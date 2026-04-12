Preminula je Asha Bhosle, legendarna indijska pjevačica čiji je glas obilježio Bollywood

Legendarna indijska pjevačica Asha Bhosle preminula je u nedjelju u Mumbaiju u 93. godini života. Njezin sin Anand potvrdio je tužnu vijest, a iz bolnice Breach Candy, gdje je pjevačica dan ranije primljena zbog ekstremne iscrpljenosti i infekcije prsnog koša, priopćeno je kako je smrt nastupila uslijed zatajenja više organa. Njezino se stanje naglo pogoršalo unatoč naporima liječničkog tima koji ju je smjestio na odjel intenzivne njege.

Vijest o smrti izazvala je lavinu dirljivih poruka i posveta na društvenim mrežama, a premijer Indije Narendra Modi nazvao ju je "jednim od najsvestranijih i najlegendarnijih glasova koje je Indija ikada poznavala", dodavši kako je njezino "izvanredno glazbeno putovanje obogatilo kulturnu baštinu nacije i dotaknulo bezbrojna srca diljem svijeta".

Njezina smrt označava kraj jedne ere u bollywoodskoj glazbi, s karijerom koja je trajala više od osam desetljeća i obuhvatila više od 12.000 pjesama na preko dvadeset indijskih i stranih jezika. Prepoznatljiv glas Ashe Bhosle udahnuo je život u nebrojene filmske pjesme dok su glumci na platnu samo otvarali usta na njezine nezaboravne izvedbe. Njezina svestranost nije poznavala granice, od energičnih plesnih brojeva poput "Dum Maro Dum" i "Piya Tu Ab To Aaja" do klasičnih i soulful gazala kao što je "Dil Cheez Kya Hai"; bila je pjevačica kojoj su se skladatelji svih žanrova uvijek vraćali, znajući da će njezin glas svaku pjesmu pretvoriti u slavlje i definirati zvuk Bollywooda za buduće generacije. Zbog svoje sveprisutnosti postala je i dio zapadne pop kulture, ovjekovječena u hitu britanskog benda Cornershop "Brimful of Asha".

Rođena 8. rujna 1933. u glazbenoj obitelji Mangeshkar, Asha je odrasla uz oca, klasičnog pjevača i glumca, te je svoj glazbeni put započela vrlo rano, snimivši prvu pjesmu za film "Majha Bal" već 1943. godine. Odlučila je graditi vlastiti put, različit od onoga njezine starije sestre i također legendarne pjevačice Late Mangeshkar, koja je preminula 2022. godine. Dok je Lata utjelovljivala klasičnu gracioznost, Asha je u svoje pjesme unosila odvažnu i dinamičnu energiju, a ta je energija posebno došla do izražaja u njezinoj suradnji sa skladateljem R. D. Burmanom, za kojeg se kasnije i udala. Zajedno su stvorili zvuk koji je revolucionarizirao industriju, a njihovo partnerstvo smatra se jednim od najplodnijih u povijesti Bollywooda.

Iza blistave karijere skrivao se i turbulentan privatni život. Sa samo šesnaest godina pobjegla je od kuće kako bi se udala za Ganpatraoa Bhoslea, a 1960. napustila ga je kao samohrana majka troje djece. Godinama kasnije pronašla je ljubav i profesionalno ispunjenje s Burmanom, s kojim je bila u braku od 1980. do njegove smrti 1994. godine.

Cijeloga života suočavala se s usporedbama sa sestrom Latom, što je poticalo glasine o njihovom rivalstvu, no unatoč svemu, ostala je usredotočena na glazbu i nikada nije prestala raditi. Svoju ljubav prema glazbi dokazala je i proslavom 90. rođendana 2023. godine, kada je održala trosatni koncert u Dubaiju. "Glazba je moj dah. Provela sam život s tom mišlju", izjavila je tada. Aktivna je bila i na internetu, pokrenuvši online show za talente i vlastiti YouTube kanal, a njezina posljednja snimka bila je suradnja s britanskim virtualnim bendom Gorillaz na njihovom albumu iz 2026. godine, gdje je njezina pjesma "The Shadowy Light" proročanski govorila o smrti i duhovnoj tranziciji, stavljajući moćan pečat na nevjerojatnu karijeru koja je nadišla granice žanra, geografije i vremena.