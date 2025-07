Disco pop trio Ki Klop nastupa prije The Kills u Tvornici kulture

Zagrebački disco pop trio Ki Klop nastupit će prije The Kills u zagrebačkoj Tvornici kulture u subotu 12. srpnja 2025. Od 2023. i EP-a "U dućanu ćilima" Ki Klop uvlači u svoj moderni indie pop zvuk s primjesama soft rocka i electro disca. Singlovima "Duh u ormaru'', ''Amsterdam'' i "S prozora" najavili su hvaljeni prvijenac "Otopljeni disko", soundtrack za vruće večeri, ples do jutra i tulume. Nakon što su rasprodali prvi solo koncert u zagrebačkoj Močvari, uslijedili su nastupi na festivalima i po koncertima diljem regije, a kritika i publika hvale zarazni electro-disco.

Američko-britanski duo The Kills, jedan od najznačajnijih indie rock bandova posljednja dva desetljeća, nastupaju od 2001. i čine ga Alison Mosshart i Jamie Hince. The Kills su zauzeli mjesto među svjetskim rock zvijezdama, a oblikovali su zvuk žanra i redefinirali što rock glazba može biti u 21. stoljeću te u tom procesu nakupili milijune streaming preslušavanja.

Najnoviji album "God Games" je dnevnički zapis dugih sedam godina. The Kills su materijal snimali u staroj crkvi s Grammyjem nagrađenim producentom Paulom Epworthom. DIY piše da album zvuči kao "najambicioznija i najljepša ploča do sada", a The Independent ga opisuje kao "korodirani dub, voodoo funk, podmukli gospel, junk shop pop, čak i flamenco calypso".

Alison i Jamie oboje imaju bogate glazbene karijere i izvan matičnog benda. Najznačajnija je ona Alison Mosshart, jednog od najboljih ženskih vokala nezavisne scene, koja je u The Dead Weather grupi u kojoj je udružila snage s velikim Jack Whiteom. Kao duo The Kills su redefinirali kako sve moderni dvojac može zvučati, od garage rocka, punka i bluesa, do teškog zvuka ili sporo tinjajućih ritmova. Od turneja s Queens of the Stone Age i Guns N'Roses, nastupa na Coachelli ili stvaranja glazbe koja se pojavljuje u brojnim serijama i filmovima, poput "Children of Men", The Kills su usavršili balansiranu divljinu sa suptilnim vokalima i žestokim gitarama.