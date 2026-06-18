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Ponta Lopud Film Festival

Domaći i regionalni filmaši uz bok svjetskim filmskim autorima na Lopudu

Foto: PONTA LOPUD FF
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
18.06.2026.
u 10:28

Domaći i regionalni filmaši razvijat će svoje projekte uz bok svjetskim filmskim autorima na Ponta Lopud Film Festivalu Od 25. do 28. lipnja na otoku Lopudu okupit će se dvije ekipe domaćih i regionalnih filmaša, koje će kroz radionice i mentorstva razvijati svoje projekte u pripremi uz renomirane kolege

Šesti Ponta Lopud Film Festival, koji će se od 25. do 28. lipnja održati na Lopudu pokraj Dubrovnika, ponovno će okupiti mlade filmske profesionalce kroz radionice i mentorski program. Ovogodišnji je program osmišljen oko dvaju projekata, od kojih je svaki već financirani dugometražni igrani film.

Riječ je o filmovima „Povijest bolesti“ redatelja Davida Gaše i „Produženi vikend“ redateljice Katarine Koljević. Svaki tim dolazi na Lopud sa svojom ekipom: redateljem, direktorom fotografije, montažerom, producentom i glumcima, kako bi se tijekom nekoliko dana u potpunosti posvetio razvoju svojeg projekta i o njemu razgovarao s međunarodnim mentorima. Uz njih, kao dio glazbenog programa, projektima se pridružuju i mladi skladatelji Ana Krstajić i Antonio Perina, koji će tijekom festivala, pod mentorstvom urednice filmske glazbe Suzane Perić, oblikovati svoje viđenje glazbene slike tih filmova.

Projekt „Povijest bolesti“ prvi je dugometražni igrani film redatelja Davida Gaše (produkcijska kuća Eclectica). Tim na Lopud dolazi u sastavu: producentice Rea Rajčić i Marta Eva Mećava, direktor fotografije Tin Ostrošić, montažer Tomislav Stojanović te glumica i redateljica Lana Barić. Projekt „Produženi vikend“ dugometražni je prvijenac redateljice Katarine Koljević, a tim čine izvršna producentica Vanja Lozanović, direktorica fotografije Milica Drakulić te glumci Dado Ćosić i Isidora Simijonović.

Uz radionice i mentorski program, festival donosi i bogat program za javnost. Uvod u festival održat će se 24. lipnja projekcijom dokumentarnog filma „Ennio“ (2021.) Giuseppea Tornatorea i otvorenjem izložbe „Nomadia“. Svečano otvorenje Festivala održat će se 25. lipnja projekcijom filma „Bob Marley: One Love“ (2024.), koji će predstaviti redatelj Reinaldo Marcus Green, dok će producent Peter Spears, u povodu desete obljetnice produkcije filma, predstaviti film „Skrivena ljubav“ („Call Me by Your Name“, 2017.). U petak, 26. lipnja, slijede projekcije filmova „Blizu“ („Close“ , 2022.) Lukasa Dhonta i „Cinema Paradiso“ (1988.) Giuseppea Tornatorea, dok subota, 27. lipnja, donosi večernji razgovor o umjetnosti u doba umjetne inteligencije te projekciju hrvatskog filma „Koke“ (2026.). Festival u nedjelju, 28. lipnja, zatvara veliki koncert posvećen filmskoj glazbi Ennija Morriconea.

Za posjetitelje koji dolaze iz Dubrovnika organiziran je brodski prijevoz u suradnji s Rezervatom Lokrum, a dostupne su i linije Jadrolinije između Dubrovnika i Lopuda. Sve informacije o programu i popratnim sadržajima mogu se pronaći na pontalopud.hr te na društvenim mrežama Kreativne platforme Ponta Lopud, a ulaznice za filmske projekcije i koncert dostupne su putem sustava Entrio.

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2026. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival, prvo od triju događanja, održat će se od 25. do 28. lipnja i bit će posvećen filmskoj umjetnosti. Drugi događaj, koji će od 27. do 29. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 17. do 19. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.

Ključne riječi
film Tomislav Stojanović Dado Ćosić Rea Rajčić Lana Barić Eclectica David Gašo Tin Ostrošić Ponta Lopud Film Festival

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