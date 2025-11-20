Naši Portali
"A, gdje su lampice?"

Jedni se boje tehnologije, a drugi geografije: Kazalište Trešnja donosi predblagdansku čaroliju koja spaja generacije

"A, gdje su lampice?"
Kazalište Trešnja
VL
Autor
vecernji.hr
20.11.2025.
u 11:14

U predbožićno vrijeme, kada grad blješti lampicama, na pozornici se susreću Leda, Saša, Grga i Ana – školarci i umirovljenici koji će nas podsjetiti da svi ponekad znamo biti djetinjasti, ali i nevjerojatno mudri. Premijera predstave "A, gdje su lampice?" održat će se 28. studenoga 2025. u čarobnom predblagdanskom ruhu Gradskog kazališta Trešnja, a na redovnom rasporedu će biti tijekom cijelog prosinca

Što se dogodi kada se dječja znatiželja i mudrost starijih susretnu pod istim svjetlima? Kazalište Trešnja predstavlja premijeru tople, duhovite i predblagdanski čarobne predstave "A, gdje su lampice?", nastale prema tekstu Ivane Bakarić, u režiji Radovana Ruždjaka. Namijenjena djeci od 4 godine naviše, ova priča donosi neočekivana prijateljstva, humoristične nesporazume i male lekcije koje vješto spajaju naizgled nespojive generacije.

U predbožićno vrijeme, kada grad blješti lampicama, na pozornici se susreću Leda, Saša, Grga i Ana – školarci i umirovljenici koji će nas podsjetiti da svi ponekad znamo biti djetinjasti, ali i nevjerojatno mudri. Jedni se boje tehnologije, a drugi geografije; neki se čude mehaničkim satovima, a drugi pametnim telefonima… No, među njima se polako stvaraju mostovi razumijevanja i rađaju nova prijateljstva.

Kroz niz zabavnih nesporazuma i toplih trenutaka, njihovi strahovi polako nestaju, a likovi – zajedno s publikom – otkrivaju da učitelji ponekad mogu postati učenici, a učenici učitelji. Ono što jedni drugima pružaju nisu tek darovi koji se mogu zamotati u papir i mašne, već oni puno dragocjeniji – empatija, podrška i razumijevanje koje doista prepoznaje osobu pred sobom.

Predstava okuplja dvije glumačke podjele koje donose razigrane i iskrene interpretacije likova: Ledu Tkalčec tako će utjeloviti Aleksandra Naumov i Vanda Vujanić Šušnjar, u ulozi Grge Adamića gledat ćemo Tvrtka Jurića i Hrvoja Barišića, Sašu glume Tomislav Dunđer i Leon Dubroja, dok Anu igraju Lucija Rukavina i Ana Vučak Veljača.

Tekst je napisala Ivana Bakarić, dok režiju potpisuje Radovan Ruždjak. Scenografkinja predstave je Ana Sarić Fischer, kostimografkinja Ivona Biškupec, dok je za oblikovanje rasvjete zadužen Ivan Štrok. Autorica plakata je Ana Rako, a animacije za predstavu kreirao je Matej Raič.

Premijera predstave "A, gdje su lampice?" održat će se 28. studenoga 2025. u čarobnom predblagdanskom ruhu Gradskog kazališta Trešnja, a na redovnom rasporedu će biti tijekom cijelog prosinca.

Predstava "A, gdje su lampice?" poziva nas da u blagdanskoj gužvi zastanemo, podignemo pogled i pružimo ruku onima oko nas - jer čarolija, posebice ona blagdanska – uvijek je najjača kada je dijelimo s bližnjima!

kultura Radovan Ruždjak dječje kazalište premijera predstava Kazalište Trešnja

Kupnja