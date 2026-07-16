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Jubilarno 15. izdanje 'Graffiti na Gradele'

Ovog ljeta bacite nešto drugačije na gradele na street art festivalu u Bolu na Braču

Graffiti na gradele/Facebook
VL
Autor
Hina
16.07.2026.
u 14:25

Od 22. do 26. srpnja u Bolu na Braču tradicionalno održava se festival ulične umjetnosti Graffiti na Gradele uz neka od najvećih glazbenih imena domaće scene

Jubilarno 15. izdanje festivala "Graffiti na Gradele", koje se od 22. do 26. srpnja održava u Bolu na Braču, i donosi najaktualnija imena domaće i regionalne scene te okuplja brojne street art umjetnike iz Hrvatske, regije i Europe, priopćili su organizatori.

Večernji program održava se u 585 Clubu gdje će se tijekom pet festivalskih dana izmjenjivati neka od najaktualnijih imena domaće i regionalne scene. Uz već najavljena imena Vojka V, Baksa, Bore Balboe, Luzera, Kreše Bengalku i Shtosmo, na pozornicu Graffiti na Gradele stižu i Hiljson Mandela, Miach, Sjena, Buntai, Ragazzi i Galke.

Brojna umjetnici europske i regionalne graffiti scene oslikavat će tijekom festivala  murale, sudjelovati u graffiti jamovima i družiti se s publikom. Stižu umjetnici iz Njemačke, Francuske, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije: DXTR The Weird, Gizem, Takir, Moler, Zmaj, 514.415, Pravi Zian, Chez 186, Sarme One, Senk, Sadržaji Forma, Erol Sjajni, Tužni Marin u čizmama, Fo Sho Sho i Glitchboy2000.

Festival ugošćuje završnicu međunarodnog projekta Female Street Art Incubator te dodjelu nagrade Female Rising Star Award, a posjetitelje očekuje izložba "Soft Letters" umjetnice Neee Antonije Bačić (Neea), službene dizajnerice ovogodišnjeg vizualnog identiteta festivala. 

Posjetitelji će tijekom festivala ponovno moći iz prve ruke pratiti nastajanje novih murala i velikih zidnih radova. Dnevni program donosi crtanje murala, graffiti jamove, radionice, battleove, sportske aktivnosti i dnevni chill na Bijeloj kući, a večernji program donosi koncerte i partyje. Spoj umjetnosti, glazbe i zajednice, kako organizatori tvrde, čini Graffiti na Gradele jednim od najposebnijih festivala u regiji.

"Jako nas veseli svako novo izdanje i svi novi izvođači, umjetnici, partneri i posjetitelji koje upoznamo i s kojima nastavljamo surađivati. Posebno nas ispunjava što u Bol možemo dovesti toliko raznoliku i kvalitetnu ekipu iz različitih dijelova svijeta", komentirao je organizator festivala Marko Boka. 

Dnevni program festivala besplatan je za sve posjetitelje, a ulaznice za večernji program dostupne putem festivalskih prodajnih kanala.

Ključne riječi
Brač vizualna umjetnost umjetnost street art ulična umjetnost grafiti Graffiti na Gradele

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