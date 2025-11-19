Na sceni se susreću Zdravko Mamić, Tito, PR-ovka Dinama i 'Savremena žena'

Dva ženska lika – majka i kći, nebrojene priče i nekoliko povijesnih trenutaka u oduvijek radničkoj, a danas forsirano ušminkanoj i betoniziranoj Trešnjevci! Marija i Ana majka su i kći čije je živote obilježila neutažena želja i potraga za ljubavi.

Nemojte misliti da je ovdje riječ o romantičnoj ljubavi. Ovo je predstava o potrazi za smislom i svrhom, o želji da suvremena žena pronađe svoj identitet koji joj nije dan u sklopu društvenih uloga modernog društva.

Ovo je priča o „Savremenoj ženi“! Koja se ugasila 1993. Kako i zašto? Doznat ćete u predstavi „Kao da je bilo nekad, kao da je bilo tu“. I zaista je bilo. I Tito i radničko samoupravljanje i Zdravko Mamić i politologinja koja radi PR za NK Dinamo.

I majka Marija koja kćeri Ani kaže: „Sine, upisat ćeš politologiju“. „Dobro mama“, odgovorila je Ana. Kasnije je postala PR u Kulturnom centru Trešnjevka; nije se previše udaljila od susjedstva. Otkrili smo vam dijelove predstave koja će vas ganuti do suza, ne zato što je tužna, nego zato što je životna, zato što ćete ju osjetiti.

„Kao da je bilo nekad, kao da je bilo tu“ u režiji Saše Božića te produkciji Kazališne družine Tragači i Teatra CIRKUS Punkt poetski je isprepleteni diptih; na sceni pratimo dva monologa dviju žena - majke i kćeri.

Dok je Marija razočarana u ideju ljubavi koju bi trebao ponuditi okvir obitelji i paralelno shvaća da se raspada i politički ideal u koji je godinama vjerovala, Ana nervozno pokušava otkriti vlastiti identitet i temelje vlastitog svjetonazora. No, odrastanje i nestalnost odnosa, poslova i uvjerenja Anu čine junakinjom u kojoj će se mnoge žene pronaći.

Sve se to, naravno, događa na sceni života koji nije ni crn ni bijel, nego je isprepleten nizom duhovitih događaja kojima ćemo svjedočiti.

Kroz scensku adaptaciju dviju kratkih priča autora Saše Božića, predstava „Kao da je bilo nekad, kao da je bilo tu“ u izvedbi Jelene Hadži-Manev i Sare Stanić stvara kazališno – performativnu minijaturu koja pokušava približiti dva intimna svijeta dviju žena za koje se čini da se nikad ne mogu istinski razumjeti.

Publika će ih imati priliku upoznati na premijeri u Centru kulture Trešnjevka 25. studenoga 2025 te na repriznoj izvedbi 30. siječnja 2026. Više informacija o izvedbi na Instagram profilima - Kazališna družina Tragači i Teatar CIRKUS Punkt.