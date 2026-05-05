epski spektakl

Izašao novi trailer za Nolanovu 'Odiseju': Zvjezdana postava, golemi budžet i brutalna akcija

05.05.2026.
u 13:52

Nakon mjeseci iščekivanja, Universal Pictures objavio je novi trailer za epski spektakl "Odiseja" Christophera Nolana. Film s budžetom od 250 milijuna dolara i zvjezdanom glumačkom postavom predvođenom Mattom Damonom u kina stiže 17. srpnja 2026. godine

 Dugoočekivani trailer za "Odiseju" Christophera Nolana napokon je stigao i ponudio publici novi pogled u grandioznu redateljevu viziju Homerovog epa. Nakon deset godina provedenih u Trojanskom ratu i još deset godina lutanja morem, sve što Odisej (Matt Damon) želi jest vratiti se kući u Itaku svojoj vjernoj supruzi Penelopi (Anne Hathaway) i sinu Telemahu (Tom Holland), kojeg jedva poznaje. 

Upravo je ta temeljna ljudska potreba za domom okosnica filma, kako je Nolan nedavno izjavio, opisavši "Odiseju" kao "ultimativnu priču o povratku kući". 

Film će, ako je suditi prema traileru, biti ispunjen akcijom i napetošću. Tu je sukob između mladog Telemaha, koji pokušava zaštititi majčinu čast i očevu ostavštinu, i arogantnog Antinoja (Robert Pattinson), najagresivnijeg od Penelopinih prosaca koji su okupirali dvor. Prikazani su isječci borbe s oklopljenim divovima, plovidba pokraj smrtonosnog vrtloga i, naravno, zastrašujući susret s kiklopom...

S procijenjenim budžetom od 250 milijuna dolara, "Odiseja" je najskuplji Nolanov projekt do sada. Film je u potpunosti snimljen najnovijom generacijom IMAX 70mm kamera, što je prvi takav slučaj u povijesti kinematografije, a velik dio sniman je na lokacijama, a ne u studiju, jer Nolan je ekipu vodio na snimanje diljem svijeta, od Maroka i Islanda do povijesnih lokacija u Grčkoj i Italiji. 

Uz Damona, Hathaway, Hollanda i Pattinsona, uloge su ostvarili i Zendaya kao božica Atena, Charlize Theron kao čarobnica Kirka, Jon Bernthal kao Menelaj te Benny Safdie kao Agamemnon. 

"Odiseja" u kina diljem svijeta stiže 17. srpnja ove godine.

blockbuster Robert Pattinson Tom Holland Zendaya Anne Hathaway Matt Damon film Christopher Nolan Odiseja

najambiciozniji projekt hrvatske kinematografije

Stiže animirani spektakl s oskarovskom postavom i hrvatskim autorskim potpisom!

Dugometražni animirani film „Kristalni planet", u kina stiže 20. kolovoza. Riječ je o velikoj međunarodnoj koprodukciji čiju režiju potpisuje redatelj Arsen Anton Ostojić, a projekt se temelji na originalnom scenariju legendarnog Dušana Vukotića. Glumačku postavu u verziji na engleskom jeziku predvode oskarovci Jeremy Irons i Vanessa Redgrave, kao i svima poznati Michael York. Za originalnu pjesmu filma udružile su se slavna Diane Warren – najnominiranija žena u povijesti Oscara, i Halle Bailey, poznata po ulozi male sirene Ariel

