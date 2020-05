Glazbenik završio u bolnici zbog ozljede guzova i otkrio da ima srčani udar

Brian May, slavni glazbenik i gitarist Queena, prije nekoliko tjedana zabavio je javnost objavom da je ozlijedio guzove dok je vrtlario. Zbog toga je završio u bolnici, a svi su se, zajedno s njim, šalili na njegov račun. Međutim, May je sada otkrio da je situacija bila puno ozbiljnija no što se činilo.

Osim što ga je mučila bol u stražnjici, do koje je došlo zbog ukliještenog živca, tijekom "cijele sage" doživio je i mali srčani udar.

- Vjerojatno pedeset godina trčkaranja okolo s teškom gitarom obješenom na lijevo rame ima neke veze s mojim zgnječenim diskovima u kralježnici. Ali bilo je vrijedno toga! - našalio se May u objavi na Instagramu te dodao da su mu liječnici pri pregledu otkrili i tri začepljene arterije zbog kojih je doživio blaži srčani udar.

Vitalnom 72-godišnjem glazbeniku na kraju su ugradili stent, a sudeći prema njegovim objavama, polako se i sigurno oporavlja, uživa u šetnjama na suncu te i dalje svira.

- Nevjerojatno sam zahvalan što sam sačuvao život. Bio sam zapravo jako blizu smrti zbog svega ovoga, ali ne znam što je bilo gore - bol ili lijekovi protiv bolova. To je bio užasan trip - zaključio je May.