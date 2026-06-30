Osječko ljeto kulture oživjet će ulice, trgove i dvorišta s čak 70 besplatnih programa

U Osijeku je prošli tjedan otvoreno 26. izdanje Osječkog ljeta kulture, jedne od najvećih kulturnih manifestacija u istočnoj Hrvatskoj, koja će tijekom sljedeća dva mjeseca donijeti gotovo 70 besplatnih programa na različitim gradskim lokacijama. Publiku očekuje raznolik sadržaj koji uključuje koncerte, kazališne predstave, izložbe, književne susrete, filmske projekcije, programe za djecu i mlade te kreativne radionice za odrasle.

Ovogodišnje izdanje otvorila je koncertom Panonska filharmonija iz Pečuha uz projekciju nijemog filmskog klasika The General, dok će manifestacija biti zaključena koncertom Zagrebačke filharmonije. Tijekom ljeta u Osijeku će nastupiti brojni domaći i međunarodni umjetnici, a posebnu ulogu ponovno ima program OLJKIĆ, namijenjen djeci i mladima.

Ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš istaknuo je kako je u ovogodišnje izdanje uključena gotovo cijela osječka kulturna scena.

– Posebno nas veseli što su u njegovu pripremu uključene gotovo sve kulturne ustanove grada, pa je festival rezultat zajedničkog rada cijele kulturne scene. Izdvajanja za kulturu u Osijeku danas su veća nego ikada prije, a istodobno su znatno unaprijeđena i materijalna prava djelatnika kulturnih ustanova, od HNK i Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića do Kulturnog centra Osijek. To pokazuje da kultura u našem gradu nije trošak, nego razvojni prioritet, a upravo zahvaljujući takvom partnerstvu možemo stvarati festival koji iz godine u godinu raste. Otvorenje uz Panonsku filharmoniju i nijemi filmski klasik General bilo je izvrstan uvod u ljeto kulture. Pred nama su koncert Tri europska baritona, Operna noć, predstave, Demokracija, Između sna i jave, izložbe, književni susreti, filmski programi i OLJKIĆ, dok će festival zatvoriti Zagrebačka filharmonija uz maestra Davora Kelića, Renatu Sabljak i Iskru Rajković – rekao nam je Seleš. Dodao je kako je cilj bio ponuditi raznolik i pristupačan program za sve generacije, od glazbe i kazališta do izložbi i radionica, uz poseban naglasak na najmlađe uz OLJKIĆ.

– Željeli smo ponuditi raznolik program koji će tijekom ljeta okupiti publiku svih generacija. Posebno mjesto ima OLJKIĆ jer djeca koja danas dolaze na predstave i radionice sutra će biti publika i stvaratelji kulture – naglasio je. Seleš je istaknuo i kako Osječko ljeto kulture 26 godina uvelike pridonosi kulturnom životu i turističkoj ponudi grada, privlačeći posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva.

– Očekujemo nekoliko desetaka tisuća posjetitelja. OLJK potvrđuje da kultura može biti važan dio identiteta i razvoja Osijeka – zaključio je. Program OLJK-a i ove godine uključuje mnoštvo sadržaja za sve uzraste, a održat će se i Međunarodni festival slikovnice 'Čuvari priča'.

– Pred nama su brojni kvalitetni programi pa je teško izdvojiti samo jedan. Veselimo se nastupu Tony Lakatos Quinteta, lutkarskom rock mjuziklu Club 27, izložbi Na rubu slučajnosti Marijana Crtalića i Bena Caina, skupnoj izložbi Sporedni putevi, koja okuplja brojne osječke umjetnice i umjetnike, te predstavi Smrt ili o životu – kaže Seleš.

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je na otvorenju OLJK-a kako Osijek nikada nije ulagao u kulturu više nego danas.



– Već 26 godina Osječko ljeto kulture dolazi u naš grad, ali nije namjera mijenjati ga, nego usporiti na pozitivan način jer će iduća dva mjeseca naše ulice, trgovi, dvorišta biti mjesta kojima nećemo samo prolaziti nego ćemo zastati i pogledati pokoji program – rekao je Radić. Dodao je kako Grad znatno povećava ulaganja u kulturu, navodeći da su ona danas 130 posto veća nego 2021. godine te je istaknuo i niz infrastrukturnih i programskih projekata.

– Napravili smo prvu energetsku obnovu Dječjeg kazališta 'Branko Mihaljević', prvu koncertnu dvoranu u povijesti grada Osijeka, pripremamo obnovu samostana Svetog Križa i prvu gradsku knjižnicu vrijednu 12,6 milijuna eura. Uveli smo i Panonski festival knjige, koji ruši rekorde posjećenosti. Uz infrastrukturu, ulažemo i u ljude, pa su plaće u HNK-u porasle 80 posto, a u Dječjem kazalištu 70 posto – poručio je Radić, dodavši kako je Tvrđa 'najljepša osječka ljetna pozornica'.