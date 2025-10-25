FOTO Pogledajte spektakularnu premijeru "Norme" u HNK Zagreb

Sinoć je na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu premijerno izvedena Norma Vincenza Bellinija u režiji Dore Ruždjak Podolski, pod ravnanjem Pier Giorgia Morandija, šefa dirigenta Opere HNK-a u Zagrebu. Publika je dugotrajnim pljeskom nagradila soliste, Zbor i Orkestar Opere te autorski tim predstave, potvrdivši da je riječ o produkciji koja će zasigurno još dugo ostati na repertoaru zagrebačke Opere.

Sinoć su glavne uloge pjevali vokalno izvanredna i scenski dojmljiva Martina Gresia kao Norma, srčani Tomislav Mužek, gost sezone Opere HNK u Zagrebu, kao Polione, izražajna i pjevački izvrsna Emilia Rukavina kao Adalgisa, Ivica Čikeš koji je upečatljivo donio lik Orovesa, Josipa Gvozdanić kao Klotilda i Josip Švagelj kao Flavije.

Norma u HNK Zagreb

Snažan doprinos izvedbi predstave dao je Zbor Opere HNK u Zagrebu, dok je Orkestar, pod preciznim i nadahnutim vodstvom Pier Giorgia Morandija, ostvario još jedno vrijedno glazbeno ostvarenje, dostojno svjetskih pozornica.

Autorski tim ove predstave uz redateljicu Dora Ruždjak Podolski činili su njeni suradnici - scenografkinja Paola Lugarić Benzia, kostimografkinja Manuela Paladin Šabanović, koreografkinja Ana Mrak te oblikovatelj svjetla Elvis Butković.

Bellinijeva Norma, jedno od najvažnijih djela belcanta, na zagrebačkoj je pozornici predstavljena u suvremenom, emotivno snažnom i scenski dojmljivom čitanju koje je publika prepoznala i nagradila višeminutnim aplauzom, potvrđujući da je ova nova produkcija značajan doprinos repertoaru i vitalnosti opernoga ansambla središnjeg nacionalnog kazališta.