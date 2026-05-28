U centru Zagreba

Muzej povijesti videoigara slavi prvi rođendan: Gostuje autor videoigara Don Daglow!

Foto: Muzej povijesti videoigara
1/2
VL
Autor
Hina
28.05.2026.
u 11:36

Dosadašnji rad Muzeja obilježio je niz projekata, uključujući prvu izložbu o razvoju hrvatskih videoigara te dodjelu Nagrade za životno djelo u području razvoja videoigara, čiji je prvi dobitnik inženjer i profesor Branimir Makanec. U proteklih 12 mjeseci privukli su 40.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta, a od petka, 29. do nedjelje, 31. svibnja, obilježavaju svoju prvu obljetnicu rada uz slavnog gosta

Muzej povijesti videoigara, koji je u proteklih 12 mjeseci privukao 40.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta, od petka, 29. do nedjelje, 31. svibnja, obilježava svoju prvu obljetnicu rada, a poseban gost proslave bit će svjetski priznati autor videoigara i dobitnik nagrade Emmy Don Daglow.

“Iza nas je uzbudljiva godina i hvala svima koji su nas podržali. Drago mi je što muzej živi kroz posjetitelje i njihove reakcije", naglasio je Damir Šlogar, osnivač muzeja. Dodao je kako nastavljaju s obogaćivanjem postava i dovođenjem uglednih gostiju kako bi taj prostor ostao središnja točka za očuvanje i interpretaciju videoigara kao kulturne baštine.

Dosadašnji rad Muzeja obilježio je niz projekata, uključujući prvu izložbu o razvoju hrvatskih videoigara te dodjelu Nagrade za životno djelo u području razvoja videoigara, čiji je prvi dobitnik inženjer i profesor Branimir Makanec. Članstvo u međunarodnim organizacijama (ICOM, NEMO, EFGAMP) potvrđuje i institucionalni značaj Muzeja, a na Zagreb Design Weeku, Muzej je nagrađen i za najljepši interijer. 

Povodom prve obljetnice, Muzej priprema poseban trodnevni program. Od petka do nedjelje, sve posjetitelje očekuje poklon, strateška igra s kartama inspirirana videoigrama te besplatna stručna vodstva kroz stalni postav.

U ponedjeljak, 1. lipnja predavanje će održati Don Daglow, legenda svjetske gaming industrije i jedan od ključnih ljudi ranog razvoja videoigara, a danas direktor za strateška partnerstva u uglednom američkom muzeju The Strong National Museum of Play. Dobitnik nagrade Emmy (2008.), član Video Game Hall of Fame (2024.) i laureat prestižne Game Developers Choice Lifetime Achievement Award (2026.), spada među najvažnije autore u povijesti industrije.

Prva obljetnica zaokružuje uspješnu godinu rada u kojoj je Muzej povijesti videoigara postao prepoznatljivo mjesto susreta svih generacija, a iz menadžmenta zaključuju kako poslovni planovi za budućnost jamče nove uzbudljive dodatke postavu, izložbe i projekte.

Don Daglow Zagreb Muzej povijesti videoigara Damir Šlogar

