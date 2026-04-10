Autori najbolje europske predstave tjednima su brodom spašavali migrante na mediteranskoj ruti

U sklopu europskog projekta Prospero New i njegove umjetničke platforme, u riječkom HNK Ivana pl. Zajca 16. i 17. travnja 2026. gostuje jedna od najznačajnijih europskih kazališnih produkcija u posljednje vrijeme, najbolja predstava u Italiji prošle godine ovjenčana prestižnom nagradom Ubu, „A Place of Safety“ talijanske kazališne grupe Kepler-452.

Višestruko nagrađivana predstava je, uz ovu najvažniju talijansku kazališnu nagradu, već ranije osvojila i druge nagrade i priznanja te podršku ključnih talijanskih kazališnih institucija.

Nicola Borghesi i Enrico Baraldi, koji potpisuju režiju i dramaturgiju, nastavljaju svoj već prepoznatljiv umjetnički pristup koji spaja teatar, dokumentarizam i osobno svjedočanstvo. Njihov rad već godinama privlači pozornost europske scene upravo zbog iznimnog umijeća da kompleksne društvene teme pretvore u snažna, emotivna i neposredna kazališna iskustva.

Predstava je nastajala kroz višegodišnje istraživanje migracija, a ključni dio procesa bio je boravak autora na brodu Sea-Watch 5 humanitarne organizacije Sea-Watch. Tijekom gotovo pet tjedana na središnjoj mediteranskoj ruti, jednoj od najopasnijih migracijskih ruta na svijetu, sudjelovali su u operacijama traganja i spašavanja u kojima je spašeno 156 ljudi koji su se potom iskrcali na „sigurnom mjestu“, luci La Spezia, izravno svjedočeći svim izazovima takvih misija.

Upravo ta iskustva, zajedno s audio i video zapisima, i prije svega osobnim svjedočanstvima, ugrađena su u strukturu predstave, čineći je jedinstvenim primjerom tzv. „živog dokumenta“ na sceni koji donosi intiman i potresan pogled na jednu od ključnih humanitarnih tema današnjice. Posebnost izvedbe je i to što se priča gradi kroz niz fragmenata, svjedočanstava i refleksija koje postupno stvaraju složenu sliku suvremene Europe.

Na sceni, uz autora Nicolu Borghesija, sudjeluju i članovi spasilačkih misija, mornari, aktivisti i volonteri koji dijele svoja intimna iskustva, čime se dodatno briše granica između izvođača i svjedoka, umjetnosti i stvarnosti, a publiku suočava s etičkim pitanjima bez jednostavnih odgovora.

Talijanska kazališna kritika jednoglasno ističe izvrsnost i jedinstvenost ove predstave, opisujući je kao „ne samo uspješnu, nego i nezaboravnu“, i naglašavajući kako je riječ o predstavi „spektakularnoj i precizno izvedenoj“. Kritičari je nazivaju i „moćnom i duboko potresnom kazališnom formom, trodimenzionalnim dokumentom stvarnosti“, ističući kako nadilazi retoriku i razotkriva složenost trenutka, te kako je grupa Kepler-452 ovom predstavom „napravila značajan umjetnički skok, svrstavši se uz bok velikim europskim imenima poput Mila Raua ili kolektiva Rimini Protokoll.“

Upravo zbog toga „A Place of Safety“ mnogi smatraju predstavom koja „materijalizira duboku krizu europskog identiteta“ i otvara ključna pitanja o granicama, odgovornosti i humanosti te promišljanjem o tome što Europa želi biti, što nije i što bi mogla postati.

Predstava je nakon premijere brzo postala jedan od najtraženijih naslova talijanske i europske kazališne sezone, gostujući na brojnim festivalima i pozornicama te redovito izazivajući snažne reakcije publike i dugotrajne ovacije. Njezino gostovanje u Rijeci omogućeno je sudjelovanjem riječkog HNK Ivana pl. Zajca u platformi Prospero New, snažnoj europskoj mreži sufinanciranoj kroz program Kreativna Europa Europske unije, kroz koju se riječkoj kazališnoj publici predstavljaju relevantne suvremene produkcije i otvara prostor za susret s novim umjetničkim glasovima i praksama.

Predstava „A Place of Safety“ izvodi se uz titlove na hrvatskom jeziku.