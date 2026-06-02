U Zagrebu je otvorena prva VR arena koja vas vodi u avanture s ljudima iz cijeloga svijeta

Sutra ujutro prvi će zagrebački igrači ukoračiti u drugi svijet, odnosno u prvu hrvatsku VR arenu Another World u kojoj smo danas imali priliku zaigrati neke od najpopularnijih naslova za odrasle, smještenih u svemirska prostranstva i zombi apokalipsu.

U zagrebačkoj areni, doznajemo, igračima će biti ponuđeno 10 VR setova i 15 igara, od kojih pet za djecu i deset za odrasle, a moguće je i povezivanje s prijateljima u drugim gradovima u kojima Another World ima svoje franšize, što znači da se, primjerice, uz igranje sa svojim zagrebačkim prijateljima možete predbilježiti i za zajedničko igranje s društvom iz SAD-a, Indije, Austrije, Njemačke, Nizozemske, Kirgistana...

Ovako izgleda prva hrvatska VR arena Another World

"Ovaj koncept zadnjih se godina intenzivno razvija u većini svjetskih metropola. Američka franšiza koju mi imamo već postoji u 450 gradova svijeta, a mi smo 54. zemlja u kojoj se otvara Another World", rekao nam je Darko Liović, investitor i partner u projektu.

Posebnost VR arene u odnosu na kućne uređaje za solo igranje jest činjenica da igrači zajedno rješavaju zadatke unutar potpuno digitalnih okruženja. Kako se pritom mogu i fizički kretati, nema neugodnog osjećaja koji se javlja prilikom sjedeće konzumacije dinamičkih VR sadržaja koji "zbunjuju" mozak i time izazivaju morsku bolest.

Nova zagrebačka VR arena, prva takva u Hrvatskoj, prostire se na 236 četvornih metara, od čega je oko 140 kvadrata namijenjeno igraćem prostoru podijeljenom u dvije velike sobe – jedna može istovremeno primiti šestero, a druga četvero igrača.

"Sve sobe imaju precizno postavljene markacije koje omogućavaju osjećaj prirodnog dijeljenja prostora s drugim igračima i snalaženje u prostoru. One djeluju kao ukras, ali zapravo su signal koji omogućava ispravno renderiranje virtualnog sadržaja. O kakvoj se preciznosti tu radi najbolje smo vidjeli kada smo shvatili da je jedan zid deset centimetara preblizu ostalim površinama i zbog toga smo sve morali graditi ispočetka", ispričao nam je Liović.

Termini za igranje rezerviraju se po osobi i po satu, a računaju da će najviše interesa biti za rođendane i slične proslave, ali tu ne staju: poslovnim korisnicima ponudit će jedinstvenu priliku da prijepodne u jednoj od prostorija imaju sastanak ili mini-konferenciju, a poslijepodne team building u nekoj od igara u kojima se mogu snaći i potpuni početnici. To smo i sami iskusili, igrajući najpopularnije dvije igre u vrlo šarenom timu influencera i medijskih djelatnika različitih dobi i predznanja. Jedna od njih bila je svemirska avantura u stilu "Aliena", a druga krvavo i na trenutke zaista strašno preživljavanje zombi apokalipse.

Uz smakove svijeta i svemirske bitke, tu su i fantasy avanture, zatim takozvane PvP pucačine u kojima igrači igraju jedni protiv drugih, te timske misije u kojima moraju surađivati kako bi uspješno završili zadatak. U jednoj igri moći će sudjelovati maksimalno deset igrača, ali prostor će istovremeno moći ugostiti i više manjih društava. Cijene će se, ovisno o terminu, kretati od 26 do 29 eura po igraču, a sat vremena i više je nego dovoljno da se dobro oznojite i zabavite.

Na pitanje zašto franšiza, Liović objašnjava kako se radi o kompleksnom projektu na kojem su radili pet mjeseci, a to bi vrijeme bilo neusporedivo dulje kada bi kretali od nule.

"Većina VR arena u svijetu danas su dio neke franšize, a Another World svakako je među najvećima. U ovakvom projektu nebrojeni su detalji na koje moramo paziti i tu je know-how kakav smo dobili iz SAD-a bio neprocjenjiv. To je još važnije za nas koji nismo sto posto u VR-u; ja sam, primjerice, poduzetnik koji se bavi EU fondovima", kaže nam Liović, koji je u projekt ušao s partnericom Stellom Šinko, a u prvu zagrebačku arenu uložili su 200 tisuća eura.

Druga ogromna prednost franšize, dodao je, činjenica je da u Another Worldu razvijaju sve igre koje se dobivaju u paketu, a koje bi se inače morale zasebno kupovati. Tu su, naravno, i sustavna podrška te redovito proširivanje kataloga, što znači da će se Zagrepčani i njihovi gosti moći iznova vraćati i uživati u rješavanju zagonetki, ubijanju neprijatelja ili – u slučajevima dječjih igara – opuštajućim aktivnostima poput istraživanja prirode i pecanja.