u režiji hrvoja korbara

'Ero s onoga svijeta' u suvremenom ruhu: 'Ovo djelo je svevremensko, pa nam omogućava da ga malo pomaknemo u vremenu'

Split: Redatelj Hrvoje Korbar
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/17
Autor
Maja Pejković Kaćanski
10.04.2026.
u 14:57

Ulogu Miće pjevat će Domagoj Dorotić, Vladimir Garić i gost iz Slovenije Martin Sušnik, lik Dome utjelovit će Terezija Kusanović, Bjanka Ivas i Ivona Bosančić Lasić, dok će dva splitska basa, Božo Župić i Mate Akrap, utjeloviti Marka

"Sretni smo što nakon punih 25 godina radimo novu produkciju Gotovčeve opere 'Ero s onoga svijeta' koja će u režiji Hrvoja Korbara premijerno bit izvedena 15. travnja", rekao je Božo Župić, v.d. intendanta HNK Split na konferenciji upriličenoj u Antoničinom mlinu u Žrnovnici, autentičnom dalmatinskom ambijentu.

Frane Igor Barović, v.d. ravnatelja splitske Opere kazao je kako nova uprava ovim djelom želi učvrstiti nacionalni repertoar suvremenim kazališnim čitanjem. U "novom Eru" zadržana je autentična glazba, a značajno je što u podjeli imaju po tri solista za sve ključne role što jamči kontinuitet izvođenja ove popularne komične opere.  

- Budući da se svijet u proteklih devedeset godina okrenuo za najmanje 360 stupnjeva, sada tradiciju gledamo iz jednog drugog kuta. Kako je ovo djelo svevremensko, omogućava nam da ga malo pomaknemo u vremenu - ustvrdio je mladi redatelj Hrvoje Korbar najavivši iznenađenje na pozornici.

Ulogu Miće pjevat će Domagoj Dorotić, Vladimir Garić i gost iz Slovenije Martin Sušnik.

- Pjevala sam Domu u režiji Krešimira Dolenčića, ali vrijeme je za malo osvježenje. Korbar je osuvremenio ovu operu, donio je na scenu sadašnje vrijeme. Ovo je "Ero s onoga svijeta" u novom ruhu, predstava u kojoj se svatko može prepoznati - naglasila je operna prvakinja Terezija Kusanović, profesorica na Umjetničkoj akademiji.   

U liku Dome okušat će se i Bjanka Ivas i Ivona Bosančić Lasić, dok će dva splitska basa, Božo Župić i Mate Akrap utjeloviti Marka. Kao Đula na premijeri će nastupit Antonija Teskera, dok će se u idućim izvedbama izmjenjivati Neda Pejković i Maja Andrijolić. Mlinara Simu pjevat će Marko Lasić i Vlatko Belas, a Čobanče Tea Požgaj i Dina Vučković. Orkestrom će ravnati maestro Mikhail Sinkevich, a u predstavi sudjeluje i Zbor splitske Opere te plesači KUD-a "Jedinstvo".   

U autorskom timu su scenografkinja Paola Lugarić Benzia, kostimografkinja Tea Bašić Erceg, koreografkinja Blaženka Kovač Carić, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec i zborovođa Maro Rica.

Stižu nove ideje

Kadrovske promjene u HNK Rijeka! Talijanska drama dobila novog ravnatelja

Giacomo Pedini novi je ravnatelj Talijanske drame riječkog HNK-a. U svojoj bogatoj kazališnoj biografiji bilježi funkciju umjetničkog ravnatelja Mittelfesta, međunarodnog festivala kazališta, glazbe, plesa i cirkusa. Vanjski je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji, a ranije je na Sveučilištu u Bologni predavao kolegije Institucije režije, Povijest režije i Dramaturgija scenskog prostora. Doktorirao je 2012. na Sveučilištu u Paviji

Premijera u HNK Ivana pl. Zajca

Rijeka dobila veličanstvenu 'Turandot' u stotoj godini praizvedbe te opere u milanskoj Scali

Inspiraciju za uprizorenje ovog monumentalnog djela u kojem koegzistiraju spektakl i intimna drama, redatelj Arnaud Bernard pronašao je u atmosferi kultnog distopijskog filma “Metropolis” Fritza Langa. U naslovnoj ulozi princeze Turandot nastupila je nacionalna prvakinja Kristina Kolar, dok je ulogu Kalafa, princa koji se usuđuje izazvati sudbinu, tumačio Bože Jurić Pešić

