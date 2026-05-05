Izašao novi trailer za Nolanovu 'Odiseju': Zvjezdana postava, golemi budžet i brutalna akcija

Dugoočekivani trailer za "Odiseju" Christophera Nolana napokon je stigao i ponudio publici novi pogled u grandioznu redateljevu viziju Homerovog epa. Nakon deset godina provedenih u Trojanskom ratu i još deset godina lutanja morem, sve što Odisej (Matt Damon) želi jest vratiti se kući u Itaku svojoj vjernoj supruzi Penelopi (Anne Hathaway) i sinu Telemahu (Tom Holland), kojeg jedva poznaje.

Upravo je ta temeljna ljudska potreba za domom okosnica filma, kako je Nolan nedavno izjavio, opisavši "Odiseju" kao "ultimativnu priču o povratku kući".

Film će, ako je suditi prema traileru, biti ispunjen akcijom i napetošću. Tu je sukob između mladog Telemaha, koji pokušava zaštititi majčinu čast i očevu ostavštinu, i arogantnog Antinoja (Robert Pattinson), najagresivnijeg od Penelopinih prosaca koji su okupirali dvor. Prikazani su isječci borbe s oklopljenim divovima, plovidba pokraj smrtonosnog vrtloga i, naravno, zastrašujući susret s kiklopom...

S procijenjenim budžetom od 250 milijuna dolara, "Odiseja" je najskuplji Nolanov projekt do sada. Film je u potpunosti snimljen najnovijom generacijom IMAX 70mm kamera, što je prvi takav slučaj u povijesti kinematografije, a velik dio sniman je na lokacijama, a ne u studiju, jer Nolan je ekipu vodio na snimanje diljem svijeta, od Maroka i Islanda do povijesnih lokacija u Grčkoj i Italiji.

Uz Damona, Hathaway, Hollanda i Pattinsona, uloge su ostvarili i Zendaya kao božica Atena, Charlize Theron kao čarobnica Kirka, Jon Bernthal kao Menelaj te Benny Safdie kao Agamemnon.

"Odiseja" u kina diljem svijeta stiže 17. srpnja ove godine.