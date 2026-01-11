Pas Indy ušao u povijest, pobijedio Ethana Hawkea i osvojio prestižnu glumačku nagradu

Na devetoj dodjeli Astra Film Awards pas po imenu Indy proglašen je pobjednikom u kategoriji za najbolju izvedbu u hororu ili trileru. U kategoriji u kojoj su se natjecala velika ljudska imena poput Ethana Hawkea, Alison Brie i Sally Hawkins, pobjedu je odnio osmogodišnji retriver pasmine Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Njegova uloga u hororcu "Good Boy" nadmašila je svu konkurenciju i osigurala mu mjesto u analima filmske industrije kao prvoj životinji koja je osvojila ovakvo priznanje. Redatelj filma i Indyjev vlasnik, Ben Leonberg, prihvatio je nagradu u ime svog ljubimca kazavši kako je "Indy počašćen što prima ovu nagradu, pogotovo znajući da stoji uz bok izvođačima koje nije trebalo podmićivati poslasticama da pogode svoje oznake pred kamerom", našalio se Leonberg, dok je pobjednik mirno sjedio pokraj njega.

Film "Good Boy" jedinstveno je ostvarenje ispričano u potpunosti iz perspektive psa. Radnja prati Indyja dok se sa svojim vlasnikom Toddom, mladićem koji boluje od kronične plućne bolesti, seli u izoliranu seosku kuću. Indy gotovo odmah osjeti zlokobnu nadnaravnu prisutnost koju ljudi ne primjećuju, a film gradi napetost prikazujući njegovu očajničku borbu da zaštiti voljenog vlasnika od nevidljive prijetnje. Projekt je zapravo neobičan obiteljski pothvat. Redatelj Ben Leonberg i njegova supruga, producentica Kari Fischer, snimali su film pune tri godine u vlastitoj kući sa svojim ljubimcem u glavnoj ulozi. Film je postao neočekivani hit, zaradivši gotovo devet milijuna dolara na budžetu od svega 70.000 dolara.

Uspjeh filma potaknuo je nezavisni studio IFC da pokrene simpatičnu kampanju za nominaciju Indyja za Oscara u kategoriji najboljeg glumca. Iako trenutna pravila Akademije dopuštaju nominacije isključivo ljudskim izvođačima, kampanja je privukla golemu pozornost. U časopisu Variety objavljeno je duhovito otvoreno pismo napisano iz Indyjeve perspektive u kojem "moli Akademiju da mu baci kost" i preispita pravila koja zanemaruju doprinos životinjskih glumaca. Peticija koja traži počasnog Oscara za Indyja prikupila je više od 40.000 potpisa!