Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
Erich von Daeniken

Umro pisac koji je tvrdio da su piramide i Stonehenge pomogli napraviti izvanzemaljci

Press/daniken.com
VL
Autor
Hina
11.01.2026.
u 17:04

Erich von Daeniken, švicarski pisac i ufolog, poznat po teorijama da su temelje ljudske civilizacije pomogli napraviti izvanzemaljci, preminuo je u 92. godini života

Švicarski pisac, popularnoznanstveni autor i ufolog Erich von Daeniken, koji je pridonio popularizaciji ideje po kojoj su Zemlju u dalekoj prošlosti posjetili vanzemaljci kako bi pomogli postaviti temelje ljudske civilizacije, umro je u dobi od 91. godine.

Švicarski mediji, među kojima i nacionalna televizija SRF, izvijestili su o njegovoj smrti, a na njegovoj internetskoj stranici stoji da je umro u subotu 10. siječnja. 

Gotovo punih 50 godina Von Daeniken je tvrdio da su vanzemaljci oblikovali razvoj ljudske civilizacije i za sobom ostavili tisuće fascinantnih zdanja. Premda su njegove teorije i danas kontroverzne među povjesničarima, znanstvenicima i kolegama piscima, djela su mu i danas vrlo popularna. 

Napisao je 55 knjiga, među kojima je i "Bogovi su bili astronauti". Prodane su u gotovo 70 milijuna primjeraka u svijetu i prevedene na 32 jezika. Strelovitom se brzinom proslavio i u Sjedinjenim Državama, osobito nakon tv-emisije ‘In Search of Ancient Astronauts’ (‘U potrazi za drevnim astronautima’) koja se temeljila na njegovoj prvoj knjizi ‘Sjećanja na budućnost’.

Istodobno je sudjelovao u brojnim filmskim i televizijskim produkcijama, a napisao je i brojne članke i kompilacije. Njegovu istraživačku organizaciju ‘A.A.S.R.A’ (‘Archaeology, Astronautics & SETI Research Association’) čine i amateri i akademici svih profila.

Von Daeniken se istaknuo svojom knjigom "Kočija Bogova?" iz 1968. godine u kojoj tvrdi da su građevine poput piramida drevnog Egipta, britanskog Stonehengea i peruanskih Naskanskih linija, golemih crteža na tlu pustinjskog platoa u istoimenoj pokrajini Nazca, prenapredne za svoje vrijeme te su trebale pomoć izvana.

"Po mojem mišljenju drevne strukture su napravili ljudi, a ne izvanzemaljci, ali su ih izvanzemaljci vodili i navodili, davši im potrebno znanje kako to realizirati", kaže von Daeniken u videu na svome YouTube kanalu.

Von Daeniken je tvrdio da drevne religije, mitovi i umjetnost sadrže dokaze da su prije tisućljeća preci modernih ljudi uspostavili kontakt s naprednim izvanzemaljskim bićima koja su im se činila božanskima i omogućila im napredak. Jednog dana, smatrao je von Daeniken, ta će se bića vratiti na Zemlju. 

Ključne riječi
vanzemaljci popularna znanost ufologija knjige Erich von Daeniken

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
Piše Mladen Novaković

Bio je jedan od najpopularnijih stripova u svijetu i Jugoslaviji, a tu eleganciju i majstorstvo nitko nije dostigao

U Flashu Gordonu nema slabog poteza niti manjkave cjeline. Sve je tu "kao u stvarnosti": geste, grimase, pokreti, funkcionalna statika, ambijentalna raznolikost, kostimografija, pozadine, kadriranje i planovi (od totala do krupnog plana). Sve što je nacrtao je savršeno realistično do u zadnji detalj i ništa se ne bi moglo mijenjati, pogotovo u fantastičnoj projekciji

"Bob Dylan - Električna pobuna!"
"Električna pobuna!" Elijaha Walda

'Bob Dylan nije bio bogzna kakav pjevač, gitarist, ni zabavljač, ali pisao je tako očaravajuće stihove da ga jednostavno niste mogli ignorirati'

U knjizi "Bob Dylan – Električna pobuna!" američki glazbenik, pisac i etnomuzikolog Elijah Wald istražuje kulturni, politički i povijesni kontekst Dylanovog nastupa na Newport Folk Festivalu. Bio je to pucanj koji je odjeknuo diljem svijeta, Dylanova deklaracija o glazbenoj neovisnosti, kraj folk-preporoda i rođenje rock-glazbe kao glasa generacije te se smatra jednim od ključnih trenutaka u glazbi dvadesetog stoljeća.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!