Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Harry Kane i Engleska senzacionalno preokrenuli na 2-1 protiv Konga
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Večernji list preporučuje

VIDEO Od napetih trilera do klasika koji su opet aktualni, ovo je pet knjiga koje nećete ispuštati iz ruku ovog ljeta

Ilustracija
Foto: Ilustracija/Paval Sain/PIXSELL
1/5
Autori: Tia Špero, Tea Radović
01.07.2026.
u 18:46

Ljeto je idealno vrijeme za bijeg u svjetove literature, a mi smo pripremili listu pet naslova različitih žanrova koji će vas osvojiti. Bilo da tražite nostalgičnu ljubavnu priču, bezvremensku distopiju ili psihološki triler, ove romane ne smijete propustiti

Roman "Duboki rezovi" Holly Brickley vodi nas u indie glazbenu scenu ranih 2000-ih. U središtu su glazbenik Joey Morrow i Percy Marks, djevojka s nepogrešivim osjećajem za zvuk koja njegove prosječne pjesme pretvara u hitove. Njihov susret na fakultetu prerasta u snažno kreativno partnerstvo, no Percy ostaje u sjeni, bez priznanja... Roman je topao i nostalgičan, a podsjetit će vas na "Daisy Jones and The Six". 

Francuska spisateljica Valérie Perrin u romanu "Troje" plete priču o prijateljstvu koje je trebalo trajati vječno. Nina, Étienne i Adrien nerazdvojni su od 1986.. No, trideset godina kasnije, oni više ne razgovaraju. Što je razorilo njihovu vezu? Odgovor počinje izranjati kada se iz jezera izvuče automobil s ljudskim ostacima, što pokreće lavinu sjećanja. Napetost raste ne samo oko misterija, već i oko emocionalnih zagonetki koje likovi moraju riješiti. To je potresan roman o snazi prijateljstva i ožiljcima koje vrijeme ne može izbrisati.

Iako objavljen prije više od sedamdeset godina, distopijski klasik Georgea Orwella "1984." danas je relevantniji nego ikad. Radnja je smještena u totalitarnu Oceaniju, kojom vlada svemoćna Partija na čelu s Velikim Bratom. Građani su pod stalnim nadzorom, a kažnjeni možete biti čak i radi krivih misli. Junak Winston Smith radi u Ministarstvu istine, gdje mijenja povijest kako bi odgovarala Partiji, no natoč strahu, on potajno prezire režim.  Orwell je roman opisao kao satiru - ali i upozorenje. Pojmovi poput "Velikog Brata" postali su dio svakodnevnog govora, a roman služi kao trajni podsjetnik na opasnosti koje prijete našoj slobodi.

@vecernjilist

Top 5 knjiga za ljeto #vecernjilist #vecernji #video #ljeto #knjige

♬ original sound - Večernji list

U svijetu preplavljenom dezinformacijama, knjiga "Zablude" Dana Arielyja nudi vodič kroz labirinte ljudske iracionalnosti. Ariely istražuje zašto inteligentni pojedinci prihvaćaju iracionalna uvjerenja. Kroz brojna istraživanja i primjere, autor razotkriva kako naše kognitivne pristranosti, snažne emocije i društveni utjecaji stvaraju savršenu oluju za nastanak "zabluda". Ariely objašnjava da je odricanje od takvog uvjerenja teško jer znači i odricanje od dijela identiteta. Knjiga nudi i strategije za borbu protiv lažnih uvjerenja, potičući kritičko razmišljanje, tjerajući nas da preispitamo i vlastita uvjerenja.

Debitantski roman Emilije Hart, "Sirene", magična je priča koja isprepliće sudbine žena iz iste loze kroz stoljeća. Radnja se odvija u tri vremenske linije: u 19. stoljeću pratimo sestre blizanke poslane na brod za Australiju; 1999. godine, usamljenu tinejdžericu s rijetkom alergijom na vodu; te 2019., mladu ženu koja bježi u prazan sestrin dom na obali. Ondje pronalazi dnevnik i suočava se s legendama o sirenama i muškarcima koji nestaju. Ovo je priča o ženskoj snazi i otporu, umotana u misterij koji će vas držati prikovanima za stranice do kraja.

Pet knjiga koje nećete ispuštati iz ruku ovog ljeta: Od napetih trilera do klasika koji su opet aktualni
Ilustracija
1/5
Ključne riječi
sonatina Egmont stilus George Orwell knjige za plažu književnost knjige

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Parazitska knjiga na Amazonu

'To je moje ime i ja jesam putopisac. Problem je u tomu što ja nikada nisam napisao ovu knjigu'

Francuski pisac Julien Blanc-Gras osudio je umjetnu inteligenciju, napisavši u Le Mondu kako ona "potresa granice stvarnosti" i kako nas pomoću nje tehnološki divovi pljačkaju, a na to ga je navelo saznanje da se na Amazonu za 17,05 eura prodaje knjiga "Potpuni vodič za avanturiste: Priručnik za preživljavanje modernog putnika" čiji je on autor, iako nikada takvo djelo nije napisao

Makarska: Na glavnoj gradskoj plaži teško je na?i slobodno mjesto
"zločin i kazna"

Klasik za koji svi lažu da su ga pročitali: Ovog ljeta budite onaj snob koji na plaži čita Dostojevskog

"'Zločin i kazna' Fjodora Mihajloviča Dostojevskog jedan je od najvažnijih svjetskih klasika – knjiga koju svatko mora pročitati barem jednom", stoji na stranici izdavačke kuće Bodoni. Međutim, budimo iskreni, "Zločin i kazna", uz Joyceova "Uliksa", knjiga je koja se vjerojatno najčešće pojavljuje na brojnim popisima tipa "10 klasika koje nitko nije pročitao, a svi lažu da jesu"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!