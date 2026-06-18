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zabavna obiteljska avantura

Michael B. Jordan kao znatiželjni i dobroćudni glodavac: 'Zamjena' nosi snažnu poruku djeci i odraslima

"Zamjena"
Netflix
VL
Autor
Josip Despot
18.06.2026.
u 10:28

"Swapped" je crtić koji nosi snažnu poruku i mladima i odraslima. Stvari u životu ponekad treba gledati iz tuđe perspektive i pokazati suosjećanje prema drugima kako bismo se razumjeli

Netflix donosi avanturistički animirani film "Swapped" ("Zamjena"). Namijenjen je djeci, ali i cijeloj obitelji. Glasove su posudili glumci Michael B. Jordan (poznat po akcijskom sci-fi trileru "Sinners", tj. "Grešnici"), Juno Temple, Tracy Morgan i Ambika Mod. Film prati život malenog Ollieja (Michael B. Jordan) – znatiželjnog i dobroćudnog glodavca koji živi u Dolini zajedno sa svojim roditeljima – majkom Calli (Justina Machado) i ocem Caloom (Cedric Antonio Kyles/Cedric the Entertainer) i bakom. Ollie je Pookoo izmišljena životinjska vrsta koji može komunicirati samo sa svojom vrstom dok im sva druga bića predstavljaju potencijalnu opasnost. Gotovo sva stvorenja u Dolini su hibrid neke biljke i životinje, što pridonosi bioraznolikosti u bogatom ekosustavu.

Baka je Ollieju ispričala priču o tome kako su nekoć sva šumska bića u Dolini živjela u skladu i harmoniji dok nije došlo do incidenta. Naime, čarobna divovska drveća s ljubičastim pupoljcima zvana Dzo omogućavala su svim stvorenjima da zamijene tijela i na taj se način bolje razumiju međusobno te "postave u tuđe cipele".

Međutim, jedan usamljeni i isfrustrirani drveni vuk (poznat kasnije i kao Vatrovuk) nije bio zadovoljan prijateljstvom i razumijevanjem koji su vladali u Dolini i odlučio je situaciju preokrenuti u svoju korist. Nije imao nimalo empatije prema drugim bićima, a vodili su ga bijes i ogorčenost. Moć i želja za uništenjem potpuno su ga opčinili. Dakle, Vatrovuk je svom tijelu podario vječnu vatru kojom je ubio nekoliko Dzo stvorenja, a sva preživjela protjerao. Poslije ove tragedije, sve se u Dolini promijenilo i pogoršalo, a različite vrste međusobno su prekinule svaki kontakt. Baka je također upozorila Ollieja da je Vatrovuk aktivan i dandanas.

Međutim, Ollie je vrlo radoznao mališan koji ne preza od toga da stupi u kontakt sa strancima i tako se jednoga dana upoznaje s malom kraljevskom pticom iz roda Javani – hibrid sove i papige. Motiviran svojom plemenitošću, odluči joj pomoći naučivši je jesti hranu koja podsjeća na sjeme mahune. Međutim, odrasle ptice koje se ubrzo pojave time se okoriste i uzmu gotovo svu hranu koja je jedini izvor hrane za Pookoo bića. Vremena su teška i svima je cilj izdržati sljedeću noć. Ptice nisu zle i pokvarene, već očajne i samo pokušavaju preživjeti.

Mnogo godina nakon Ollie pronađe privremeno rješenje i preko reflektivnog stakla otjera Javane, ali usred bitke pada u pećinu u kojoj se nalazi jedan pupoljak i pretvori se u Javana. Naime, pupoljak te pretvori u ono što izgovoriš netom prije nego ga dotakneš. Transformirani i zbunjeni Ollie padne u rijeku nakon što ga vlastita družina otjera bakljama misleći da je Ollie zapravo Javan koji ga je pojeo i preuzeo njegov glas. Potom upoznaje tri sestre Javanke, među kojima je i Ivy (Juno Temple).

Ollie se, protiv volje, sprijatelji s Ivy i njezinim mlađim sestrama Lily (Lolly Adefope) i Violet (Ambika Mod) koje su ga primile u svoje gnijezdo nakon što ga je Pookoo rod istjerao s otoka. Ivy, na nesreću, doživljava sličnu sudbinu, te zbog svoje mahnitosti pritisne čarobni pupoljak i pretvori se u ono što bi Ollie zapravo trebao biti – Pookoo. Ollie i Ivy konstantno se svađaju i prepiru, ali moraju surađivati kako bi se spasili i vratili u svoja originalna tijela, a na tom putu nailaze na mnoge prepreke, poput zmija koje spavaju u špilji i opasnih drvenih vukova koji ih love.

Uskoro se sprijatelje i s ljubaznom te pomalo flegmatičnom ribom Boogle (Tracey Morgan). Boogle, kako se čini, dobro poznaje Dolinu i daje Ollieju korisne informacije. Snalažljiv je, uvijek opušten i prijateljski nastrojen, a nije mu problem odvraćati pozornost čoporu bijesnih predatora postavljajući sebe kao mamac. No Boogle – koliko god na prvi pogled bio požrtvovan i željan društva, ima jednu mračnu tajnu na koju se Ivy i Ollie moraju dobro pripremiti.

"Swapped" je crtić koji nosi snažnu poruku i mladima i odraslima. Stvari u životu ponekad treba gledati iz tuđe perspektive i pokazati suosjećanje prema drugima kako bismo se razumjeli. Ollie i Ivy spremni su pokazati suosjećanje čak i prema neprijatelju te pomoći predatoru koji ih lovi i koji je u smrtnoj opasnosti. Dobro djelo uvijek će se vratiti u nekom obliku. Ako postoji međusobno razumijevanje i poštovanje, onda svi zajedno možemo i surađivati. Veliku ulogu igra i međusobno povjerenje jer kad se više pojedinaca udruži – oni postaju jači. Također, film govori i kako izgled ponekad može zavaravati te da nisu svi prijateljski nastrojeni pojedinci dobronamjerni jer to može biti samo maska iza prave osobnosti.

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