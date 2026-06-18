Chris Marcich: HAVC će podržati 'Svadbu 2', ali i 'Vukovar' Jakova Sedlara

Dan koji nestrpljivo čekaju svi filmaši u Hrvatskoj, napokon je stigao. Hrvatski audiovizualni centar objavio je rezultate Javnog poziva za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva, i to u kategorijama proizvodnje, razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih filmova, razvoja scenarija i projekata serijskih televizijskih djela, distribucije filmova i programa međunarodne suradnje.

Hrvatska kinematografija proživljava jednu od najuspješnijih godina u novijoj povijesti, govori tim povodom ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Chris Marcich, a brojke su i više nego impresivne. Nakon što je prošle godine domaći film u kinima pogledalo oko 350.000 gledatelja, što se smatralo velikim uspjehom, ove godine očekuje se prelazak čarobne granice od milijun gledatelja.

Tome je tako najvećim dijelim zahvaljujući komediji "Svadba" redatelja Igora Šeregija, koja je, kaže Marcich, nadmašila baš sva očekivanja. Uspjeh je toliki da je već najavljen i nastavak, jer "Svadba 2" upravo je dobila zeleno svjetlo za proizvodnju i odobrena sredstva u iznosu od 950.000 eura.

Kako su u svom obrazloženju napisali umjetnički savjetnici HAVC-a za dugometražni igrani film, Branko Schmidt, Sandra Antolić i Ira Cecić, "redatelj Igor Šeregi i produkcijska kuća Eclectica znaju da se željezo kuje dok je vruće, pa nisu gubili vrijeme s prijavom nastavka svoje filmske uspješnice".

"'Svadba 2' ponovno okuplja ansambl poznatih likova te ih dodatno razvija i uvezuje u dublje odnose. Radnja se događa tri godine nakon prve priče, a okosnicu čini i motiv rehabilitacije Miljenka s obitelji odbjeglog u Hercegovinu. Nove peripetije nastavljaju uspješnu formulu za koju smo sigurni da će je autorski tim eksploatirati u više od dva filmska nastavka", stoji u izjavi savjetnika.

"Svi čekaju 'Svadbu 2' i možemo se veseliti tom filmu kroz, vjerujem, nekih godinu dana. Nadam se da će opet postići uspjeh koji je postigao prvi dio", istaknuo je Marcich, kazavši kako je riječ o izvrsnoj vijesti za cjelokupnu domaću filmsku industriju. No, šira strategija HAVC-a jest uspostaviti ravnotežu između autorskih, festivalskih filmova i filmova namijenjenih široj publici.

"Apsolutno trebamo imati ravnotežu u odabiru filmova. Moramo imati filmove za publiku, filmove za djecu, ali i moramo imati i autorske naslove. Naša misija je poticati hrvatsku kulturu i identitet, da se naše priče promoviraju".

I stoga, osim komercijalnih hitova poput "Svadbe", HAVC nastavlja snažno podupirati debitantske redatelje i žanrovski raznolike projekte. Tako je, primjerice, u kategoriji debitantskog dugometražnog filma ove godine s 950.000 eura podržan film "Miron u škripcu" Gorana Ribarića.

Riječ je o adaptaciji istoimenog romana za djecu Anta Gardaša, za koju, napisali su savjetnici, "vjerujemo da može postati kino-hit budući da na narativno umješan način kombinira napet detekcijski zaplet, uvjerljive likove, moderan humor te adekvatne emocije s jasnim i edukativnim porukama". "Premda je na ovom roku u žanru dječjega filma bilo produkcijski spremnijih projekata, 'Miron' ih je scenaristički nadmašio" zaključili su.

Među dugometražnim igranim projektima odobrenima za proizvodnju je i novi film Damira Čučića pod naslovom "U svemiru, na ivici svijeta", koji se bavi temom Domovinskog rata iz jedinstvene perspektive. "Taj doku-fikcijski film zamišljen je kao rekonstrukcija istinite priče iz travnja 1992. godine kad je iz Osijeka pod granatama s dvojicom branitelja, vozačem i studenticom na put od 2000 kilometara kombijem krenuo multimedijalni umjetnik i ratni snimatelj Ivan Faktor te njegova VHS kamera, a s ciljem da Faktor nastupi u TV emisiji u Kopenhagenu i nezainteresiranu Europu upozori na rat u Hrvatskoj".

"Riječ je o filmu koji govori o indiferentnosti međunarodne zajednice prema ratnim zbivanjima u Hrvatskoj početkom devedesetih. Nadam se da će otputovati i izvan Hrvatske i potaknuti ljude da se zapitaju o razlozima takvog nepravednog odnosa prema nama, za razliku od situacije, primjerice, u Ukrajini danas", kazao je Marcich.

Potporu za proizvodnju dobio je i novi projekt redateljice Dane Budisavljević "Sve se okreće prema suncu", čiji se prethodni filmovi također pamte po velikim uspjesima. Peti film koji je izborio potporu HAVC-a su pak "Zagrebačke priče vol. 4", četvrti nastavak popularnog omnibusa koji ovog puta režira šest autora - Martina Marasović, Jakov Nola, Andrija Mardešić, Luka Galešić, Sara Grgurić, Andrej Korovljev.

No, među odlukama o financiranju koje će zasigurno izazvati najviše pažnje javnosti svakako je ona o filmu "Vukovar" redatelja Jakova i Dominika Sedlara. Ona, naime, dolazi nakon brojnih medijskih napisa i kritika upućenih HAVC-u zbog toga što ranije nije podržao prethodnu uspješnicu redateljskog dvojca Sedlar, film "260 dana". Projekt "Vukovar", inače drugi dio planirane trilogije o Domovinskom ratu, prijavljen je na javni poziv za financiranje produkcije, a umjetnički savjetnici HAVC-a dodijelili su mu sredstva u iznosu od 6.000 eura - ali za razvoj scenarija.

"Zbog značajne teme i potrebe za filmom o gradu heroju, projekt 'Vukovar' smo iz kategorije produkcije odlučili vratiti u potkategoriju razvoja scenarija dugometražnih igranih filmova", obrazložili su svoju odluku umjetnički savjetnici.

Marcich pritom otklanja bilo kakve insinuacije o političkoj pozadini ovakve odluke i podsjeća da o financiranjima filmova ne odlučuju ni ministarstva ni druga politička tijela, već neovisno stručno vijeće sastavljeno od iskusnih filmaša. "Savjetnici su mišljenja da ta tema i drugi dio trilogije koju je Sedlar itekako zaslužuju biti snimljeni, ali da projekt, kako bi zadovoljio umjetničke kriterije, treba doraditi. Želim naglastiti da to nije nikakva zavjera, već uobičajena procedura. Mnogi projekti koji se prvi put prijavljuju ne prolaze odmah u proizvodnju, već idu kroz fazu razvoja scenarija. To je normalan tijek kod nas. Cilj je stvoriti djelo koje će imati iznimnu umjetničku vrijednost kako bi ostvario odjek i izvan granica Hrvatske te privukao međunarodnu publiku koja nije upoznata s temom", izjavio je Marcich i kao primjer sustava koji ponekad zahtijeva strpljenje, ali donosi rezultate, naveo upravo hit "Svadba", koji je više puta prijavljivan na natječaje prije nego što je dobio sredstva i doživio nevjerojatan uspjeh.

Nadalje, jedna od najvećih novosti u radu HAVC-a je snažniji zaokret prema televizijskim serijama. Ove godine tako su podržali čak devet projekata u kategoriji razvoja televizijskih djela, među kojima je jedna animirana serija, "Gizzo i Gezzu" Luke Vucića, dokumentarna "Tri lica otpora" Darija Juričana, čak pet dramskih i dvije humoristične serije.



"Priče u serijama našoj publici bliže i dostupnije. To treba poticati. To više nije budućnost, format serije je sadašnjost u kojoj se sadržaj mora prezentirati", smatra Marcich.

Kao predsjednik udruge europskih filmskih centara, osvrnuo se i na izazove s kojima se suočavaju manje kinematografije u Europi, prvenstveno zbog dominacije američkih produkcija i streaming platformi. "Potrebno je sačuvati prostor za kulturnu raznolikost. Europski kulturni identitet uključuje i manje zemlje poput nas, koje moraju imati svoj prostor, inače će nas zagušiti. Važno je boriti se za prostor za naše filmove, naše priče i, na kraju krajeva, naš jezik", poručio je.



Rezultate Javnog poziva za dugometražne igrane filmove možete pogledati na ovoj poveznici, dok nas rezultati javnog poziva za dokumentarne, eksperimentalne i animirane filmove, saznajemo, očekuju sutra tijekom dana.