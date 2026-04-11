FOTO Održana premijera 'Trnoružice': Pogledajte tko je sve došao u zagrebački HNK
Nova produkcija “Trnoružice” Čajkovskog u koreografiji Paula Chalmera, koja donosi suvremeno oblikovanu, vizualno raskošnu interpretaciju jednoga od temeljnih djela klasičnoga baletnog repertoara, premijerno je izvedena u petak, 10. travnja u zagrebačkom HNK
Kako ističu iz Kazališta, "Trnoružica" ima važno mjesto u povijesti zagrebačkoga HNK-a, gdje je prvi put izveden 1950. godine te se tijekom desetljeća kontinuirano vraćao na repertoar kao jedan od ključnih naslova klasičnog baleta. "Nova produkcija dolazi u trenutku snažnog umjetničkog uzleta Baleta HNK u Zagrebu, koji posljednje četiri sezone bilježi kontinuirani rast kvalitete, ali i iznimnog interesa publike, što potvrđuje i činjenica da su sve izvedbe rasprodane već mjesecima", ističe intendantica Iva Hraste Sočo
Balet "Trnoružica" strukturiran je kroz prolog i tri čina. U prologu se na krštenju princeze Aurore izriče kletva zle vile Carabosse, koju dobra Vila Jorgovana ublažava. U prvom činu, na Aurorin šesnaesti rođendan, kletva se ostvaruje te princeza tone u stoljetni san. Drugi čin donosi princa Florimunda koji nakon sto godina pronalazi Auroru i budi je poljupcem, dok u trećem činu slijedi raskošno vjenčanje i slavlje uz brojne bajkovite likove
Koreograf Paul Chalmer, međunarodno afirmirani umjetnik, ovu je verziju baleta prvi put postavio 2002. godine u Rimu, gdje je ostvario zapažen uspjeh kod publike i kritike. U zagrebačkoj produkciji Chalmer potpisuje koreografiju i režiju, dok je bajkovitu i raskošnu scenografiju i kostimografiju oblikovala Anna Kontek.
“Balet ‘Trnoružica’ odolijeva težini bezbrojnih verzija. Mit o vječnom sukobu dobra i zla živi i dalje, izražen u poeziji tijela koja plešu, a dubina njegova nepromijenjenog šarma proizlazi iz slika poput mladosti koja cvjeta iz topline poljupca jer jedino herojska żelja za ljubavlju može razbiti ledeni zaborav stvoren mržnjom” kazao je koreograf
U predstavi nastupa cijeli ansambl zagrebačkoga Baleta, uključujući sve prvake i soliste te donosi zahtjevnu i stilistički precizno oblikovanu interpretaciju partiture. Na premijernoj izvedbi Princezu Auroru tumači Natalia Kosovac, dok u ulozi Princa Florimunda nastupa Guilherme Gameiro Alves. Ulogu Vile Jorgovana preuzima Miruna Miciu, a Vilu Carabosse utjelovljuje Lucija Radić Pálinkó
"Trnoružica je jedno od ključnih djela klasičnog baletnog repertoara i važan umjetnički izazov za svaki ansambl. Ova produkcija potvrđuje visoku razinu našega Baleta, ali i kontinuirani razvoj ansambla. Riječ je o velikom projektu koji objedinjuje vrhunsku plesnu izvedbu, uz visoku produkcijsku razinu", naglasio je ravnatelj Baleta Massimiliano Volpini (drugi slijeva)