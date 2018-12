U HNK Zagreb održana najiščekivanija predstava godine

Sada je to već tradicija: HNK Zagreb predzadnji dan u godini na repertoaru ima dramsku premijeru od koje najviše očekuje. A ova današnja čekala se sa posebnim uzbuđenjem, jer praizveden je tekst Mire Gavrana “Svaki tvoj rođendan” kojeg je naš najizvođeniji dramski autor (a to vrijedi i za zemlju i za inozemstvo) pisao specijalno za Dramu HNK Zagreb.

Naručivši mu novu dramu intendantica HNK Zagreb Dubravka Vrgoč i ravnatelj drame Ivica Buljan ispravili su zapravo nevjerojatni apsurd da jedini živući dramatičar u Europi koji ima svoj kazališni festival (Gavranfest) izvan zemlje rođenja, na kojem se igraju isključivo predstave nastale po njegovim tekstovima, a koji od 2003. godine djeluje u Slovačkoj, nikada svoje djelo nije vidio na sceni središnje nacionalne kazališne kuće.

Već ta je činjenica bila dovoljna da se večeras u HNK Zagreb okupe broini poklonici ovog književnika, ali i kazalište. A vidjeli su veliku ansambl predstavu, u režiji Renea Medvešeka, svojevrni presjek povijesti ovih prostora, jer Gavrav svog glavnog junaka prati od rođendana do rođendana, od 10. do 70. rođendana, ali i priču u kojoj se svatko od gledatelje lako pronalazi, jer priča je to obitelji, ljubavi, odrastanju, spoznaji... intimistička, topla i puna onih pozadinskih društvenih detalja u kojima se ogledaju prošla vremana.

U velikoj predstavi glavnu ulogu tomači Luka Dragić, a uz njega su: Goran Grgić, Mislav Čavajda, Daria Lorenci Flatz, Olga Pakalović, Ivan Jončić, Vlasta Ramljak, Silvio Vovk, Jadranka Đokić...