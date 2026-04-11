nastupile Vanda Winter i Franka Batelić

Mjuzikl 'Six' otvorio 19. Glumački festival u Krapini. Evo koje su predstave na rasporedu do kraja travnja

Zagreb: Premijera mjuzikla Six
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
11.04.2026.
u 09:54

Izvedbom mjuzikla "Six", u petak je počeo 19. Glumački festival u Krapini (GFUK), a do 26. travnja publika će moći vidjeti devet predstava, ne samo u Krapini, već i na gostovanjima u 17 gradova i općina diljem Zagorja.

Na festivalu će biti izvedene predstave 'Mama se opila ko majka', 'Bez privatnog, molim'. 'Hollywood', 'Ljudina', 'Prekid preko veze', 'Suparnice' i 'Provod', a nastavlja se i suradnja s gradišćanskim Hrvatima pa će tako u Velikom Borištofu biti izvedena komedija 'Rulet'.

Krapinski dio programa otvoren je mjuziklom 'Six' koji će biti izveden i u subotu, a predsjednik Kulturne udruge GFUK Adam Končić istaknuo je da su ulaznice za obje večeri, rasprodane još prije deset dana. "To nam daje znak da ćemo morati u budućnosti dovoditi u Krapinu više takvih velikih glazbenih predstava, jer su ljudi željni takvih stvari”, rekao je Končić za Hinu.

U mjuziklu 'Six' nastupaju poznate hrvatske glumice i pjevačice Vanda Winter i Franka Batelić, a Končić je istaknuo još cijeli niz poznatih imena.

"Sve predstave koje idu diljem Zagorja su s kvalitetnim glumcima. Imamo pet naslova, a to su privatna mala kazališta koja nemaju predstave s velikom scenografijom, no sigurno će imena od Fabijana Pavla Medvešeka, preko Ksenije Pajić, Matka Knešaureka, Petre Kurtele, Filipa Detelića, Luke Petrušića i Matije Šakoronje izazvati zanimanje”, kazao je Končić.

Istaknuo je i poetsku večer posvećenu Ladislavu Prežigalu koja će se održati u srijedu, 15. travnja.

"Proslavit ćemo ne samo izdavanje pet zbirki njegove poezije, nego i prestižnu svjetsku nagradu. Naime, International Book of Records Ladislavu je dodijelio nagradu kao najplodonosnijem pjesniku na svijetu, koji je do sada napisao najveći broj pjesama u rimi rukom”, istaknuo je Končić.

kultura mjuzikl Vanda Winter Franka Batelić predstava kazalište glumački festival u Krapini

Stižu nove ideje

Kadrovske promjene u HNK Rijeka! Talijanska drama dobila novog ravnatelja

Giacomo Pedini novi je ravnatelj Talijanske drame riječkog HNK-a. U svojoj bogatoj kazališnoj biografiji bilježi funkciju umjetničkog ravnatelja Mittelfesta, međunarodnog festivala kazališta, glazbe, plesa i cirkusa. Vanjski je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji, a ranije je na Sveučilištu u Bologni predavao kolegije Institucije režije, Povijest režije i Dramaturgija scenskog prostora. Doktorirao je 2012. na Sveučilištu u Paviji

