Ovog ljeta bacite nešto drugačije na gradele na street art festivalu u Bolu na Braču

Jubilarno 15. izdanje festivala "Graffiti na Gradele", koje se od 22. do 26. srpnja održava u Bolu na Braču, i donosi najaktualnija imena domaće i regionalne scene te okuplja brojne street art umjetnike iz Hrvatske, regije i Europe, priopćili su organizatori.

Večernji program održava se u 585 Clubu gdje će se tijekom pet festivalskih dana izmjenjivati neka od najaktualnijih imena domaće i regionalne scene. Uz već najavljena imena Vojka V, Baksa, Bore Balboe, Luzera, Kreše Bengalku i Shtosmo, na pozornicu Graffiti na Gradele stižu i Hiljson Mandela, Miach, Sjena, Buntai, Ragazzi i Galke.

Brojna umjetnici europske i regionalne graffiti scene oslikavat će tijekom festivala murale, sudjelovati u graffiti jamovima i družiti se s publikom. Stižu umjetnici iz Njemačke, Francuske, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije: DXTR The Weird, Gizem, Takir, Moler, Zmaj, 514.415, Pravi Zian, Chez 186, Sarme One, Senk, Sadržaji Forma, Erol Sjajni, Tužni Marin u čizmama, Fo Sho Sho i Glitchboy2000.

Festival ugošćuje završnicu međunarodnog projekta Female Street Art Incubator te dodjelu nagrade Female Rising Star Award, a posjetitelje očekuje izložba "Soft Letters" umjetnice Neee Antonije Bačić (Neea), službene dizajnerice ovogodišnjeg vizualnog identiteta festivala.

Posjetitelji će tijekom festivala ponovno moći iz prve ruke pratiti nastajanje novih murala i velikih zidnih radova. Dnevni program donosi crtanje murala, graffiti jamove, radionice, battleove, sportske aktivnosti i dnevni chill na Bijeloj kući, a večernji program donosi koncerte i partyje. Spoj umjetnosti, glazbe i zajednice, kako organizatori tvrde, čini Graffiti na Gradele jednim od najposebnijih festivala u regiji.

"Jako nas veseli svako novo izdanje i svi novi izvođači, umjetnici, partneri i posjetitelji koje upoznamo i s kojima nastavljamo surađivati. Posebno nas ispunjava što u Bol možemo dovesti toliko raznoliku i kvalitetnu ekipu iz različitih dijelova svijeta", komentirao je organizator festivala Marko Boka.

Dnevni program festivala besplatan je za sve posjetitelje, a ulaznice za večernji program dostupne putem festivalskih prodajnih kanala.