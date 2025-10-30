Naši Portali
stigla 4. sezona

Je li 'Witcher' upropašten odlaskom Henryja Cavilla? Jest, ali svejedno smo ga pogledali

Netflix
VL
Autor
Tia Špero
30.10.2025.
u 13:06

Na Netflix je upravo stigla nova, četvrta sezona popularne serije "The Witcher", koju je obilježila nenadana promjena glavnog glumca

Četvrta sezona serije The Witcher, koja je na Netflix upravo stigla s osam novih epizoda, od samog je početka bila pod golemim pritiskom. Odlazak Henryja Cavilla, glumca koji je za mnoge postao sinonim za Geralta od Rivije, ostavio je golemu prazninu i izazvao bijes obožavatelja.

U njegove čizme uskočio je Liam Hemsworth, a pred scenaristima je bio nezahvalan zadatak – ne samo opravdati promjenu glavnog glumca, već i ispraviti pogreške kaotične treće sezone. Sudeći prema prvim reakcijama, nova sezona u tome je uspjela. Priča se nastavlja ondje gdje je stala - stoljeće u budućnosti, starac pripovijeda djeci legendu o Mesaru iz Blavikena, a kroz njegove priče elegantno se uvodi Hemsworthov Geralt, kao da je oduvijek bio tu.

Radnja, temeljena na knjizi "Vatreno krštenje" Andrzeja Sapkowskog, prati tri odvojena, ali sudbinski povezana puta. Teško ranjeni Geralt, u pratnji vjernog barda Jaskiera (Joey Batey) i strijelkinje Milve (Meng’er Zhang), kreće u potragu za svojom posvojenom kćeri Ciri (Freya Allan). S druge strane ratom rastrganog Kontinenta, Yennefer od Vengerberga (Anya Chalotra) preuzima ulogu vođe. Nakon pada Aretuze, ona okuplja preživjele čarobnice kako bi se suprotstavila sve moćnijem Vilgefortzu. Njezina je priča, velikim dijelom napisan posebno za seriju, istaknuta kao jedan od najjačih aduta sezone, a Chalotrina izvedba dobila je same pohvale. 

Naravno, glavno je pitanje kako se Liam Hemsworth snašao u ulozi Geralta. Odgovori su podijeljeni, no prevladava dojam da je tranzicija izvedena uspješnije no što se itko nadao. Hemsworth ne pokušava sasvim imitirati Cavilla, već nudi vlastitu interpretaciju lika, koja se unutar priče objašnjava Geraltovim stanjem nakon teških ozljeda i gubitka Ciri. Ipak, neki mu zamjeraju nedostatak Cavillove fizičke impozantnosti i šarma, a neki su jednostavno nezadovoljni načinom na kojeg su Cavilla tretirali kreatori serije pa Hemsworthu u startu ni ne žele dati šansu. 

Što se nas tiče, Liam Hemsworth je napravio OK posao, iako ga kao glumca inače i ne cijenimo pretjerano. A Netflixu i showrunnerici Lauren Schmidt Hissrich nikada nećemo oprostiti zaglupljivanje druge i treće sezone, nepotrebne izmjene radnje u odnosu na knjigu i videoigru te činjenicu da su uspjeli upropastiti jednu od najboljih suvremenih fantasy serija i otpustili glumca koji je bio rođen za ulogu Witchera. No, to ne znači da nismo već proždrli novu sezonu. U konačnici, četvrta sezona "The Witchera" je uglavnom zabavno ostvarenje. Ništa se ne može mjeriti s genijalnošću prve, ali sve u svemu, pred vama je jedan sasvim zadovoljavajuć "binge" jesenski vikend. 

streaming serija Liam Hemsworth Henry Cavill TV serija Witcher netflix

