da ju se učini sigurnom za suvremeno korištenje. U tom su smislu napravljene smjernice za energetsku obnovu, a tako će se pristupiti i sastavljanju smjernica za protupotresnu obnovu, kazala je.

"Tako da će naš stav biti sigurnost prije svega. Mi znamo da se ovakva povijesna središta mogu obnoviti i da se sačuva njihova jedinstvenost i vizualni identitet, a da se istovremeno obnove po najboljim standardima da one budu i protupotresno izgrađene i energetski obnovljene", poručila je Obuljen Koržinek.