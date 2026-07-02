Dobitak od 2 milijuna eura uništio im je brak: film o kojem svi pričaju otkriva što se dogodi kad se snovi ostvare

Što biste učinili da osvojite dva milijuna eura? Za većinu, to je pitanje koje ostaje u sferi mašte, no za živopisni mađarski bračni par Aniko i Laci, postalo je stvarnost koja im je život okrenula naglavačke.

Njihovu potresnu i slojevitu priču donosi dokumentarni film “U posjetu Fortuni”, nastao u mađarsko-hrvatskoj koprodukciji i koji se danas prikazuje na HRT-u.

Naime, prije 2013. godine, Aniko i Laci živjeli su životom koji bi mnogi opisali kao težak. Bili su siromašni, suočeni s brojnim traumama koje su proizlazile iz neimaštine, no unatoč svemu, bili su sretni. Njihov skroman dom bio je ispunjen međusobnim razumijevanjem, a dane su kratili maštanjem o dalekim putovanjima i boljem sutra. Njihova ljubav bila je tvrđava koja ih je štitila od surove svakodnevice, a zajednički snovi bili su gorivo koje ih je pokretalo. Nisu imali gotovo ništa, ali su imali jedno drugo, što se činilo sasvim dovoljnim za ispunjen život.

Sve se promijenilo te kobne 2013. godine kada je Laci na lutriji osvojio jackpot od dva milijuna eura. San je postao java, no umjesto da ih spoji, novac je postao klin koji ih je počeo razdvajati. Njihova su se poimanja sreće i svrhe odjednom drastično razišla. Aniko je u dobitku vidjela priliku za ostvarenje poslovnih ambicija; novac je za nju bio sredstvo za ulaganje i izgradnju nečeg trajnog. S druge strane, Laci je u bogatstvu vidio kartu za bijeg. Za njega je to značilo kraj rada, obaveza i početak beskrajnog putovanja svijetom, ostvarenje snova o kojima su nekoć zajedno maštali. Njihov nekoć skladan odnos stavljen je na kušnju kakvu nisu mogli ni zamisliti. Kvaliteta filma, koji intimno prati njihovu transformaciju, prepoznata je i na međunarodnoj sceni, gdje je osvojio nagradu za najbolji dokumentarni film na 3. televizijskom festivalu “Heart of Europe” u Varšavi.

Priča Aniko i Lacija savršeno se uklapa u popularni narativ o tragičnim loto milijunašima, koji nas mediji često hrane. Priče o dobitnicima koji završe u bankrotu, depresiji ili otuđeni od obitelji postale su gotovo mitološke. Privlačne su nam jer potvrđuju utješnu ideju da novac ne kupuje sreću, pogotovo ako ga sami nemamo dovoljno. Fascinacija sudbinama koje se raspadaju pod teretom iznenadnog bogatstva toliko je snažna da su naslovi poput “Tragične priče najnesretnijih dobitnika lutrije” postali uobičajeni dio medijskog pejzaža. No, koliko je taj narativ zapravo točan? Istraživanja pokazuju da je percepcija javnosti o ovom fenomenu često oblikovana medijskim senzacionalizmom i duboko ukorijenjenim mitovima, a ne stvarnim podacima.

Jedan od najžilavijih mitova jest statistika prema kojoj čak 70 posto loto dobitnika bankrotira unutar nekoliko godina. Ta se brojka ponavljala toliko često da je postala općeprihvaćena činjenica, no ispostavilo se da za nju ne postoje nikakvi dokazi. Nacionalna zaklada za financijsko obrazovanje (NEFE) u SAD-u, kojoj se pripisivao izvor te statistike, 2018. je godine izdala priopćenje u kojem je demantirala te tvrdnje, navodeći da podatak nije potkrijepljen njihovim istraživanjem. Čini se da je netko jednostavno izmislio brojku koja je zvučala dovoljno dramatično da se proširi svijetom. Slično je i s utjecajnom, ali manjkavom studijom iz 1978. koja je uspoređivala sreću dobitnika na lutriji i žrtava nesreća. Zaključci su izvedeni na premalenom uzorku od samo 22 dobitnika, što je znanstveno nedovoljno za donošenje općenitih zaključaka.

Ipak, ne može se poreći da iznenadno bogatstvo sa sobom nosi goleme psihološke izazove. Psiholozi upozoravaju da se dobitnici često bore s osjećajem krivnje, svojevrsnim “sindromom preživjelog”. Pitanja poput “Zašto baš ja?” mogu izazvati anksioznost i paranoju. Za neke, dobitak znači i gubitak svrhe. Kada nestane potreba za radom i ostvarivanjem ciljeva, život koji je bio strukturiran oko svakodnevne borbe za egzistenciju odjednom ostaje bez okvira. Stvaranje novih, stabilnih rutina koje donose osjećaj postignuća postaje ključno za očuvanje mentalnog zdravlja. Dnevne navike, ma koliko se činile banalnima, daju nam osjećaj predvidljivosti i smanjuju umor od neprestanog donošenja odluka, što je presudno za produktivnost i blagostanje.

Suprotno uvriježenom mišljenju, dvije recentne znanstvene studije potvrdile su ono što nalaže zdrav razum: osvajanje lutrije za većinu je ljudi sjajna stvar. Istraživanje provedeno u Njemačkoj na 617 kućanstava pokazalo je da dobitak značajno poboljšava opće zadovoljstvo životom, a što je iznos veći, veći je i pozitivan učinak. Slična studija iz Švedske, koja je pratila tri tisuće dobitnika i do 22 godine nakon dobitka, zaključila je da pobjednici doživljavaju “trajno povećanje ukupnog zadovoljstva životom” koje ne jenjava s vremenom. Ove studije također su razbile mit da dobitnici odmah potroše sav novac. Umjesto toga, skloni su ga trošiti polako tijekom niza godina. Većina ne napušta posao, ali radi manje, što im omogućuje više kvalitetnijeg slobodnog vremena, a to izravno doprinosi osjećaju sreće.