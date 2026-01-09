Naši Portali
Galeriji CEKAO

Između Kronosa i slobode: Karlo Kopić u Zagrebu izlaže ciklus "Priroda i društvo"

Autor
Milena Zajović
09.01.2026.
u 15:05

Kopićev rad ne nudi laka rješenja ni vedre motive. Prema riječima autora predgovora izložbe, Gregora Sirotića Marušića, posjetitelji će se suočiti s vizijom koja na prvi pogled ne ostavlja mnogo mjesta optimizmu

U utorak, 13. siječnja 2026. u 19 sati, zagrebačka Galerija CEKAO (Ulica grada Vukovara 68) postat će poprište umjetničkog dijaloga o vremenu, kapitalizmu i ljudskom duhu. Mladi akademski slikar Karlo Kopić predstavit će svoj studentski opus kroz ciklus slika pod nazivom "Priroda i društvo", nastao pod mentorskim vodstvom prof. art. Zoltana Novaka.

Kopićev rad ne nudi laka rješenja ni vedre motive. Prema riječima autora predgovora izložbe, Gregora Sirotića Marušića, posjetitelji će se suočiti s vizijom koja na prvi pogled ne ostavlja mnogo mjesta optimizmu.

"Svijet u koji nam Karlo Kopić otvara pogled djeluje mrko i pesimistično. Je li Giottova velika humanistička vizija za nas postala farsa, jesmo li izgubili mogućnost za iskupljenjem?", pita se Marušić, povlačeći paralelu između povijesti i tjeskobne sadašnjosti.

Izložba propituje utjecaj modernog, linearnog vremena – "vrijeme je novac" – koje je, prema kritičaru, ubilo dimenziju budućnosti i pretvorilo je u vječnu, nepomičnu sadašnjost u kojoj se čovjek više nema kamo kretati.

Ipak, unutar te mračne estetike krije se katarzični potencijal. Koristeći filozofske koncepte Deleuzea, Marušić ističe kako Kopićevo slikarstvo cilja na čisti osjećaj koji prethodi razumu. Autor predgovora slikovito opisuje ulogu ovih djela koristeći kinesku tradiciju:

"Slikarstvo ne može spasiti svijet, ali može pomoći pojedincu. Prema kineskom vjerovanju, demoni se kreću pravocrtno. Upravo u tome vidim ulogu Kopićevih slika: promatrač se usmjerava linearno, a zatim ga prizor preplaši do srži – demon tada kidne u stranu, a čovjek ostaje barem malo slobodniji."

Karlo Kopić put je započeo u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, a 2020. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti. Nakon završenog prijediplomskog studija 2024. godine, nastavlja obrazovanje na diplomskom studiju kod prof. Zoltana Novaka.

Iza sebe već ima bogat niz grupnih izlaganja, od Tehničkog muzeja Nikole Tesle do "Erste Fragmenata" i "Art Zagreba", kao i samostalnu izložbu "Mapiranje ALU". Njegov trag vidljiv je i na zidovima KBC-a Zagreb, gdje je sudjelovao u izradi murala u sklopu estetizacije javnog prostora.

Izložba ostaje otvorena do 30. siječnja 2026., radnim danom od 8 h do 22 h, a subotom od 8 h do 15 h. Ulaz je slobodan.

Ključne riječi
slike izložba Gregor Sirotić Marušić Zoltan Novak galerija Cekao Karlo Kopić

