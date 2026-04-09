U HNK Split došla bez natječaja s mjesta predsjednice hrvatske Udruge obiteljskog smještaja

Splitski kulturnjaci, točnije oni koji o kulturi i teatru, ali i o PR-u stvarno nešto znaju, ne mogu se čudom načuditi. Bruje telefoni, zvone mobiteli, užgale se društvene mreže, svak svakoga zove i provjerava. Split je "na nogama".

Divan sunčan dan. Vijećnici Gradskog vijeća u zgradi Banovine raspravljaju o Poljudu, a na mailove stigao poziv za konferenciju za novinare koja će se sutra (petak) u povodu skorašnje premijere opere "Ero sa onoga svijeta" održati u Antoničinom mlinu u Žrnovnici.

Mjesto održavanja konferencije odabrano je simbolično - Antoničin mlin u Žrnovnici, smješten u autentičnom dalmatinskom ambijentu, evocira prostor i atmosferu svijeta opere „Ero s onoga svijeta“, u kojoj važnu ulogu ima upravo lik mlinara Sime i scena u mlinu. Na ovoj jedinstvenoj lokaciji novinari će imati priliku barem na trenutak osjetiti duh i ugođaj predstave koja uskoro stiže na pozornicu HNK Split.

Uz prigodni coffee break i male darove, sudionici konferencije moći će doživjeti dio atmosfere nadolazeće premijere u jedinstvenom ambijentu, a u potpisu poziva Barbara Marković, Odnosi s javnošću, HNK Split.

Ime nam je poznato, brzo provjeravamo. Ma, nije moguće. Ali, ipak je. Riječ je o HDZ-ovoj predsjednici Hrvatske udruge obiteljskog smještaja. Koju je navodno pozvao "u pomoć" v.d. intendanta Božo Župić i njegovi najbliži suradnici.

Za Dalmatinski portal izjavila je : "Uskočila sam jer im je izvanredna situacija, kriza je na ovom radnom mjestu. Dugogodišnji glasnogovornik je otišao u mirovinu i trebalo je na brzinu početi".

Natječaj nije raspisan, radi kao vanjski suradnik na temelju ugovora o djelu. Dodala je da je dugogodišnji glasnogovornik otišao u mirovinu i da je trebalo na brzinu početi.

Svi koji prate HNK Split znaju več mjesecima da iskusni Davor Vuković oko Uskrsa ide u zasluženu mirovinu. U teatru ima još zaposlenika koji se koliko-toliko razumiju u PR. Vjerujemo da bi "dali ruke" novoj upravi i pomogli do okončanja natječaja .

Zovem v.d. intendanta. Želim čuti službeno objašnjenje. Novinare su učili da medalja ima dvije strane i da uvijek treba čuti obje. Bezuspješno. Ne javlja se.