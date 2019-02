Caricu Sissi na koljena je bacio sorbet od opatijskih ljubičica

Svako vrijeme ima svoje celebrityje pa danas Dubrovniku za turističku promidžbu znači posjet Beyoncé koliko je nekoć Opatiji značio posjet carice Sissi. Carevi su bili celebrityji svojeg doba pa, po onoj ličkoj “gdje se medvjed valja, dlaka ostaje”, posjet okrunjene glave nekom mjestu oduvijek je bio idealan turistički magnet. A u povijesti stare Opatije carskih je dolazaka bogme bilo.

Upravo time, carskim posjetima Opatiji, bavi se zanimljiva izložba Hrvatskog muzeja turizma “Bio jednom jedan car” otvorena u opatijskom Umjetničkom paviljonu “Juraj Šporer”.

Kruna je magnet za turizam

Austrijska carica i ugarsko-hrvatska kraljica Sissi, njen suprug car Franjo Josip I., unuk ruskog cara, japanska princeza i brat njemačke carice... Izložba pokriva 14 okrunjenih carskih glava koje su uživale na Kvarneru. Popraćena je njihovim portretima, pikanterijama boravka na obali i autentičnim novinskim člancima koji izvještavaju o njihovu dolasku, i to ne samo javnost u Beču već i u francuskim kolonijama na Karibima kao što je bio slučaj za izvještavanja o prvom posjetu Franje Josipa Opatiji.

– Posjet nekog cara, bez obzira na veličinu mjesta, čitavu zajednicu “postavlja na glavu” u svakom smislu jer, kao i danas, i nekoć su takvi ljudi imali status nedodirljivih. Opatija je u svoje zlatno doba bila tome dorasla turistička destinacija. Imala je apsolutno kompletnu, na prvi pogled nevidljivu mašineriju ljudi potrebnu za to, od kuhara i sobarica do portira i stražara. Može li to Opatija danas, o tome bi se dalo razgovarati, no nekoć je bila u stanju pružiti uslugu koja je bila potpuno ravnopravna onome što je mogao jedan Monte Carlo – govori kolekcionar Jan Bernd Urban, jedan od najzaslužnijih za realizaciju ove izložbe i dobar poznavatelj povijesti grada.

O dolasku austrijske carice Sissi (1837.-1898.) u Opatiju dugo se nagađalo, no sada je, doznajemo, sigurno potvrđeno da je u njoj provela Valentinovo, 14. veljače 1886., a stigla je inkognito kao grofica Hohenems. Doplovila je jahtom Greif, kočijom posjetila Opatiju gdje su je hotelijeri oduševili sorbetom od opatijskih ljubičica, da bi kasnije putovanje nastavila prema Šibeniku, a potom produljila u Grčku.

– Sve što je Sissi radila bilo je od interesa za širu javnost, pa i to kako se hranila. Bila je zaluđena ljubičicama pa i dandanas, kada dođete u Beč, njoj u čast dobit ćete kao suvenir karamelizirane ljubičice, njenu omiljenu poslasticu. Naime, u ono vrijeme doista je postojalo i nešto što se zvalo opatijska ljubičica. Nije ona bila ni bolja ni lošija od ostalih šumskih ljubičica, ali eto, zahvaljujući carskom posjetu Opatiji, izbila je u prvi plan i to je otišlo toliko daleko da ste kasnije diljem Europe mogli kupiti parfem s mirisom opatijske ljubičice – kaže Urban.

Doznajemo na izložbi tako i da je Maksimilijan I. (1832.-1867.) u Opatiji bio tri puta, a prvi put 1859. godine kada se namjeravao popeti na Učku u čemu ga je spriječilo ružno vrijeme. Bila je tada u Opatiji s njim i supruga Charlotte od Belgije koja je 1927. umrla u dubokoj starosti uvjerena da je carica Meksika koji je napustila punih 40 godina ranije.

Austrijska carica Marija Ana (1803.-1884.), po rođenju Talijanka, rado je napustila kišni Prag u kojem je živjela i u Opatiji provela tri mjeseca 1860. godine. O njenim su kretanjima tada redovito izvještavale sve novine.

Franjo Josip I. (1830.-1916.) nije imao previše smisla za mondeni život, odmor, sunčanje i kupanje u moru. Dolazak u Opatiju dugo je odlagao, no uskoro mu ona postaje mjesto za prihvat drugih okrunjenih gostiju poput njemačkog para Vilima i Viktorije Auguste i kasnije švedsko-norveškog kraljevskog para Oskara II. i Sofije. Carica Eugenija (1826.-1920.) na krstarenju Mediteranom 1910. godine naredila je da se njena jahta Thistle usidri kod Opatije. Oduševila ju je Učka i priznala je da nije mit ono što je godinama slušala o tzv. austrijskoj rivijeri. Car Karlo I. (1887.-1922.) u Opatiji je prohodao, a njegov sin Otto von Habsburg 2007. proglašen je počasnim građaninom Opatije.

Poput Franje Josipa, i Tito je volio goste dovesti u Opatiju pa je tamo 1954. ugostio cara Etiopije Hailea Selassieja.

Suveniri za dublji džep

– Izloženi su i opatijski suveniri tog doba iz kojih se može iščitati da su bili namijenjeni gostima jače platežne moći. Bečka bronca, metalne kutijice, ukrasni predmeti koji nose oznaku Abbazia – kako se Opatija tada nazivala na talijanskom jeziku. Zgodno je spomenuti da su s carevima dolazila i carska djeca i rođaci tako da ih se znalo nanizati pa tako bilježimo čak 84 posjeta osoba iz loze Habsburgovaca. Ljudi vole čuti i da su dva Habsburgovca rođena u Opatiji. Bili su to pripadnici mađarske loze Habsburgovaca, nadvojvotkinja Sofija i nadvojvoda Ladislav kojima u povijesnim dokumentima kao mjesto rođenja piše Opatija, točnije Volosko, da budemo sasvim korektni. Osim toga, u Opatiji je živjelo i dvoje izvanbračne djece Habsburgovaca koje su mnogi Opatijci dobro poznavali. Bila su to djeca glumice u bečkoj operi Marije Schleinzer, ljubavnice Otta Habsburškog – otkriva Urban.

Nukleus carskih posjeta bila je Vila Angiolina koju od obitelji Scarpe, koja ju je sagradila, preuzima moravski grof Chorinsky koji je bio zaluđen Opatijom, a za kojeg malo ljudi zna, doznajemo, da mu je krsna kuma bila Viktorija od Engleske.

Vila je danas sjedište Hrvatskog muzeja turizma.

I tako redom uzbudljiva izložba krije još činjenica koje valja istražiti, a ostaje otvorena do 10. travnja.