Nova PR-ovka teatra

U HNK Split došla bez natječaja s mjesta predsjednice hrvatske Udruge obiteljskog smještaja

Split: Otvoren 5. Kongres obiteljskog smještaja
Ivo Cagalj/PIXSELL
Autor
Maja Pejković Kaćanski
09.04.2026.
u 14:01

U potpisu poziva na novinsku konferenciju koju su dobili splitski novinari iznenadilo ih je ime 'Barbare Marković iz Odnosa s javnošću HNK Split'. Riječ je o HDZ-ovoj predsjednici Hrvatske udruge obiteljskog smještaja koju je navodno pozvao "u pomoć" v.d. intendanta Božo Župić i njegovi najbliži suradnici. Zamijenila je Davora Vukovića koji je otišao u mirovinu

Splitski kulturnjaci, točnije oni koji o kulturi i teatru, ali i o PR-u  stvarno nešto znaju, ne mogu se čudom načuditi. Bruje telefoni, zvone mobiteli, užgale se društvene mreže, svak svakoga zove i provjerava. Split je "na nogama".

Divan sunčan dan. Vijećnici Gradskog vijeća u zgradi Banovine raspravljaju o Poljudu, a na mailove stigao poziv za konferenciju za novinare koja će se sutra (petak)  u povodu skorašnje premijere  opere "Ero  sa onoga svijeta" održati u Antoničinom mlinu u Žrnovnici.

Mjesto održavanja konferencije odabrano je simbolično - Antoničin mlin u Žrnovnici, smješten u autentičnom dalmatinskom ambijentu, evocira prostor i atmosferu svijeta opere „Ero s onoga svijeta“, u kojoj važnu ulogu ima upravo lik mlinara Sime i scena u mlinu. Na ovoj jedinstvenoj lokaciji novinari će imati priliku barem na trenutak osjetiti duh i ugođaj predstave koja uskoro stiže na pozornicu HNK Split.

Uz prigodni coffee break i male darove, sudionici konferencije moći će doživjeti dio atmosfere nadolazeće premijere u jedinstvenom ambijentu, a u potpisu poziva Barbara Marković, Odnosi s javnošću, HNK Split.

Ime nam je poznato, brzo provjeravamo. Ma, nije moguće. Ali, ipak je. Riječ je o HDZ-ovoj predsjednici Hrvatske udruge obiteljskog smještaja. Koju je navodno pozvao "u pomoć" v.d. intendanta Božo Župić i njegovi najbliži suradnici. 

Za Dalmatinski portal izjavila je : "Uskočila sam jer im je izvanredna situacija, kriza je na ovom radnom mjestu. Dugogodišnji glasnogovornik je otišao u mirovinu i trebalo je na brzinu početi".

 Natječaj nije raspisan, radi kao vanjski suradnik na temelju ugovora o djelu.  Dodala je da je dugogodišnji glasnogovornik otišao u mirovinu  i da je trebalo na brzinu početi.

 Svi koji prate HNK Split znaju več mjesecima da iskusni Davor Vuković oko Uskrsa ide u zasluženu mirovinu. U teatru ima još zaposlenika koji se koliko-toliko razumiju u PR. Vjerujemo da bi "dali ruke" novoj upravi i pomogli do okončanja natječaja .  

Zovem v.d. intendanta. Želim čuti službeno objašnjenje. Novinare su učili da medalja ima dvije strane i da uvijek treba čuti obje. Bezuspješno. Ne javlja se. 

Ključne riječi
Davor Vuković bez natječaja HNK Split PR

Stižu nove ideje

Kadrovske promjene u HNK Rijeka! Talijanska drama dobila novog ravnatelja

Giacomo Pedini novi je ravnatelj Talijanske drame riječkog HNK-a. U svojoj bogatoj kazališnoj biografiji bilježi funkciju umjetničkog ravnatelja Mittelfesta, međunarodnog festivala kazališta, glazbe, plesa i cirkusa. Vanjski je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji, a ranije je na Sveučilištu u Bologni predavao kolegije Institucije režije, Povijest režije i Dramaturgija scenskog prostora. Doktorirao je 2012. na Sveučilištu u Paviji

Premijera u HNK Ivana pl. Zajca

Rijeka dobila veličanstvenu 'Turandot' u stotoj godini praizvedbe te opere u milanskoj Scali

Inspiraciju za uprizorenje ovog monumentalnog djela u kojem koegzistiraju spektakl i intimna drama, redatelj Arnaud Bernard pronašao je u atmosferi kultnog distopijskog filma “Metropolis” Fritza Langa. U naslovnoj ulozi princeze Turandot nastupila je nacionalna prvakinja Kristina Kolar, dok je ulogu Kalafa, princa koji se usuđuje izazvati sudbinu, tumačio Bože Jurić Pešić

Finale turneje u Parmi

Riječki baletani raspametili susjede! Zaradili ovacije gdje god su plesali

Turneja riječkog Baleta po talijanskim gradovima potvrdila je vrijednost ne samo riječkog HNK, već i cijele hrvatske kulture koja se predstavljajući se na međunarodnoj sceni još snažnije pozicionira kroz suvremeni umjetnički izraz u kontekstu cjelokupne europske kulture. Predstava je u ranijem dijelu turneje, prije Parme, izvedena u Sasariju i Cagliariju na Sardiniji te u Modeni, a u svim je talijanskim renomiranim kazalištima

