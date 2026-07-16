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'Kad ne čuješ tu rijeku' igra u Sisku

Generalna proba dirljive i hrabre predstave na obali Kupe oduševila publiku, ne propustite večerašnju premijeru

Foto: Sanjin Kaštelan
1/7
VL
Autor
vecernji.hr
16.07.2026.
u 14:24

Pred prepunim gledalištem održana je otvorena generalna proba predstave "Kad ne čuješ tu rijeku" u produkciji Doma kulture Kristalna kocka vedrine, Gradskog kazališta Sisak i umjetničke organizacije Arterarij. Premijera se održava večeras u 20.30 sati, a ulaz je besplatan

Pred prepunim gledalištem na obali Kupe u Sisku sinoć je održana otvorena generalna proba predstave Kad ne čuješ tu rijeku, u produkciji Doma kulture Kristalna kocka vedrine, Gradskog kazališta Sisak i umjetničke organizacije Arterarij. Otvorena generalna proba organizirana je nakon što su premijerna i prva izvedba, u manje od dva dana, u potpunosti popunjene.

Večeras, u četvrtak, 16. srpnja, u 20.30 sati, na istoj će lokaciji biti održana premijerna izvedba predstave u režiji Romana Nikolića, nastale prema dramskom predlošku Monike Herceg, Dorotee Šušak i Romana Nikolića. Ljudi ovog kraja u manje od tri desetljeća dvaput su izgubili svoje domove. Prvi put u ratu, drugi put u razornom potresu 29. prosinca 2020., koji je ponovno srušio ono što je godinama obnavljano.

Iz tog iskustva dvostruko razorenog doma nastala je predstava Kad ne čuješ tu rijeku. Predstava je nastajala tijekom višemjesečnog umjetničkog istraživanja i rada na terenu, kroz susrete i razgovore sa stanovnicima Banije. Polazeći od njihovih osobnih svjedočanstava, sjećanja i iskustava, autorski tim gradio je kazališno djelo koje ne govori samo o traumama jednog prostora, nego o univerzalnim pitanjima doma, pripadanja, gubitka i ljudske otpornosti.

Predstava progovara o životima ljudi koji su morali počinjati ispočetka više puta, o svakodnevici u skučenim kontejnerima, o čekanju. O generacijama koje nose ožiljke rata, a zatim i potresa. O ljudima koji su ponovno ostali bez krova nad glavom, ali nisu izgubili dostojanstvo ni vjeru u zajedništvo.

Foto: Sanjin Kaštelan

Kroz snažne životne priče triju žena, koje utjelovljuju nagrađivane glumice Jelena Miholjević, Anita Matić Delić i Iva Visković Križan, publika upoznaje sudbine u kojima se prepoznaju mnoge obitelji ovog kraja. Njihove priče nisu samo priče o gubitku, već i o hrabrosti, upornosti i svakodnevnoj borbi za bolju budućnost.

Kad ne čuješ tu rijeku posveta je hrabrosti ljudi ovoga kraja da nastave živjeti i u trenucima najvećih katastrofa. Posveta je onima koji se, unatoč ruševinama i neizvjesnosti, okupljaju oko zajedničkog stola, pomažu jedni drugima i pronalaze snagu za novi početak. To je priča o otpornosti, zajedništvu i nadi koja traje i kada se čini da je sve izgubljeno, priča o humoru i dobroti koja opstaje čak i onda kada reflektori javnosti odavno više ne prate potresom razorene kuće, ulice i živote.

Foto: Sanjin Kaštelan

Adresa: Obala Kupe, Ulica Antuna Mihanovića (kod kućnih brojeva 8 i 9), Sisak. Ulaz na predstavu je besplatan.

Ključne riječi
predstava Dorotea Šušak Monika Herceg Romano Nikolić kazalište arterarij

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