Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
glumac retriver

Pas Indy ušao u povijest, pobijedio Ethana Hawkea i osvojio prestižnu glumačku nagradu

"Good Boy" (2025)
/THE HOLLYWOOD ARCHIVE
VL
Autor
Tia Špero
11.01.2026.
u 13:08

Retriver Indy postao je prva životinja u povijesti koja je osvojila veliku glumačku nagradu na Astra Film Awards. Njegova izvedba u niskobudžetnom horor filmu "Good Boy" oduševila je kritiku i publiku

Na devetoj dodjeli Astra Film Awards pas po imenu Indy proglašen je pobjednikom u kategoriji za najbolju izvedbu u hororu ili trileru. U kategoriji u kojoj su se natjecala velika ljudska imena poput Ethana Hawkea, Alison Brie i Sally Hawkins, pobjedu je odnio osmogodišnji retriver pasmine Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Njegova uloga u hororcu "Good Boy" nadmašila je svu konkurenciju i osigurala mu mjesto u analima filmske industrije kao prvoj životinji koja je osvojila ovakvo priznanje. Redatelj filma i Indyjev vlasnik, Ben Leonberg, prihvatio je nagradu u ime svog ljubimca kazavši kako je "Indy počašćen što prima ovu nagradu, pogotovo znajući da stoji uz bok izvođačima koje nije trebalo podmićivati poslasticama da pogode svoje oznake pred kamerom", našalio se Leonberg, dok je pobjednik mirno sjedio pokraj njega.

Film "Good Boy" jedinstveno je ostvarenje ispričano u potpunosti iz perspektive psa. Radnja prati Indyja dok se sa svojim vlasnikom Toddom, mladićem koji boluje od kronične plućne bolesti, seli u izoliranu seosku kuću. Indy gotovo odmah osjeti zlokobnu nadnaravnu prisutnost koju ljudi ne primjećuju, a film gradi napetost prikazujući njegovu očajničku borbu da zaštiti voljenog vlasnika od nevidljive prijetnje. Projekt je zapravo neobičan obiteljski pothvat. Redatelj Ben Leonberg i njegova supruga, producentica Kari Fischer, snimali su film pune tri godine u vlastitoj kući sa svojim ljubimcem u glavnoj ulozi. Film je postao neočekivani hit, zaradivši gotovo devet milijuna dolara na budžetu od svega 70.000 dolara.

Uspjeh filma potaknuo je nezavisni studio IFC da pokrene simpatičnu kampanju za nominaciju Indyja za Oscara u kategoriji najboljeg glumca. Iako trenutna pravila Akademije dopuštaju nominacije isključivo ljudskim izvođačima, kampanja je privukla golemu pozornost. U časopisu Variety objavljeno je duhovito otvoreno pismo napisano iz Indyjeve perspektive u kojem "moli Akademiju da mu baci kost" i preispita pravila koja zanemaruju doprinos životinjskih glumaca. Peticija koja traži počasnog Oscara za Indyja prikupila je više od 40.000 potpisa!

Ključne riječi
filmska nagrada Indy pas glumac Oscar Astra Film Awards triler horor film

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

suluda teorija zavjere

Zbog lažne epizode fanovi 'Stranger Thingsa' potrošili 14 milijuna dolara i srušili Netflix

Nezadovoljni krajem popularne serije, milijuni obožavatelja diljem svijeta razvili su teoriju o skrivenom, pravom finalu. Njihovo uvjerenje da će 7. siječnja stići deveta epizoda pete sezone dovela je do toga da je Netflix nakratko pao pod naletom korisnika, a na kladioničarskoj aplikaciji Polymarket uloženo više od 14 milijuna dolara na okladu da će se nova epizoda pojaviti baš toga dana

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!