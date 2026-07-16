Dva puta su je oteli, imala je pet muževa, bila je u sekti koja u medicini vidi grijeh i plesala do krvi

Na spomen imena Ginger Rogers, prva je asocijacija gotovo uvijek ista: slika gracioznosti i elegancije dok u savršenom skladu klizi plesnim podijem s Fredom Astaireom. Rođena kao Virginia Katherine McMath 16. srpnja 1911. godine, postala je neupitni simbol zlatnog doba Hollywooda, glumica, pjevačica i plesačica koja je očarala publiku diljem svijeta.

Ipak, iza uglađene fasade skrivala se žena čiji je život bio isprepleten zapanjujućim preokretima, slomljenim srcima i opasnim tajnama. Od djetinjstva obilježenog otmicama do niza propalih brakova i nepokolebljive odanosti kontroverznoj vjeri, stvarna priča Ginger Rogers daleko je dramatičnija od bilo koje uloge koju je ikad odigrala na velikom platnu.

Njezin je život počeo u kaosu. Ubrzo nakon rođenja, njezini roditelji, Lela i William McMath, su se rastali, što je dovelo do žestoke borbe za skrbništvo. Očajan u namjeri da zadrži kćer, njezin je otac pribjegao ekstremnim mjerama, otevši malu Ginger u čak dva navrata.

Bojeći se za sigurnost djeteta, njezina majka Lela, s kojom će Ginger ostati iznimno bliska cijelog života, uzvratila je sudskim putem. Razvod je finaliziran, Lela je dobila puno skrbništvo, a Ginger više nikada nije vidjela oca; preminuo je kad joj je bilo samo jedanaest godina, do kada je već postao daleka, bolna uspomena. Ova rana trauma oblikovala je otpornu i snažnu ženu, ali i osobu koja će u privatnom životu neprestano tragati za stabilnošću.

Profesionalno sidro pronašla je u legendarnom partnerstvu s Fredom Astaireom. Počevši s filmom "Let za Rio" 1933. godine, stvorili su filmsku magiju u deset zajedničkih ostvarenja. Njihova je kemija bila toliko opipljiva da su mnogi vjerovali da su par i izvan ekrana, što su oni uporno nijekali. Astaire je bio poznati perfekcionist, inzistirajući na brutalnim rasporedima proba. Ipak, Ginger je, kako je i sam primijetio, bila jedina od njegovih partnerica koja se nikada nije slomila pod pritiskom. Njihova predanost bila je apsolutna, ponekad i do zastrašujućih granica. Tijekom snimanja kultne scene "Never Gonna Dance" u filmu "Vrijeme plesa", zahtjevna koreografija ponovljena je toliko puta da su njezina stopala prokrvarila, natapajući bijele satenske cipelice krvlju. Unatoč tome, nastavila je bez prigovora, utjelovivši slavnu opasku da je radila sve što i Astaire, "samo unatrag i u visokim potpeticama".

Dok je na platnu pronašla savršenog partnera, njezin je stvarni ljubavni život bio kaotičan niz razočaranja. Udavala se pet puta, a svaka je veza završila razvodom.

Prvi brak, s kolegom plesačem Jackom Pepperom, sklopila je sa samo 17 godina i trajao je jedva dvije godine. Uslijedili su brakovi s glumcem Lewom Ayresom, marincem Jackom Briggsom, francuskim glumcem Jacquesom Bergeracom i redateljem Williamom Marshallom, svi s istim obrascem početne strasti i konačnog raspada. Njezina najintenzivnija romansa bila je ona s ekscentričnim milijarderom Howardom Hughesom. Bio je opsjednut njome, proganjajući je i zaprosivši je čak dva puta.

Njihova veza bila je vrtlog grandioznih gesti i paranoidne kontrole, pri čemu je Rogers sumnjala da joj prisluškuje telefone. Turbulentna afera završila je dramatično. Nakon što je saznala za njegovu nevjeru, suočila se s njim u bolničkoj sobi nakon teške prometne nesreće. Dok je ležao u zavojima, hladno mu je vratila sav nakit, uključujući i golemi smaragdni zaručnički prsten, te bez riječi otišla.

Temelj života Ginger Rogers, koji je utjecao na sve njezine odluke, bila je njezina pripadnost Kršćanskoj znanosti (Christian Science), religijskom pokretu koji naglašava duhovno iscjeljenje i odbacuje tradicionalnu medicinu u korist molitve. Ta duboko ukorijenjena uvjerenja oblikovala su njezine životne navike; bila je poznata po potpunoj apstinenciji od alkohola i duhana. Međutim, njezina je vjera imala i tamniju stranu. Prema brojnim izvorima, Rogers je bolovala od dijabetesa. Zbog svojih uvjerenja, navodno je odbijala uzimati inzulin. Njezin posljednji suprug, William Marshall, navodno ju je morao varati, govoreći joj da joj daje injekcije vitamina kako bi joj potajno administrirao lijek. Kad se brak raspao, ostala je bez pomoći.

Preminula je 1995. u 83. godini, a kao uzrok smrti navode se prirodni uzroci, iako mnogi vjeruju da je dijabetička koma ubrzala njezin kraj, ostavivši nasljeđe neizmjerne umjetnice čiji je život bio složen kao i njezine najzahtjevnije koreografije.