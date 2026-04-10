'Ero s onoga svijeta' u suvremenom ruhu: 'Ovo djelo je svevremensko, pa nam omogućava da ga malo pomaknemo u vremenu'

"Sretni smo što nakon punih 25 godina radimo novu produkciju Gotovčeve opere 'Ero s onoga svijeta' koja će u režiji Hrvoja Korbara premijerno bit izvedena 15. travnja", rekao je Božo Župić, v.d. intendanta HNK Split na konferenciji upriličenoj u Antoničinom mlinu u Žrnovnici, autentičnom dalmatinskom ambijentu.

Frane Igor Barović, v.d. ravnatelja splitske Opere kazao je kako nova uprava ovim djelom želi učvrstiti nacionalni repertoar suvremenim kazališnim čitanjem. U "novom Eru" zadržana je autentična glazba, a značajno je što u podjeli imaju po tri solista za sve ključne role što jamči kontinuitet izvođenja ove popularne komične opere.

- Budući da se svijet u proteklih devedeset godina okrenuo za najmanje 360 stupnjeva, sada tradiciju gledamo iz jednog drugog kuta. Kako je ovo djelo svevremensko, omogućava nam da ga malo pomaknemo u vremenu - ustvrdio je mladi redatelj Hrvoje Korbar najavivši iznenađenje na pozornici.

Ulogu Miće pjevat će Domagoj Dorotić, Vladimir Garić i gost iz Slovenije Martin Sušnik.



- Pjevala sam Domu u režiji Krešimira Dolenčića, ali vrijeme je za malo osvježenje. Korbar je osuvremenio ovu operu, donio je na scenu sadašnje vrijeme. Ovo je "Ero s onoga svijeta" u novom ruhu, predstava u kojoj se svatko može prepoznati - naglasila je operna prvakinja Terezija Kusanović, profesorica na Umjetničkoj akademiji.

U liku Dome okušat će se i Bjanka Ivas i Ivona Bosančić Lasić, dok će dva splitska basa, Božo Župić i Mate Akrap utjeloviti Marka. Kao Đula na premijeri će nastupit Antonija Teskera, dok će se u idućim izvedbama izmjenjivati Neda Pejković i Maja Andrijolić. Mlinara Simu pjevat će Marko Lasić i Vlatko Belas, a Čobanče Tea Požgaj i Dina Vučković. Orkestrom će ravnati maestro Mikhail Sinkevich, a u predstavi sudjeluje i Zbor splitske Opere te plesači KUD-a "Jedinstvo".

U autorskom timu su scenografkinja Paola Lugarić Benzia, kostimografkinja Tea Bašić Erceg, koreografkinja Blaženka Kovač Carić, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec i zborovođa Maro Rica.