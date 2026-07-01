VIDEO Od napetih trilera do klasika koji su opet aktualni, ovo je pet knjiga koje nećete ispuštati iz ruku ovog ljeta

Roman "Duboki rezovi" Holly Brickley vodi nas u indie glazbenu scenu ranih 2000-ih. U središtu su glazbenik Joey Morrow i Percy Marks, djevojka s nepogrešivim osjećajem za zvuk koja njegove prosječne pjesme pretvara u hitove. Njihov susret na fakultetu prerasta u snažno kreativno partnerstvo, no Percy ostaje u sjeni, bez priznanja... Roman je topao i nostalgičan, a podsjetit će vas na "Daisy Jones and The Six".

Francuska spisateljica Valérie Perrin u romanu "Troje" plete priču o prijateljstvu koje je trebalo trajati vječno. Nina, Étienne i Adrien nerazdvojni su od 1986.. No, trideset godina kasnije, oni više ne razgovaraju. Što je razorilo njihovu vezu? Odgovor počinje izranjati kada se iz jezera izvuče automobil s ljudskim ostacima, što pokreće lavinu sjećanja. Napetost raste ne samo oko misterija, već i oko emocionalnih zagonetki koje likovi moraju riješiti. To je potresan roman o snazi prijateljstva i ožiljcima koje vrijeme ne može izbrisati.

Iako objavljen prije više od sedamdeset godina, distopijski klasik Georgea Orwella "1984." danas je relevantniji nego ikad. Radnja je smještena u totalitarnu Oceaniju, kojom vlada svemoćna Partija na čelu s Velikim Bratom. Građani su pod stalnim nadzorom, a kažnjeni možete biti čak i radi krivih misli. Junak Winston Smith radi u Ministarstvu istine, gdje mijenja povijest kako bi odgovarala Partiji, no natoč strahu, on potajno prezire režim. Orwell je roman opisao kao satiru - ali i upozorenje. Pojmovi poput "Velikog Brata" postali su dio svakodnevnog govora, a roman služi kao trajni podsjetnik na opasnosti koje prijete našoj slobodi.

U svijetu preplavljenom dezinformacijama, knjiga "Zablude" Dana Arielyja nudi vodič kroz labirinte ljudske iracionalnosti. Ariely istražuje zašto inteligentni pojedinci prihvaćaju iracionalna uvjerenja. Kroz brojna istraživanja i primjere, autor razotkriva kako naše kognitivne pristranosti, snažne emocije i društveni utjecaji stvaraju savršenu oluju za nastanak "zabluda". Ariely objašnjava da je odricanje od takvog uvjerenja teško jer znači i odricanje od dijela identiteta. Knjiga nudi i strategije za borbu protiv lažnih uvjerenja, potičući kritičko razmišljanje, tjerajući nas da preispitamo i vlastita uvjerenja.

Debitantski roman Emilije Hart, "Sirene", magična je priča koja isprepliće sudbine žena iz iste loze kroz stoljeća. Radnja se odvija u tri vremenske linije: u 19. stoljeću pratimo sestre blizanke poslane na brod za Australiju; 1999. godine, usamljenu tinejdžericu s rijetkom alergijom na vodu; te 2019., mladu ženu koja bježi u prazan sestrin dom na obali. Ondje pronalazi dnevnik i suočava se s legendama o sirenama i muškarcima koji nestaju. Ovo je priča o ženskoj snazi i otporu, umotana u misterij koji će vas držati prikovanima za stranice do kraja.