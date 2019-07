Dva ribara

Kad je odmakao iz gradskih ulica, tek dva-tri kilometra, Vlado se pokaje što se uopće probudio u četiri ujutro i ovako po gustoj magli krenuo u lov na ribu. Još sinoć je sve pripremio, štap, udice i meredov i jaknu ako na vodi bude hladnije, stavio je i sklopivu stolicu u prtljažnik auta. Jutros si je skuhao kavu i pretočio je u termosicu, a stigao je i napraviti sendvič. Kad je bio na izlaznim vratima ugledao je ženu koja je krenula u kupaonicu: „Idem na pecanje!“ reče Vlado. Ona, škiljeći na jedno oko jer joj je bilo još zatvoreno od spavanja, reče: „Kaže se na ribarenje!“ i zatvori vrata od kupaonice. Vlado približi glavu do vrata kupaonice i tvrdoglavo ponovi: „Na pecanje! Tako sam govorio u djetinjstvu, tako ću i sada.“ Žena je povukla vodu na kotliću.

Do ušća je trebao voziti petnaestak kilometara, našao je umirujuću glazbu na radiju, volio se polako buditi, i trudio se voziti što bliže uz prljavo bijelu crtu na sredini ceste, kako ne bi izgubio kontrolu i orijentaciju pa sletio u jarak. Hodajući prtenim putem do Dunava, osjetio je dim cigarete, znao je da je blizu obale i njegova susjeda pušača. Susjed je već zabacio dva štapa olovo je povuklo udice do dna kao što se i hvata smuđ.

Danas je odvratna magla! – reče susjed ne okrenuvši lice prema Vladi.

– Ha, za ribe to nije važno! – reče Vlado.

– Baš si pametan, a kako ti je bilo voziti?

– Stigao sam, to je važno. Na mom mobitelu nije najavljena takva magluština.

– Što piše na tvom pametnom mobitelu? – ironično će susjed.

– Prvo ću zabaciti moje štapove ... Au, k vragu, zaboravio sam moju kanticu s kederima, sad nemam mamac.

– A, ti si malo jači pecaroš. Posudit ću ti ja dva komada. A jesi li ponio štap za kedere i kruh?

– Jesam, mamac za njih napravit ću od komadića sendviča.

Kad je Vlado sve pripremio, umirio je štapove i najlon, zatim je mali štap pripremio za hvatanje kedera, primijetio je kako se magla razrjeđuje i sunce postaje sve svjetlije i toplije.

Evo, što piše na mobitelu: danas promjenljivo, prije podne sunčano, a poslije podne kiša s grmljavinom. Ujutro mjestimice može biti magle… hm, mjestimice, baš su pogodili. Vjetar uglavnom slab, povremeno sjeverni, poslije sjeverno istočni. Jutarnja temperatura oko 17, dnevna 26 0 C.

– A kolika je vlažnost? – pita susjed.

– Piše 93 posto!

– Ha, i mi ćemo postati ribe, trebat će nam škrge.

– A što ti nemaš takav mobitel? Kad te sve zanima…

– A nije mi se dalo učiti na taj osjetljiv, kako se kaže tač, mobitel.

– Ivo, Pogledaj! Štap! – vikne Vlado.

Susjed Ivo zgrabi štap, naglo potegne i osjeti jaču silu koja mu se suprotstavljala. Štap mu se svinuo do vode.

– Sad ga polako vuci, umori ga. Što misliš koliki je?

– Najmanje tri-četiri kile! – reče Ivo.

Vlado se meškoljio prebacujući težište s noge na nogu, kao da on izvlači ribu.

Ivo je uspio dovući ribu do obale i onda meredovom uhvatiti je i baciti na pijesak. Riba je bila mirna i on to iskoristi i odmah je stavi na povodac kojeg je dobro pričvrstio vezujući ga oko obližnje vrbe.

– Stvarno bi mogla biti i tri kile! – reče Vlado.

– Šta? smuđ ima sigurno i pet! – tvrdio je Ivo.

Vladini su štapovi mirovali, uhvatio je šest kedera i sjeo na stolicu i pojeo sendvič te pitao Ivu hoće li piti kavu. Obojica su pila i pričala o prijašnjim ulovima, tek kasnije primijete kako ih sunce sve više grije. Obojica skinu jakne, a Ivo još ostavi lovački prsluk s puno malih džepova, iz jednog izvadi cigaretu i zapali je.