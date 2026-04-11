u varaždinskom hnk

Održana komemoracija za glumicu Mariju Krpan: 'Bila je zarazno optimistična i uvijek radosna'

Komemoracija za Mariju Krpan
11.04.2026.
u 11:02

Na komemoraciji su se okupile brojne glumičine nekadašnje kolege, suradnici i prijatelji, među njima i intendantica kazališta Senka Bulić koja je kazala da je Marija Krpan ostavila dubok trag, ne samo kao umjetnica, nego i kao osoba

Komemoracijom u Hrvatskom narodnom kazalištu, Varaždin se u petak toplim riječima i uspomenama oprostio od glumice Marije Krpan.

Na komemoraciji su se okupile brojne glumičine nekadašnje kolege, suradnici i prijatelji, među njima i intendantica kazališta Senka Bulić koja je kazala da je Marija Krpan ostavila dubok trag, ne samo kao umjetnica, nego i kao osoba. „Bila je velika snaga u našem kazalištu i mnogi jako žale i nedostajat će im taj vedar duh, plemenitost, snaga koja je zapravo timska snaga, snaga koja je uvijek potrebna ovako velikim sustavima da dobro funkcioniraju”, izjavila je Bulić.

Bivši ravnatelj kazališta Marijan Varjačić podsjetio je na prepoznatljiv optimizam preminule glumice. „Ona je bila zarazno optimistična, nju su simbolizirale riječi radost i veselje i uvijek je bila takva”, rekao je te naglasio da je svojim dolaskom znala promijeniti raspoloženje u prostoru.

Od glumice se oprostio i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. „Marija je bila, možemo reći, dobri duh ovoga kazališta, njegovateljica kajkavske riječi koja će po predstavama Bogi Ivač, Tri kurviša pod raspelom ostati zauvijek upamćena u mislima i memoriji nas Varaždinaca”, rekao je.

Marija Krpan bila je članica ansambla HNK Varaždin od 1982. do umirovljenja 2019., ostvarivši stotinjak premijernih uloga. Kazališnu je karijeru započela još kao gimnazijalka u Omladinskom dramskom studiju, a profesionalno je debitirala 1970. godine. Istaknula se u brojnim kazališnim ostvarenjima, osobito u kajkavskom repertoaru, a glumila je i na filmu i televiziji. Unatoč bolesti i umirovljenju, ostala je aktivna na sceni sve do 2024. godine.

Još iz kategorije

Stižu nove ideje

Kadrovske promjene u HNK Rijeka! Talijanska drama dobila novog ravnatelja

Giacomo Pedini novi je ravnatelj Talijanske drame riječkog HNK-a. U svojoj bogatoj kazališnoj biografiji bilježi funkciju umjetničkog ravnatelja Mittelfesta, međunarodnog festivala kazališta, glazbe, plesa i cirkusa. Vanjski je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Veneciji, a ranije je na Sveučilištu u Bologni predavao kolegije Institucije režije, Povijest režije i Dramaturgija scenskog prostora. Doktorirao je 2012. na Sveučilištu u Paviji

