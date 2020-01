Bombshell je bomba čije je metu netko već pogodio

Očito je da ste u problemu kada idete raditi nešto što je netko prije vas napravio dobro. Najbolje. I kada je tako, onda je bolje ne raditi. U svemu je tako, bilo kojoj djelatnosti, pa i na filmu. Doista se teško sjetiti kada je ponavljanje neke teme ispalo toliko bolje da je uvelike nadmašilo original.

Vidjeli smo proteklih godina takvih slučajeva, dva filma o Steveu Jobsu, pa film i seriju o otmici Johna Paula Gettyja III. Čak bi se u te dvije instance i dalo raspravljati gdje su priče ispale bolje. Ipak ne i u slučaju Rogera Ailesa, odnosno priče o propasti osnivača Fox Newsa nakon razotkrivanja njegova seksualna uznemiravanja žena na toj televiziji osnovanoj novcem medijskog tajkuna Ruperta Murdocha.

Film Bombshell Jayja Roacha, u nas doista nespretno preveden u One su bombe ima taj veliki problem jer smo prošle godine vidjeli Najjači glas, jednu od najboljih serija 2019. godine. I to je serija upravo o stvaranju Fox Newsa, odnosno Rogeru Ailesu kao osobi, portretiranoj kao grozomorna preambiciozna individua s vrlo opasnom agendom koju je dobrim dijelom i ostvario. Riječ je, opravdano, o čovjeku za kojeg se smatra kako je ponajviše doprinio dolasku na vlast Donalda Trumpa, a imao je snažan utjecaj i na druge američke predsjednike iz redova Republikanaca. Ali je bio i teški seksist, barem prema iskazima brojnih žena koje je zlostavljao te rezultatima Murdochove interne istrage koja je rezultirala Ailesovim otkazom.

I sve to je u Najjačem glasu jako dobro pokazano a uz to je serija imala i snažan adut u liku transformiranoga Russela Crowea koji je Ailesa ovjekovječio gotovo do uskrsnuća.

Jay Roach je u One su bombe odabrao da cijelu priču prikaže kroz lik dvije žene koje su Ailesa na kraju koštale karijere, Megyn Kelly koja je bila 13 godina voditeljicom vijesti na Fox Newsu, Gretchen Carlson koja je na toj televiziji bila osam godina te lik Kayle Pospisil koja je zapravo personifikacija svih žena koje su Ailesa optužile za zlostavljanje uvezane u jednu osobu.

Međutim, razvodnjavanje na toliko likova unutar nešto manje od sat i 50 minuta filma pokazuje se neefikasnim u nastojanju da se na kraju nešto pokaže konkretnim i dramatičnim. Niti smo vidjeli po čemu je to Roger Ailes bio u poziciji moći, u toj situaciji Johna Lithgowa koji ga tumači gotovo i ne vidimo, već vidimo bolesna starca koji se nekako pokušava obraniti od napada bijesnih žena.

K tome je Lithgow i preslab u toj ulozi, daleko slabiji od Crowea te niti u tragovima ne ostavlja dojam zlokobne osobe kakva je Ailes bio. Ne pomaže mu ni gotovo komični Richard Kind u ulozi Rudyja Giulianija, Ailesova odvjetnika i nekadašnjeg gradonačelnika New Yorka. I onda su tu žene koje nastoje dokazati zlostavljanje. Koje, međutim, ne vidimo nigdje, za razliku od serije u kojoj se od gotovo eksplicitnog pokazivanja nametnutih seksualnih činova nije bježalo. Ne vidimo niti dovoljno drame u privatnim životima žena koje su srušile Ailesa, a pogotovo ne vidimo niti kako su se u cijeloj situaciji snalazili Murdochovi, Ailes je u Rupertovim (tumači ga Malcolm McDowell) sinovima imao ozbiljnu opoziciju

. Na kraju se ničime nije dočarao značaj cijelog događaja koji je srušio čovjeka kojega su u jednom trenutku smatrali pravim vođom Republikanaca, a koji je tek oko godinu dana nakon odlaska i danas gledanog i ne bitno promijenjenog Fox Newsa umro.

Ovako One su bomba ispadaju prilično prizemnim, plitkim i pomodnim pamfletom kojega ne spašavaju niti tri hollywoodske dive, Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie u ulogama Kellyjeve, Carlsonove i Kayla Pospisil.