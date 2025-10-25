Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Suvremeno čitanje

FOTO Pogledajte spektakularnu premijeru "Norme" u HNK Zagreb

Autor
Milena Zajović
25.10.2025.
u 13:13

Publika soliste, Zbor i Orkestar zagrebačke Opere nagradila višeminutnim aplauzom

Sinoć je na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu premijerno izvedena Norma Vincenza Bellinija u režiji Dore Ruždjak Podolski, pod ravnanjem Pier Giorgia Morandija, šefa dirigenta Opere HNK-a u Zagrebu. Publika je dugotrajnim pljeskom nagradila soliste, Zbor i Orkestar Opere te autorski tim predstave, potvrdivši da je riječ o produkciji koja će zasigurno još dugo ostati na repertoaru zagrebačke Opere.

Sinoć su glavne uloge pjevali vokalno izvanredna i scenski dojmljiva Martina Gresia kao Norma, srčani Tomislav Mužek, gost sezone Opere HNK u Zagrebu, kao Polione, izražajna i pjevački izvrsna Emilia Rukavina kao Adalgisa, Ivica Čikeš koji je upečatljivo donio lik Orovesa, Josipa Gvozdanić kao Klotilda i Josip Švagelj kao Flavije.

Norma u HNK Zagreb
1/6

Snažan doprinos izvedbi predstave dao je Zbor Opere HNK u Zagrebu, dok je Orkestar, pod preciznim i nadahnutim vodstvom Pier Giorgia Morandija, ostvario još jedno vrijedno glazbeno ostvarenje, dostojno svjetskih pozornica.

Autorski tim ove predstave uz redateljicu Dora Ruždjak Podolski činili su njeni suradnici - scenografkinja Paola Lugarić Benzia, kostimografkinja Manuela Paladin Šabanović, koreografkinja Ana Mrak te oblikovatelj svjetla Elvis Butković.

Bellinijeva Norma, jedno od najvažnijih djela belcanta, na zagrebačkoj je pozornici predstavljena u suvremenom, emotivno snažnom i scenski dojmljivom čitanju koje je publika prepoznala i nagradila višeminutnim aplauzom, potvrđujući da je ova nova produkcija značajan doprinos repertoaru i vitalnosti opernoga ansambla središnjeg nacionalnog kazališta.

Ključne riječi
Dora Ruždjak Podolski Pier Giorgio Morandi Norma HNK Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Berlin: Posljednje probe prije premijere predstave Lenjin
Zabrana dolaska u Beograd

Redatelj kojeg Hrvati nagrađuju ovacijama, u Srbiji je nepoželjan

Članovi tima umjetničke direkcije 59. Bitefa Miloš Lolić i Borislav Matić javnosti su priopćili da je Odbor festivala odbio planirani program spomenute direkcije "zbog jednog nepoželjnog umjetnika" - švicarskog redatelja Mile Raua. U njihovu priopćenju između ostalog stoji da ne uvažavaju takav stav Odbora festivala kao ni činjenicu da bilo koji umjetnik svijeta, može biti persona non grata baš na beogradskom međunarodnom kazališnom festivalu

Sopranistica Selene Zanetti
Sopranistica Selene Zanetti

Obožavam Marinu Abramović i presretna sam što sam imala prilike surađivati s njom

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u petak, 24. listopada, bit će premijerno izvedena Bellinijeva "Norma", jedno od najvažnijih djela talijanskog bel canta, u režiji Dore Ruždjak Podolski. Sljedećeg nas tjedna, pak, očekuje gala izvedba "Norme" na kojoj će, u glavnoj ulozi, nastupiti talijanska sopranistica Selene Zanetti, koja nam je ispričala koliko je zapravo slična Normi te kako joj se sviđa naš glavni grad

Učitaj još

Kupnja