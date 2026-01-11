Trumpov zagrljaj smrti: Iz Kennedy Centra odlazi i Washingtonska nacionalna opera

Jedna od najprestižnijih američkih opernih kuća, Washingtonska nacionalna opera (WNO), objavila je da nakon više od pedeset godina napušta John F. Kennedy Centar za izvedbene umjetnosti, svoju pozornicu od samog otvaranja centra 1971. godine. U priopćenju poslanom medijima, iz opere su napisali kako je odluka bila sporazumna, no kao razlog naveli su novi poslovni model koji je nametnula uprava centra.

Taj model, objasnili su, zahtijeva da sve produkcije budu u potpunosti financirane unaprijed. Ocijenili su ga nespojivim s uobičajenom praksom opernih kuća koje tek trideset do šezdeset posto troškova pokrivaju prodajom ulaznica, dok se ostatak prikuplja putem subvencija i donacija koje je nemoguće osigurati godinama unaprijed. Umjetnička direktorica Francesca Zambello izrazila je duboko žaljenje, ali je istaknula kako WNO ostaje predan svojoj misiji i repertoaru dok istražuje nove prostore za nastupe.

S druge strane, uprava Kennedy Centra predstavila je potpuno drugačiju verziju priče. U njihovom priopćenju navodi se kako su "nakon pažljivog razmatranja donijeli tešku odluku o prekidu suradnje s WNO-om zbog financijski izazovnog odnosa". Richard Grenell, izvršni direktor kojeg je postavio Trump, na društvenim mrežama bio je još izravniji, tvrdeći da je Centar odlučio prekinuti odnos koji je bio iznimno skup i ograničavajuć. Prema njegovim riječima, raskid suradnje oslobodit će sredstva za dovođenje opernih produkcija iz cijelog svijeta i diljem Sjedinjenih Država.

The Trump Kennedy Center has made the decision to end the EXCLUSIVE partnership with the Washington Opera so that we can have the flexibility and funds to bring in operas from around the world and across the U.S.



Having an EXCLUSIVE relationship has been extremely expensive and… — Richard Grenell (@RichardGrenell) January 10, 2026

Odlazak WNO-a vrhunac je višemjesečne drame koja je pretvorila taj važan nacionalni kulturni centar u političko bojno polje. Sve je započelo u veljači 2025. godine kada je predsjednik Donald Trump preuzeo kontrolu nad institucijom, imenovao sebe predsjednikom upravnog odbora, smijenio dotadašnje vodstvo i na ključne pozicije postavio svoje saveznike. Kulminacija se dogodila u prosincu iste godine, kada je novi odbor izglasao preimenovanje centra u "The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts". Ta odluka, koju mnogi pravni stručnjaci smatraju nezakonitom jer je ime zaštićeno saveznim statutom, izazvala je zgražanje javnosti i pokrenula lavinu otkazivanja nastupa od strane uglednih umjetnika.

Među prvima koji su povukli svoje nastupe bili su producenti legendarnog mjuzikla "Hamilton" koji su poručili da centar više ne predstavlja ono što je bio. Ubrzo su uslijedili deseci drugih. Glumica i autorica Issa Rae otkazala je rasprodanu večer, glazbenica i dobitnica Pulitzera Rhiannon Giddens premjestila je svoj koncert na drugu lokaciju, a rock bend Low Cut Connie poručio je da ne mogu nastupati u instituciji koju vodi "Trump i njegov režim".

Stephen Schwartz, skladatelj legendarnih mjuzikala poput "Wicked", povukao se s mjesta domaćina humanitarne večere WNO-a, izjavivši da je nastupanje ondje sada postalo ideološki iskaz, a osamnaesterostruki dobitnik Grammyja, bendžo virtuoz Béla Fleck, otkazao je nastup s Nacionalnim simfonijskim orkestrom. Uprava centra, predvođena Grenellom, na otkazivanja je reagirala agresivno. Nakon što je jazz bubnjar Chuck Redd otkazao tradicionalni božićni nastup, Centar je najavio tužbu protiv njega u iznosu od milijun dolara. Grenell je umjetnike koji odlaze nazivao netolerantnima i optuživao ih da "popuštaju pred woke ruljom koja želi da nastupaju samo za ljevičare".

Unutar same institucije, navode američki mediji, vlada atmosfera straha i neizvjesnosti, posebno među članovima Nacionalnog simfonijskog orkestra (NSO). U anonimnim intervjuima, glazbenici su izrazili duboku zabrinutost za budućnost orkestra, navodeći da su "čak i najkonzervativniji članovi, koji su podržavali preuzimanje, zgroženi i prestrašeni preimenovanjem". Svjesni su, kažu, koliko će im to otežati svaki aspekt rada. Već osjećaju i konkretne posljedice, poput drastičnog pada prodaje ulaznica za tradicionalno najpopularnije koncerte, kao što je izvedba Handelovog "Mesije". Glazbenici strahuju od odmazde ako javno progovore, a anksioznost raste i zbog nadolazećih pregovora o kolektivnom ugovoru.

U međuvremenu, Bijela kuća brani poteze nove uprave, tvrdeći da je "predsjednik Trump spasio stari Kennedy Centar od godina zanemarivanja, ojačao mu financije i okončao polarizirajuće woke programe". Odluku o preimenovanju opisuju kao povijesni potez koji označava "novo doba uspjeha i vraćanje starog sjaja".